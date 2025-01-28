Выездные туры из Арзамаса

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Арзамасе, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Железнодорожный круиз в Дивеево. Весна-осень
На автобусе
На поезде
3 отзыва
3 дня
Железнодорожный круиз в Дивеево. Весна-осень
Начало: Москва
18 апр в 10:00
14 ноя в 10:00
от 35 500 за человека
Железнодорожный круиз в Дивеево
На автобусе
На поезде
3 отзыва
3 дня
Железнодорожный круиз в Дивеево
Начало: Москва
16 янв в 10:00
от 24 900 за человека
Дивеево, Арзамас и пещерные монастыри
На автобусе
2 дня
Дивеево, Арзамас и пещерные монастыри
Начало: Владимир / Москва
10 мая в 10:00
14 июн в 10:00
от 16 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лилия
    28 января 2025
    Железнодорожный круиз в Дивеево
    Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
  • В
    Валентина
    13 января 2025
    Железнодорожный круиз в Дивеево
    Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа
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    на 2, о чем, если бы организаторы тура сообщили туристам, а не сами туристы бегали и выясняли у проводников и организаторов, позволило бы не сидеть в ожидании, а правильно организовать день (поесть самим и накормить детей своей едой, уложить детей на дневной сон).

    Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака
  • Н
    Наталья
    9 января 2025
    Железнодорожный круиз в Дивеево
    Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим многословием, крутыми историями, любовью к тому, с чем нас знакомила)
    Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Выездные»

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Сколько стоит тур в Арзамасе в феврале 2025
Сейчас в Арзамасе в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 16 900 до 35 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Туры по окрестностям Арзамаса и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель