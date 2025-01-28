3 дня
Железнодорожный круиз в Дивеево. Весна-осень
Начало: Москва
«Приглашаем Вас прогуляться по улочкам древних городов и прикоснуться к главным святыням Мурома, Дивеево и Арзамаса»
18 апр в 10:00
14 ноя в 10:00
от 35 500₽ за человека
3 дня
Железнодорожный круиз в Дивеево
Начало: Москва
«В канун великого православного праздника Крещения Господня приглашаем Вас прогуляться по улочкам древних городов и прикоснуться к главным святыням Мурома, Дивеево и Арзамаса»
16 янв в 10:00
от 24 900₽ за человека
2 дня
Дивеево, Арзамас и пещерные монастыри
Начало: Владимир / Москва
«Путешествие в Арзамас и Дивеево будет интересным и запоминающимся опытом для всех любителей истории, культуры и природы»
10 мая в 10:00
14 июн в 10:00
от 16 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия28 января 2025Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
- ВВалентина13 января 2025Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа
- ННаталья9 января 2025Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим многословием, крутыми историями, любовью к тому, с чем нас знакомила)
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Дивеево»
Самые популярные туры этой рубрики в Арзамасе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Арзамасе в феврале 2025
Сейчас в Арзамасе в категории "Дивеево" можно забронировать 3 тура от 16 900 до 35 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте тур в Арзамасе на 2025 год по теме «Дивеево», 6 ⭐ отзывов, цены от 16900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель