Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Арзамаса

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Арзамасе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Арзамас уездный, уютный, исторический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Арзамас уездный, уютный, исторический
Понять, что город славится не только церквями, и полюбоваться деревянной резьбой
Начало: По договоренности
«На Соборной площади вы увидите Ратушу 18 века и Никольский монастырь, полюбуетесь монументальным Воскресенским собором, который построен по подобию Исаакия в Петербурге»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 000 за всё до 8 чел.
Божий городок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Божий городок
Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!
«В тёплое время года окажетесь в Воскресенском соборе, который можно сравнить лишь с петербургскими храмами Стасова, где уникальная роспись и резьба иконостаса оставят неизгладимое впечатление»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670 за всё до 10 чел.
Арзамас-городок - от Москвы уголок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Арзамас-городок - от Москвы уголок
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история - на обзорной прогулке
«не спеша осмотрим достопримечательности Соборной площади города: уникальное здание магистрата («ратуши»), «дома-близнецы», комплекс Никольского монастыря»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 12 чел.
Экскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе экскурсии мы побываем на Соборной площади, главным украшением которой является монументальный Воскресенский собор, построенный на народные средства в 1814 году»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Экскурсия очень понравилась! 2 часа пролетели незаметно. Юлия действительно очень хороший экскурсовод
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    28.05.2024 г. были на 2-х часовой пешей экскурсии "Арзамас уездный, уютный, исторический". Получили огромное удовольствие! В Арзамасе были впервые. И Юля открыла нам
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    его с такой любовью и так информативно, что мы тоже влюбились в этот красивый, милый, старинный русский городок! За два часа Юля показала и рассказала нам столько интересного об Арзамасе! Подсказала, где можно вкусно и недорого пообедать после нашей экскурсии. И это кафе "Русь", где приятно поразила и кухня, и высокий уровень обслуживания. Благодаря Юле мы узнали ещё об одном нашем замечательном старинном русском городе Арзамасе! Его уникальной архитектуре и самобытности! И гостеприимстве его жителей!

    28.05.2024 г. были на 2-х часовой пешей экскурсии "Арзамас уездный, уютный, исторический"28.05.2024 г. были на 2-х часовой пешей экскурсии "Арзамас уездный, уютный, исторический"
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Спасибо Юле Колесниковой за замечательную экскурсию! Арзамас нас покорил!
    Спасибо Юле Колесниковой за замечательную экскурсию! Арзамас нас покорил!
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2024
    Божий городок
    Мы с семьёй впервые были в Арзамасе. Благодаря экскурсовод у Алексею для нас Арзамас стал открытием! Такие красивые храмы и площади, мы были в восторге. Всем советуем приехать в этот город и заказать индивидуальную экскурсию.
  • И
    Ирина
    25 февраля 2024
    Экскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
    Арзамас потряс своей красотой, Соборная площадь великолепна, в храмах большое количество чудотворных икон. Экскурсовод Нина Ивановна прекрасный специалист и удивительный рассказчик.
  • О
    Ольга
    11 декабря 2023
    Божий городок
    Рассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивого и неравнодушного отношения к
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    предмету. А сам Алексей не только благожелательный, но и терпеливый человек, способный выдержать 2 с половиной часа экскурсии на суровом морозе.

    Рассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивогоРассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивогоРассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивогоРассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивого
  • Н
    Надежда
    7 ноября 2023
    Божий городок
    Алексей - потрясающий гид, потрясающий рассказчик! Получили невероятное удовольствие от его программы! Готовы были ходить еще и ходить, гулять и гулять, слушать и слушать!!!! Спасибо огромное!
  • Е
    Евгений
    30 октября 2023
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Алексей прекрасный экскурсовод! Эрудированный, вежливый. Коренной житель. Любит свой город и привил эту любовь нам всего за одну экскурсию
  • А
    Алексей
    1 октября 2023
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Очень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатах, священнослужителях внесших большой вклад
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    в развитие города. Прошли по первой в Арзамасе пешеходной улице, Алексей рассказал о многих домах, кто жил, когда построены. Воскресенский собор, это не передать словами, надо смотреть, смотровая площадка, возле собора, монастыри, да и вся соборная площадь заслуживает большего внимания. Интересный рассказ Алексея дополняет впечатления. Рекомендую.

    Очень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатахОчень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатахОчень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатах

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в июне 2024
Сейчас в Арзамасе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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