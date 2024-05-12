1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Арзамас-городок - от Москвы уголок
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история - на обзорной прогулке
«Во время обзорной экскурсии по Арзамасу мы:»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арзамас классический
Начало: Соборная площадь, Арзамас
«Но самое главное богатство города — это люди, украсившие своими биографиями славную историю города: Иван Грозный, Александр Пушкин, отец Федор, патриарх Сергий, Аркадий Гайдар и многие, многие другие»
Расписание: По договоренности
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 мая 2024Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
- ВВика26 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Кирилл очень хорошо подкован в исторических вопросах. Провел нас в закрытое помещение реаставрируемого церкви. Было очень интересно. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем.
- SSvetlanа6 января 2024Экскурсия понравилась. Гид Кирилл очень увлеченно рассказывал про все исторические достопримечательности города, компетентно отвечал на все вопросы.
- ЕЕвгений30 октября 2023Алексей прекрасный экскурсовод! Эрудированный, вежливый. Коренной житель. Любит свой город и привил эту любовь нам всего за одну экскурсию
- ААлексей1 октября 2023Очень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатах, священнослужителях внесших большой вклад
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Обзорные»
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Сейчас в Арзамасе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Арзамаса нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Арзамасе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024