Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Арзамаса - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для визита, хотя могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и одеться теплее.

Индивидуальная экскурсия по Арзамасу предлагает уникальную возможность познакомиться с его историей и культурой. Начните с Соборной площади, где возвышается Воскресенский собор, и продолжите в Свято-Николаевском монастыре, известном своими иконами. Гостиный ряд удивит вас старинными купеческими особняками, а Спасо-Преображенский собор, находящийся на восстановлении, завершит ваше путешествие. Каждое место хранит свои тайны и легенды, делая экскурсию незабываемой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по Арзамасу

Погрузитесь в удивительную атмосферу Арзамаса — города с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Наша экскурсия начнется с главной площади — Соборной.

Соборная площадь

Собираясь на экскурсию, обратите внимание на величественный Воскресенский собор, который был построен на народные средства в 1814 году. Это сооружение не только прекрасный образец архитектуры, но и важная духовная ценность для местных жителей.

Свято-Николаевский женский монастырь

Затем мы посетим Свято-Николаевский женский монастырь, известный своими ценными иконами — «Изрубленная» и «Избавление от бед страждущих». Это место наполнено умиротворением и глубоким духом благочестия.

Дома-близнецы Будылиных

На площади также находятся дома-близнецы Будылиных, построенные в начале XIX века арзамасским купцом Иваном Подсосовым для своих сыновей. Эти дома — жемчужина архитектуры города.

Гостиный ряд

Следующий пункт нашей программы — историческая улица Гостиный ряд. Здесь вы сможете насладиться архитектурой кирпичных и каменных купеческих особняков, создающих атмосферу настоящей музейной галереи под открытым небом.

Спасо-Преображенский собор

В завершение экскурсии мы посетим Спасо-Преображенский собор. После длительного закрытия для прихожан, он в 2015 году был возвращён Спасо-Преображенскому монастырю и сейчас находится на восстановлении.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни, пожалуйста, внесите предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Мы рады видеть вас на нашей экскурсии и уверены, что она останется в вашей памяти!