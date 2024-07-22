Храмы и соборы Арзамаса с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Арзамасе, цены от 5340 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Арзамас-городок - от Москвы уголок
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас-городок - от Москвы уголок: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Арзамас с его великолепными храмами и историческими зданиями. Узнайте больше о богатой истории города и его культурном наследии
«не спеша осмотрим достопримечательности Соборной площади города: уникальное здание магистрата («ратуши»), «дома-близнецы», комплекс Никольского монастыря»
14 янв в 08:30
18 янв в 08:30
от 6000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе экскурсии мы побываем на Соборной площади, главным украшением которой является монументальный Воскресенский собор, построенный на народные средства в 1814 году»
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
от 6000 за всё до 5 чел.
Арзамас православный
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Арзамас православный
Осмотреть соборы и монастыри, узнать об их святынях и истории
Начало: По договоренности
«Главный храм Арзамаса — Воскресенский кафедральный собор с удивительными росписями»
13 янв в 08:00
14 янв в 08:00
5340 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • л
    лариса
    22 июля 2024
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Очень понравилась прогулка с Алексеем! Интересный рассказчик, явно увлеченный историей города человек. Не просто сыпал фактами, а вовлекал в беседу и
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    заставлял думать, поэтому и запоминалось всё гораздо лучше) Натопались мы за три часа, конечно, знатно, но тем приятнее было потом отдохнуть. Считаем, что поездка в Арзамас удалась! На музеи сил уже не хватило, но зато увидели практически все знаковые места города.

  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Замечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетели незаметно. Очень уютный, красивый городок, в который хочется возвращаться. Алексей, спасибо за трогательные стихи.
    Замечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетелиЗамечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетели
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
    Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которыеСпасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которыеСпасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которыеСпасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которыеСпасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Соборы и храмы»

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  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в январе 2025
Сейчас в Арзамасе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 5340 до 6000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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