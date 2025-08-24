Н Наталья Были на экскурсии с сыном 12 августа 2025 года, очень понравилось! Прошли по маршруту вдоль набережной р. Кутум, экскурсия длилась 2,5 часа в нашем случае, узнали очень много об истории зданий, об особенностях архитектуры города, Нурхат отвечал на возникшие вопросы, поэтому экскурсия проходила не в форме лекции, а в форме диалога, поэтому время пролетело незаметно) Сделали много атмосферных фотографий.

Л Лариса Вчера были на экскурсии, очень приятная и интеллигентная семейная пара, искренне любящая свой город. Благодарим за полученные знания о достопримечательностях и старинных особняках набережной вдоль реки Кутум. Было очень интересно слушать экскурсовода Нурхата, всем рекомендуем, экскурсия была очень интересной и познавательной!

Ф Фещенко Спасибо большое нашему гиду Нурхату и его очаровательной супруге за интересную экскурсию и заботу во время прогулки. Нам все понравилось, рекомендуем!

Л Любовь Спасибо большое нашему гиду Нурхату и его очаровательной супруге за интересную экскурсию и заботу во время прогулки. Нам все понравилось, рекомендуем!

Ш Шамиль читать дальше Узнать о новом "инженерном" подходе в знакомстве с достопримечательностями Астрахани и других городов России. Нурхату желаю, что бы перед ним открывались двери особняков, в которых живет история Астрахани и он доносил ее до своих гостей. Спасибо Нурхату за экскурсию. Едва ли кто может предоставить такую информацию с углубленным погружением в архитектуру набережной Кутума. Школа "Глазами инженера" дает о себе знать. Рекомендую посетить эту интересную экскурсию.

С Светлана

К Курило читать дальше ее с энтузиазмом, а не для галочки. Если вы уже знакомы с основными достопримечательностями города, хотите приятно погулять по старой части Астрахани, узнать историю купеческой архитектуры, то вам определенно понравится. Если вы только знакомитесь с городом или очень ограничены во времени, то стоит начать с общеобзорной или с Кремля. Приятная прогулка в компании очень доброжелательной семейной пары. Сразу видно что люди любят свой город, интересуются архитектурой и историей. Тот случай когда гиду ещё не приелась работа и он делает

Т Татьяна Экскурсия была проведена интересно, много информации. Чувствуется, что Нурхат любит свой город и вся экскурсия составлена по данным собранным по крупицам. Советую к прсещению.

Е Евгения

Побывали во многих уголках нашей необъятной Родины: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Камчатка, Манжерок, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Иркутск, Красноярск и др.

В вашем городе читать дальше мы впервые. Хочется вернуться!

И в этом немалая заслуга Нурхата. Рассказ о домах купцов очень содержательный, чувствуется, что каждое слово, каждый интересный факт из жизни великих людей Астрахани: купцов, лесопромышленников, рыбозаготовщиков и меценатов в одном лице, были взяты из подтверждённых источников: архивов, подшивок газет и других материалов.

Через некоторое время после начала экскурсии мы, благодаря Нурхату, запомнили архитектурные термины и названия: волюта, гирлянда, маскарон, карнизный пояс и многое другое. Стали почти экспертами в этой области!

Весь рассказ был пропитан любовью к своей малой Родине, городу Астрахани.

Нурхат, желаем Вам успехов!

Готовьте новые маршруты, с удовольствием пройдём их с Вами🤝 Очень понравилась экскурсии, которую подготовил для гостей Астрахани Нурхат.Побывали во многих уголках нашей необъятной Родины: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Камчатка, Манжерок, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Иркутск, Красноярск и др.В вашем городе

m musargalieva_almira Нурхат, большое спасибо за невероятно интересную экскурсию по купеческой набережной, особое впечатление произвел особняк Шелехова!! Узнала о удивительной истории людей живших в родном городе. Буду рада новым экскурсиям

m musargalieva_gyzal Нурхат, хочу поблагодарить тебя за увлекательный и подробный рассказ о купеческих особняках, интерьерах и их семьях. Узнала много интересного, поразила архитектура и разнообразие стилей. С удовольствием сходила бы ещё на другие твои экскурсии!! Желаю тебе творческих успехов и процветания!!

l lyskantseva Хотелось бы поблагодарить Нурхата за прекрасную экскурсию по купеческой набережной реки Кутум! Это был чудесный, насыщенный вечер, полный эмоций и впечатлений!

a aimaganoverik кутты болсын

Г Гузаль Нурхат, хочу поблагодарить тебя за увлекательный и подробный рассказ о купеческих особняках, интерьерах и их семьях. Узнала много интересного, поразила архитектура и разнообразие стилей. С удовольствием сходила бы еще на другие твои экскурсии!! Желаю тебе творческих успехов и процветания.