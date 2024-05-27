1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
«Живописная набережная и улица Никольская»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
«Вы посетите территорию кремля, прогуляетесь по старинному району Белый город и набережной Волги»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
«Здесь не так многолюдно, как на Центральной набережной, но не менее красиво и комфортно»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
«Узнаете, как выглядели сотни лет назад астраханские набережные, храмы и бульвары»
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
«Прокатимся по живописным набережным с мостами через Волгу»
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2024Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
- ЯЯна22 мая 2024Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
- ННадежда21 мая 2024Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
- ММария21 мая 2024Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!
- ННаталья19 мая 2024Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
- ООлтга12 мая 2024Экскурсия понравилась! Отличный маршрут, структурированная подача материала. Не скучно, взрослые и ребёнок 12-и лет остались довольны!
- ТТатьяна11 мая 2024Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
- ЛЛариса11 мая 2024Прекрасная историческая пешая экскурсия по необыкновенному городу Астрахани. Очень понравилось сочетание и современной Астрахани, и старых двориков. Прекрасный гид Ольга, очень много знает и искренне переживает события. Спасибо. Рекомендуем.
- ННарек11 мая 2024Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!
- ННаталия9 мая 2024Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Набережная»
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Сейчас в Астрахани в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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