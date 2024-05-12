Обзорные и познавательные экскурсии Арзамаса

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Арзамасе, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Арзамас-городок - от Москвы уголок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Арзамас-городок - от Москвы уголок
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история - на обзорной прогулке
«Во время обзорной экскурсии по Арзамасу мы:»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 12 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Арзамас классический
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Арзамас классический
Начало: Соборная площадь, Арзамас
«Но самое главное богатство города — это люди, украсившие своими биографиями славную историю города: Иван Грозный, Александр Пушкин, отец Федор, патриарх Сергий, Аркадий Гайдар и многие, многие другие»
Расписание: По договоренности
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
  • В
    Вика
    26 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу
    Экскурсия очень понравилась. Кирилл очень хорошо подкован в исторических вопросах. Провел нас в закрытое помещение реаставрируемого церкви. Было очень интересно. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем.
  • S
    Svetlanа
    6 января 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу
    Экскурсия понравилась. Гид Кирилл очень увлеченно рассказывал про все исторические достопримечательности города, компетентно отвечал на все вопросы.
  • Е
    Евгений
    30 октября 2023
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Алексей прекрасный экскурсовод! Эрудированный, вежливый. Коренной житель. Любит свой город и привил эту любовь нам всего за одну экскурсию
  • А
    Алексей
    1 октября 2023
    Арзамас-городок - от Москвы уголок
    Очень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатах, священнослужителях внесших большой вклад
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    в развитие города. Прошли по первой в Арзамасе пешеходной улице, Алексей рассказал о многих домах, кто жил, когда построены. Воскресенский собор, это не передать словами, надо смотреть, смотровая площадка, возле собора, монастыри, да и вся соборная площадь заслуживает большего внимания. Интересный рассказ Алексея дополняет впечатления. Рекомендую.

    Очень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатахОчень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатахОчень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатах

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Обзорные»

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  2. Здание ратуши
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в июне 2024
Сейчас в Арзамасе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Арзамаса нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Арзамасе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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