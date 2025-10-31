Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ты узнаешь о том, как строительство водонапорной башни спасло город от множества смертей.



Прогуливаясь по литературному перекрестку, проникнешься детскими воспоминаниями Гайдара и удивишься продуктивной ссылке Горького. Ты будешь растроган историей строительства Воскресенского собора, красота которого поражает. Ты получишь знания в области архитектуры, увидишь довольно необычные дома с интересными элементами. 4 4 отзыва

Эльмира Ваш гид в Арзамасе Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком 750 ₽ за человека

Описание экскурсии Это аудиоэскурсия, которая проходит без гида. Ты можешь начать, когда удобно, делать перерывы, когда захочешь. Экскурсия остается у тебя навсегда. Ты погуляешь по тихим улочкам, где сохранились старинные купеческие дома. Полюбуешься величественным Воскресенским собором, Николаевским и Спасо-преображенским монастырями, Рождественской и Смоленскими церквями. Заглянешь "в гости" к арзамасскому гусю – символу города, и узнаешь, почему он так важен для местных жителей. Узнаешь, как Горький и Гайдар связаны с Арзамасом. Почувствуешь атмосферу такой уютной и красивой провинции, где на полном серьезе замедляется время! Начинай прогулку, когда тебе будет удобно и проходи ее в своем темпе. Важная информация: Маршрут полностью пешеходный: одевайся по погоде, удобная обувь обязательна. Бери с собой телефон и наушники, непременно заряженные. После бронирования заказа тебе придет ссылка на доплату полной стоимости экскурсии. Далее на почте ты увидишь письмо со всеми организационными деталями и ссылкой на телеграм бот. Вся экскурсия проходит в телеграм боте: там будут аудиодорожки, навигация, фотографии из прошлого. Ты можешь отправиться гулять, когда удобно и делать перерывы, когда захочешь. Дата бронирования значения не имеет.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей Горького

Воскресенский собор

Старинный кинотеатр Искра

Дома Ханыкова

Бессонова

Твердова

Здание земской управы

Николаевский и Спасо-Преображенский монастыри

Николаевский и Спасо-Преображенский монастыри

Рождественскую и Смоленскую церкви Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Калинина 31, Арзамас Завершение: Арзамас, Ленина 43 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Это индивидуальная экскурсия Важная информация Маршрут полностью пешеходный: одевайся по погоде, удобная обувь обязательна. Бери с собой телефон и наушники, непременно заряженные

После бронирования заказа тебе придет ссылка на доплату полной стоимости экскурсии. Далее на почте ты увидишь письмо со всеми организационными деталями и ссылкой на телеграм бот. Вся экскурсия проходит в телеграм боте: там будут аудиодорожки, навигация, фотографии из прошлого. Ты можешь отправиться гулять, когда удобно и делать перерывы, когда захочешь. Дата бронирования значения не имеет