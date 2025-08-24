Индивидуальная экскурсия по набережной реки Кутум в Астрахани предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и архитектурой купеческих домов.
Опытный гид проведет вас по значимым точкам маршрута, раскрывая захватывающие истории и
Опытный гид проведет вас по значимым точкам маршрута, раскрывая захватывающие истории и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 👥 Личности купцов
- 🌆 Атмосфера старинного города
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть
- Купеческие дома
- Усадьбы на набережной
Описание экскурсииПриглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по набережной реки Кутум в Астрахани, где вы познакомитесь с богатой историей и уникальной архитектурой этого района. Во время прогулки вы узнаете о судьбах людей, чьи жизни были связаны с купеческими домами и усадьбами, которые до сих пор украшают набережную. Опытный гид проведет вас по самым значимым точкам маршрута, рассказывая захватывающие истории и раскрывая тайны прошлого. Экскурсия позволит вам увидеть разнообразие архитектурных стилей и понять, как они отражают культуру и образ жизни того времени. Вы узнаете о знаменитых купцах, внесших вклад в развитие города, и о том, как их наследие живет сегодня. Этот маршрут подходит для всех, кто интересуется историей и хочет погрузиться в атмосферу старинного города. Экскурсия по набережной реки Кутум станет незабываемым путешествием в прошлое и оставит вас с новыми знаниями и впечатлениями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обеды и остановки в заведениях общепита
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мост Влюбленных
Завершение: Ул. Красная Набережная, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 авг 2025
Были на экскурсии с сыном 12 августа 2025 года, очень понравилось! Прошли по маршруту вдоль набережной р. Кутум, экскурсия длилась 2,5 часа в нашем случае, узнали очень много об истории зданий, об особенностях архитектуры города, Нурхат отвечал на возникшие вопросы, поэтому экскурсия проходила не в форме лекции, а в форме диалога, поэтому время пролетело незаметно) Сделали много атмосферных фотографий.
Л
Лариса
10 авг 2025
Вчера были на экскурсии, очень приятная и интеллигентная семейная пара, искренне любящая свой город. Благодарим за полученные знания о достопримечательностях и старинных особняках набережной вдоль реки Кутум. Было очень интересно слушать экскурсовода Нурхата, всем рекомендуем, экскурсия была очень интересной и познавательной!
Ф
Фещенко
22 июн 2025
Спасибо большое нашему гиду Нурхату и его очаровательной супруге за интересную экскурсию и заботу во время прогулки. Нам все понравилось, рекомендуем!
Л
Любовь
22 июн 2025
Спасибо большое нашему гиду Нурхату и его очаровательной супруге за интересную экскурсию и заботу во время прогулки. Нам все понравилось, рекомендуем!
Ш
Шамиль
17 июн 2025
Спасибо Нурхату за экскурсию. Едва ли кто может предоставить такую информацию с углубленным погружением в архитектуру набережной Кутума. Школа "Глазами инженера" дает о себе знать. Рекомендую посетить эту интересную экскурсию.
С
Светлана
9 мая 2025
К
Курило
8 мая 2025
Приятная прогулка в компании очень доброжелательной семейной пары. Сразу видно что люди любят свой город, интересуются архитектурой и историей. Тот случай когда гиду ещё не приелась работа и он делает
Т
Татьяна
4 мая 2025
Экскурсия была проведена интересно, много информации. Чувствуется, что Нурхат любит свой город и вся экскурсия составлена по данным собранным по крупицам. Советую к прсещению.
Е
Евгения
1 фев 2025
Очень понравилась экскурсии, которую подготовил для гостей Астрахани Нурхат.
Побывали во многих уголках нашей необъятной Родины: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Камчатка, Манжерок, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Иркутск, Красноярск и др.
В вашем городе
Побывали во многих уголках нашей необъятной Родины: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Камчатка, Манжерок, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Иркутск, Красноярск и др.
В вашем городе
m
musargalieva_almira
12 окт 2024
Нурхат, большое спасибо за невероятно интересную экскурсию по купеческой набережной, особое впечатление произвел особняк Шелехова!! Узнала о удивительной истории людей живших в родном городе. Буду рада новым экскурсиям
m
musargalieva_gyzal
12 окт 2024
Нурхат, хочу поблагодарить тебя за увлекательный и подробный рассказ о купеческих особняках, интерьерах и их семьях. Узнала много интересного, поразила архитектура и разнообразие стилей. С удовольствием сходила бы ещё на другие твои экскурсии!! Желаю тебе творческих успехов и процветания!!
l
lyskantseva
7 окт 2024
Хотелось бы поблагодарить Нурхата за прекрасную экскурсию по купеческой набережной реки Кутум! Это был чудесный, насыщенный вечер, полный эмоций и впечатлений!
a
aimaganoverik
7 окт 2024
кутты болсын
Г
Гузаль
20 июл 2024
Нурхат, хочу поблагодарить тебя за увлекательный и подробный рассказ о купеческих особняках, интерьерах и их семьях. Узнала много интересного, поразила архитектура и разнообразие стилей. С удовольствием сходила бы еще на другие твои экскурсии!! Желаю тебе творческих успехов и процветания.
А
Альмира
20 июл 2024
Нурхат, большое спасибо за невероятно интересную экскурсию по купеческой набережной, особое впечатление произвел особняк Шелехова!! Узнала об удивительной истории людей, живших в родном городе. Буду рада новым экскурсиям.
Входит в следующие категории Астрахани
Похожие экскурсии из Астрахани
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: Рядом с Кремлем
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по неординарной Косе
Узнайте историю Астрахани на экскурсии по Косе. В программе - старинные здания, интересные факты и уютное чаепитие в старинном доме
Начало: На набережной
23 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
4990 ₽ за всё до 5 чел.