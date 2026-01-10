Прогулка по Арзамасу раскроет перед вами его уникальную атмосферу. Посетите величественные соборы и старинные улицы, окунитесь в историю и культуру города
Индивидуальная экскурсия по Арзамасу предлагает уникальную возможность познакомиться с его историей и культурой.
Начните с Соборной площади, где возвышается Воскресенский собор, и продолжите в Свято-Николаевском монастыре, известном своими иконами.
Гостиный ряд удивит вас старинными купеческими особняками, а Спасо-Преображенский собор, находящийся на восстановлении, завершит ваше путешествие. Каждое место хранит свои тайны и легенды, делая экскурсию незабываемой
Лучшее время для посещения Арзамаса - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для визита, хотя могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная площадь
Воскресенский собор
Свято-Николаевский женский монастырь
Гостиный ряд
Спасо-Преображенский собор
Описание экскурсии
Экскурсия по Арзамасу
Погрузитесь в удивительную атмосферу Арзамаса — города с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Наша экскурсия начнется с главной площади — Соборной.
Соборная площадь
Собираясь на экскурсию, обратите внимание на величественный Воскресенский собор, который был построен на народные средства в 1814 году. Это сооружение не только прекрасный образец архитектуры, но и важная духовная ценность для местных жителей.
Свято-Николаевский женский монастырь
Затем мы посетим Свято-Николаевский женский монастырь, известный своими ценными иконами — «Изрубленная» и «Избавление от бед страждущих». Это место наполнено умиротворением и глубоким духом благочестия.
Дома-близнецы Будылиных
На площади также находятся дома-близнецы Будылиных, построенные в начале XIX века арзамасским купцом Иваном Подсосовым для своих сыновей. Эти дома — жемчужина архитектуры города.
Гостиный ряд
Следующий пункт нашей программы — историческая улица Гостиный ряд. Здесь вы сможете насладиться архитектурой кирпичных и каменных купеческих особняков, создающих атмосферу настоящей музейной галереи под открытым небом.
Спасо-Преображенский собор
В завершение экскурсии мы посетим Спасо-Преображенский собор. После длительного закрытия для прихожан, он в 2015 году был возвращён Спасо-Преображенскому монастырю и сейчас находится на восстановлении.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные дни, пожалуйста, внесите предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Мы рады видеть вас на нашей экскурсии и уверены, что она останется в вашей памяти!
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Соборная площадь
Воскресенский собор
Свято-Николаевский женский монастырь
Дома-близнецы Будылиных
Гостиный ряд
Спасо-Преображенский собор
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сусанна
Спасибо огромное экскурсоводу за нестандартный рассказ и описание места,что отвечали на все вопросы и готовы были говорить больше,хотя у нас было ограничено время. Город церковный и порой тяжело внимать информацию,но здесь все было четко,интересно.
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Ю
Юлия
Очень понравился рассказ экскурсовода - слушали открыв рот. Про историю города, события из прошлого и настоящего, чудотворные иконы. Экскурсия очень интересная, с посещением собора и монастырей. Большое спасибо!
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Л
Людмила
Понравилось все. Экскурсовод Светлана Алексеевна очень интересный рассказчик. Очень понравилось, что она умеет переключаться и мы узнали не только про появление г. Арзамас, но и некоторые моменты истории города во вторую ВО войну. Продолжительность экскурсии два часа, они прошли быстро, было холодно, для меня маловато.
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И
Ирина
Светлана, отлично провела нам экскурсию по Арзамасу. Мы много узнали интересных фактов. Спасибо вам за профессионализм.
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А
Александр
Спасибо за интересную экскурсию по центру Арзамаса! У всей семьи остались только положительные эмоции
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Л
Лариса
Кирилл - замечательный экскурсовод! Очень приятно слушать таких образованных молодых людей, любящих свой город и свое дело. Исторический центр Арзамаса прекрасен, порясающее возрождение и преобразование этого места. Понравилось все: необычная роспись храмов, вид с колокольни, сказочный дворик женского монастыря, первые итоги и перспекивы полного восстановаления мужского, рассказы Кирилла и необычная и веселая история Аразмасского лапчатого гуся - образца русской смекалки.
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