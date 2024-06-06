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его с такой любовью и так информативно, что мы тоже влюбились в этот красивый, милый, старинный русский городок! За два часа Юля показала и рассказала нам столько интересного об Арзамасе! Подсказала, где можно вкусно и недорого пообедать после нашей экскурсии. И это кафе "Русь", где приятно поразила и кухня, и высокий уровень обслуживания. Благодаря Юле мы узнали ещё об одном нашем замечательном старинном русском городе Арзамасе! Его уникальной архитектуре и самобытности! И гостеприимстве его жителей!