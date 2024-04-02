Туры в Аршане весной

Найдено 5 туров в категории «Весенние» в Аршане, цены от 52 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южный Байкал. Весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Весенний отдых
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 300 за человека
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 65 900 за человека
Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 125 500 за человека
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 400 за человека
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 52 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Южный Байкал. Весенний отдых
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Южный Байкал. Весенний отдых
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Южный Байкал. Весенний отдых
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • Е
    Екатерина
    11 июля 2022
    Весенняя классика Байкальска
    Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным! Наш менеджер «Большой страны»
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    Юлия и менеджер принимающей стороны «Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰 Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!

Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Аршане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Южный Байкал. Весенний отдых
  2. Места силы Байкала. Весеннее путешествие
  3. Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
  4. Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
  5. Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Какие места ещё посмотреть в Аршане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тункинская долина
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Аршане в июне 2024
Сейчас в Аршане в категории "Весенние" можно забронировать 5 авторских туров от 52 000 до 125 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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