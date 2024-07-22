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заставлял думать, поэтому и запоминалось всё гораздо лучше) Натопались мы за три часа, конечно, знатно, но тем приятнее было потом отдохнуть. Считаем, что поездка в Арзамас удалась! На музеи сил уже не хватило, но зато увидели практически все знаковые места города.