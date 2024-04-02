Весенняя классика Байкальска

читать дальше Юлия и менеджер принимающей стороны «Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰 Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!

Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным! Наш менеджер «Большой страны»