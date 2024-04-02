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Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Весенний отдых
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 65 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 125 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 52 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ЕЕкатерина11 июля 2022Весенняя классика БайкальскаПоездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным! Наш менеджер «Большой страны»
Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Весенние»
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