Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Арзамаса - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, экскурсия в помещении Музея Русского патриаршества остается доступной и интересной.

Индивидуальная экскурсия по Арзамасу предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города. Начните с Соборной площади, где возвышается Воскресенский собор. Прогуляйтесь по Гостиному ряду, любуясь купеческими особняками. Посетите Музей Русского патриаршества, где представлены экспонаты, связанные с патриархами, включая личные вещи и документы. Это идеальный выбор для тех, кто интересуется культурой и историей России

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по Арзамасу

Во время экскурсии по Арзамасу у вас будет возможность насладиться атмосферой старинных улочек города и узнать о его богатом историческом прошлом. Наша прогулка начнется с центральной Соборной площади, главной достопримечательностью которой является величественный Воскресенский собор.

Достопримечательности площади

На обеих сторонах храма расположены:

Церковь Живоносного источника

Казанская церковь

Никольский женский монастырь, основанный при Иване Грозном в XVI веке

Гостиница и старинные купеческие особняки

После Соборной площади мы отправимся на прогулку по Гостиному ряду, где вы сможете увидеть старинные купеческие особняки, а также бывшие торговые лавки и ремесленные мастерские.

Музей Русского Патриаршества

В программу нашей экскурсии входит посещение Музея Русского Патриаршества. Этот музей подробно освещает жизнь и деятельность русских патриархов с XVI века до наших дней. Экспозиция занимает два этажа и включает множество экспонатов, связанных с патриархами:

Алексий I

Сергий

Никон

Пимен

Алексий II

Вы сможете увидеть их личные вещи, одежду, документы и уникальные фотографии. Отдельная часть коллекции посвящена действующему патриарху Кириллу, чьи корни уходят в Нижегородскую область.

Важно знать!

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