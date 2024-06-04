1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Арзамас уездный, уютный, исторический
Понять, что город славится не только церквями, и полюбоваться деревянной резьбой
Начало: По договоренности
«На Соборной площади вы увидите Ратушу 18 века и Никольский монастырь, полюбуетесь монументальным Воскресенским собором, который построен по подобию Исаакия в Петербурге»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Божий городок
Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!
«В тёплое время года окажетесь в Воскресенском соборе, который можно сравнить лишь с петербургскими храмами Стасова, где уникальная роспись и резьба иконостаса оставят неизгладимое впечатление»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арзамас-городок - от Москвы уголок
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история - на обзорной прогулке
«не спеша осмотрим достопримечательности Соборной площади города: уникальное здание магистрата («ратуши»), «дома-близнецы», комплекс Никольского монастыря»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе экскурсии мы побываем на Соборной площади, главным украшением которой является монументальный Воскресенский собор, построенный на народные средства в 1814 году»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! 2 часа пролетели незаметно. Юлия действительно очень хороший экскурсовод
- ИИрина2 июня 202428.05.2024 г. были на 2-х часовой пешей экскурсии "Арзамас уездный, уютный, исторический". Получили огромное удовольствие! В Арзамасе были впервые. И Юля открыла нам
- ЕЕвгений27 мая 2024Спасибо Юле Колесниковой за замечательную экскурсию! Арзамас нас покорил!
- ААнастасия12 мая 2024Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
- ТТатьяна28 апреля 2024Мы с семьёй впервые были в Арзамасе. Благодаря экскурсовод у Алексею для нас Арзамас стал открытием! Такие красивые храмы и площади, мы были в восторге. Всем советуем приехать в этот город и заказать индивидуальную экскурсию.
- ИИрина25 февраля 2024Арзамас потряс своей красотой, Соборная площадь великолепна, в храмах большое количество чудотворных икон. Экскурсовод Нина Ивановна прекрасный специалист и удивительный рассказчик.
- ООльга11 декабря 2023Рассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивого и неравнодушного отношения к
- ННадежда7 ноября 2023Алексей - потрясающий гид, потрясающий рассказчик! Получили невероятное удовольствие от его программы! Готовы были ходить еще и ходить, гулять и гулять, слушать и слушать!!!! Спасибо огромное!
- ЕЕвгений30 октября 2023Алексей прекрасный экскурсовод! Эрудированный, вежливый. Коренной житель. Любит свой город и привил эту любовь нам всего за одну экскурсию
- ААлексей1 октября 2023Очень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатах, священнослужителях внесших большой вклад
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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