Ты узнаешь о том, как строительство водонапорной башни спасло город от множества смертей.
Прогуливаясь по литературному перекрестку, проникнешься детскими воспоминаниями Гайдара и удивишься продуктивной ссылке Горького. Ты будешь растроган историей строительства Воскресенского собора, красота которого поражает. Ты получишь знания в области архитектуры, увидишь довольно необычные дома с интересными элементами.
Описание экскурсииЭто аудиоэскурсия, которая проходит без гида. Ты можешь начать, когда удобно, делать перерывы, когда захочешь. Экскурсия остается у тебя навсегда. Ты погуляешь по тихим улочкам, где сохранились старинные купеческие дома. Полюбуешься величественным Воскресенским собором, Николаевским и Спасо-преображенским монастырями, Рождественской и Смоленскими церквями. Заглянешь "в гости" к арзамасскому гусю – символу города, и узнаешь, почему он так важен для местных жителей. Узнаешь, как Горький и Гайдар связаны с Арзамасом. Почувствуешь атмосферу такой уютной и красивой провинции, где на полном серьезе замедляется время! Начинай прогулку, когда тебе будет удобно и проходи ее в своем темпе. Важная информация: Маршрут полностью пешеходный: одевайся по погоде, удобная обувь обязательна. Бери с собой телефон и наушники, непременно заряженные. После бронирования заказа тебе придет ссылка на доплату полной стоимости экскурсии. Далее на почте ты увидишь письмо со всеми организационными деталями и ссылкой на телеграм бот. Вся экскурсия проходит в телеграм боте: там будут аудиодорожки, навигация, фотографии из прошлого. Ты можешь отправиться гулять, когда удобно и делать перерывы, когда захочешь. Дата бронирования значения не имеет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Горького
- Воскресенский собор
- Старинный кинотеатр Искра
- Дома Ханыкова
- Бессонова
- Твердова
- Здание земской управы
- Николаевский и Спасо-Преображенский монастыри
- Рождественскую и Смоленскую церкви
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Калинина 31, Арзамас
Завершение: Арзамас, Ленина 43
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Маршрут полностью пешеходный: одевайся по погоде, удобная обувь обязательна. Бери с собой телефон и наушники, непременно заряженные
- После бронирования заказа тебе придет ссылка на доплату полной стоимости экскурсии. Далее на почте ты увидишь письмо со всеми организационными деталями и ссылкой на телеграм бот. Вся экскурсия проходит в телеграм боте: там будут аудиодорожки, навигация, фотографии из прошлого. Ты можешь отправиться гулять, когда удобно и делать перерывы, когда захочешь. Дата бронирования значения не имеет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
31 окт 2025
С
Сергей
8 сен 2025
Экскурсия по программе электронный гид это самое отвратительное, что можно придумать для изъятия денег у населения. Экскурсии должны быть с реальным гидом.
О
Ольга
17 авг 2025
Мне было бы удобнее видеть по карте схему всего маршрута и кликабельные точки. А так каждый раз приходилось сначала прослушивать рассказ, потом кружиться на местности в поисках верного направления, а
Е
Евгений
5 авг 2025
В целом все понравилось. Необычная экскурсия. Очень похожа на прогулку по картиной галереи с аудиогидом, только вместо картин дома, соборы, улицы. Есть дополнительный материал - старые фото улиц и домов, портреты знаменитых людей города. Экскурсию пожно прервать по своему усмотрению и продолжить с того места, где остановились. Рекомендую, вам понравится.
