Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея Русского патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, прогуливаясь по его старинным улочкам и посещая Воскресенский собор и Музей Русского патриаршества
Индивидуальная экскурсия по Арзамасу предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города. Начните с Соборной площади, где возвышается Воскресенский собор. Прогуляйтесь по Гостиному ряду, любуясь купеческими особняками.
Посетите Музей Русского патриаршества, где представлены экспонаты, связанные с патриархами, включая личные вещи и документы. Это идеальный выбор для тех, кто интересуется культурой и историей России
Лучшее время для посещения Арзамаса - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, экскурсия в помещении Музея Русского патриаршества остается доступной и интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Воскресенский собор
Церковь Живоносного источника
Казанская церковь
Никольский женский монастырь
Музей Русского патриаршества
Описание экскурсии
Прогулка по Арзамасу
Во время экскурсии по Арзамасу у вас будет возможность насладиться атмосферой старинных улочек города и узнать о его богатом историческом прошлом. Наша прогулка начнется с центральной Соборной площади, главной достопримечательностью которой является величественный Воскресенский собор.
Достопримечательности площади
На обеих сторонах храма расположены:
Церковь Живоносного источника
Казанская церковь
Никольский женский монастырь, основанный при Иване Грозном в XVI веке
Гостиница и старинные купеческие особняки
После Соборной площади мы отправимся на прогулку по Гостиному ряду, где вы сможете увидеть старинные купеческие особняки, а также бывшие торговые лавки и ремесленные мастерские.
Музей Русского Патриаршества
В программу нашей экскурсии входит посещение Музея Русского Патриаршества. Этот музей подробно освещает жизнь и деятельность русских патриархов с XVI века до наших дней. Экспозиция занимает два этажа и включает множество экспонатов, связанных с патриархами:
Алексий I
Сергий
Никон
Пимен
Алексий II
Вы сможете увидеть их личные вещи, одежду, документы и уникальные фотографии. Отдельная часть коллекции посвящена действующему патриарху Кириллу, чьи корни уходят в Нижегородскую область.
Важно знать!
Чтобы забронировать экскурсии в праздничные дни, просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Соборная площадь
Воскресенский собор
Церковь Живоносного источника
Никольский женский монастырь
Гостиный ряд
Музей Русского Патриаршества и другие
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: 300 руб. с человека. Если группа менее 5 человек - 1500 руб. за группу.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Светлана. Нам показали все основные достопримечательности и особенности города, поговорили о его основании и основателях, особенностях архитектуры и истории, знаменитых арзамасцах и т. д. Музей русского патриаршества - единственный в своем роде. Спасибо
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Е
Елена
Огромное спасибо гиду Светлане Алексеевне за прекрасную экскурсию по Арзамасу и увлекательный рассказ об истории города и края, о людях, живших и посещавших эти места, мастерах и умельцах, купцах и читать дальшеуменьшить
художниках. Светлана Алексеевна обладает огромным запасом знаний и умением ими поделиться. Мы посетили все самые интересные места города, увидели чудотворные иконы, посетили музей патриаршества и историко-художественный музей. От всего увиденного остались неизгладимые впечатления. Всем, кто приезжает в Арзамас, рекомендуем эту экскурсионную программу.
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К
Кузьмина
Огромное спасибо гиду Светлане Алексеевне за прекрасную экскурсию по Арзамасу и увлекательный рассказ об истории города и края, о людях, живших и посещавших эти места, мастерах и умельцах, купцах и читать дальшеуменьшить
художниках. Светлана Алексеевна обладает огромным запасом знаний и умением ими поделиться. Мы посетили все самые интересные места города, увидели чудотворные иконы, посетили музей патриаршества и историко-художественный музей. От всего увиденного остались неизгладимые впечатления. Всем, кто приезжает в Арзамас, рекомендуем эту экскурсионную программу.
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О
Ольга
Экскурсия по городу замечательная, Арзамас удивил и очаровал. Экскурсовод Светлана Алексеевна великолепно, с любовью познакомила нас с историей и настоящим города. Мы в восхищении, обязательно приедем ещё раз 🤩😍😍
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Т
Тамара
Потрясающий гид! Спасибо за любовь к делу, к родному городу, за глубокое знание истории, за открытия!
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С
Старкова
Все отлично! Гид- Людмила, просто супер!
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