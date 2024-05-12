А Анастасия Арзамас-городок - от Москвы уголок Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.

В Вика Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу Экскурсия очень понравилась. Кирилл очень хорошо подкован в исторических вопросах. Провел нас в закрытое помещение реаставрируемого церкви. Было очень интересно. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем.

S Svetlanа Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу Экскурсия понравилась. Гид Кирилл очень увлеченно рассказывал про все исторические достопримечательности города, компетентно отвечал на все вопросы.

Е Евгений Арзамас-городок - от Москвы уголок Алексей прекрасный экскурсовод! Эрудированный, вежливый. Коренной житель. Любит свой город и привил эту любовь нам всего за одну экскурсию