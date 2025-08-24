Мои заказы

Архитектурный променад по купеческой набережной

Прогулка по набережной реки Кутум в Астрахани раскроет перед вами тайны купеческих домов и увлекательные истории их владельцев
Индивидуальная экскурсия по набережной реки Кутум в Астрахани предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и архитектурой купеческих домов.

Опытный гид проведет вас по значимым точкам маршрута, раскрывая захватывающие истории и
тайны прошлого. Вы узнаете о знаменитых купцах, их вкладе в развитие города и о том, как их наследие живет сегодня.

Этот маршрут подходит для всех, кто интересуется историей и хочет погрузиться в атмосферу старинного города

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 👥 Личности купцов
  • 🌆 Атмосфера старинного города
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть

  • Купеческие дома
  • Усадьбы на набережной

Описание экскурсии

Приглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по набережной реки Кутум в Астрахани, где вы познакомитесь с богатой историей и уникальной архитектурой этого района. Во время прогулки вы узнаете о судьбах людей, чьи жизни были связаны с купеческими домами и усадьбами, которые до сих пор украшают набережную. Опытный гид проведет вас по самым значимым точкам маршрута, рассказывая захватывающие истории и раскрывая тайны прошлого. Экскурсия позволит вам увидеть разнообразие архитектурных стилей и понять, как они отражают культуру и образ жизни того времени. Вы узнаете о знаменитых купцах, внесших вклад в развитие города, и о том, как их наследие живет сегодня. Этот маршрут подходит для всех, кто интересуется историей и хочет погрузиться в атмосферу старинного города. Экскурсия по набережной реки Кутум станет незабываемым путешествием в прошлое и оставит вас с новыми знаниями и впечатлениями.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обеды и остановки в заведениях общепита
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мост Влюбленных
Завершение: Ул. Красная Набережная, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Н
Наталья
24 авг 2025
Были на экскурсии с сыном 12 августа 2025 года, очень понравилось! Прошли по маршруту вдоль набережной р. Кутум, экскурсия длилась 2,5 часа в нашем случае, узнали очень много об истории зданий, об особенностях архитектуры города, Нурхат отвечал на возникшие вопросы, поэтому экскурсия проходила не в форме лекции, а в форме диалога, поэтому время пролетело незаметно) Сделали много атмосферных фотографий.
Л
Лариса
10 авг 2025
Вчера были на экскурсии, очень приятная и интеллигентная семейная пара, искренне любящая свой город. Благодарим за полученные знания о достопримечательностях и старинных особняках набережной вдоль реки Кутум. Было очень интересно слушать экскурсовода Нурхата, всем рекомендуем, экскурсия была очень интересной и познавательной!
Ф
Фещенко
22 июн 2025
Спасибо большое нашему гиду Нурхату и его очаровательной супруге за интересную экскурсию и заботу во время прогулки. Нам все понравилось, рекомендуем!
Л
Любовь
22 июн 2025
Спасибо большое нашему гиду Нурхату и его очаровательной супруге за интересную экскурсию и заботу во время прогулки. Нам все понравилось, рекомендуем!
Ш
Шамиль
17 июн 2025
Спасибо Нурхату за экскурсию. Едва ли кто может предоставить такую информацию с углубленным погружением в архитектуру набережной Кутума. Школа "Глазами инженера" дает о себе знать. Рекомендую посетить эту интересную экскурсию.
Узнать о новом "инженерном" подходе в знакомстве с достопримечательностями Астрахани и других городов России. Нурхату желаю, что бы перед ним открывались двери особняков, в которых живет история Астрахани и он доносил ее до своих гостей.

С
Светлана
9 мая 2025
К
Курило
8 мая 2025
Приятная прогулка в компании очень доброжелательной семейной пары. Сразу видно что люди любят свой город, интересуются архитектурой и историей. Тот случай когда гиду ещё не приелась работа и он делает
ее с энтузиазмом, а не для галочки. Если вы уже знакомы с основными достопримечательностями города, хотите приятно погулять по старой части Астрахани, узнать историю купеческой архитектуры, то вам определенно понравится. Если вы только знакомитесь с городом или очень ограничены во времени, то стоит начать с общеобзорной или с Кремля.

Т
Татьяна
4 мая 2025
Экскурсия была проведена интересно, много информации. Чувствуется, что Нурхат любит свой город и вся экскурсия составлена по данным собранным по крупицам. Советую к прсещению.
Е
Евгения
1 фев 2025
Очень понравилась экскурсии, которую подготовил для гостей Астрахани Нурхат.
Побывали во многих уголках нашей необъятной Родины: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Камчатка, Манжерок, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Иркутск, Красноярск и др.
В вашем городе
мы впервые. Хочется вернуться!
И в этом немалая заслуга Нурхата. Рассказ о домах купцов очень содержательный, чувствуется, что каждое слово, каждый интересный факт из жизни великих людей Астрахани: купцов, лесопромышленников, рыбозаготовщиков и меценатов в одном лице, были взяты из подтверждённых источников: архивов, подшивок газет и других материалов.
Через некоторое время после начала экскурсии мы, благодаря Нурхату, запомнили архитектурные термины и названия: волюта, гирлянда, маскарон, карнизный пояс и многое другое. Стали почти экспертами в этой области!
Весь рассказ был пропитан любовью к своей малой Родине, городу Астрахани.
Нурхат, желаем Вам успехов!
Готовьте новые маршруты, с удовольствием пройдём их с Вами🤝

m
musargalieva_almira
12 окт 2024
Нурхат, большое спасибо за невероятно интересную экскурсию по купеческой набережной, особое впечатление произвел особняк Шелехова!! Узнала о удивительной истории людей живших в родном городе. Буду рада новым экскурсиям
m
musargalieva_gyzal
12 окт 2024
Нурхат, хочу поблагодарить тебя за увлекательный и подробный рассказ о купеческих особняках, интерьерах и их семьях. Узнала много интересного, поразила архитектура и разнообразие стилей. С удовольствием сходила бы ещё на другие твои экскурсии!! Желаю тебе творческих успехов и процветания!!
l
lyskantseva
7 окт 2024
Хотелось бы поблагодарить Нурхата за прекрасную экскурсию по купеческой набережной реки Кутум! Это был чудесный, насыщенный вечер, полный эмоций и впечатлений!
a
aimaganoverik
7 окт 2024
кутты болсын
Г
Гузаль
20 июл 2024
Нурхат, хочу поблагодарить тебя за увлекательный и подробный рассказ о купеческих особняках, интерьерах и их семьях. Узнала много интересного, поразила архитектура и разнообразие стилей. С удовольствием сходила бы еще на другие твои экскурсии!! Желаю тебе творческих успехов и процветания.
А
Альмира
20 июл 2024
Нурхат, большое спасибо за невероятно интересную экскурсию по купеческой набережной, особое впечатление произвел особняк Шелехова!! Узнала об удивительной истории людей, живших в родном городе. Буду рада новым экскурсиям.

Входит в следующие категории Астрахани

