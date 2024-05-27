Экскурсии по набережной Астрахани

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Астрахани, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
230 отзывов
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
«Живописная набережная и улица Никольская»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
«Вы посетите территорию кремля, прогуляетесь по старинному району Белый город и набережной Волги»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Астрахань в событиях и лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
«Здесь не так многолюдно, как на Центральной набережной, но не менее красиво и комфортно»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 990 за всё до 5 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
«Узнаете, как выглядели сотни лет назад астраханские набережные, храмы и бульвары»
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
6 000 за всё до 5 чел.
Чисто Астрахань
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
«Прокатимся по живописным набережным с мостами через Волгу»
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Астрахань в событиях и лицах
    Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
    читать дальше

    вовремя, Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части — вечернюю и утреннюю, что нас сразу подкупило Итак, вечером мы посетили Астраханскую баню, а утром, хорошо отдохнув, снова встретились со Светланой. Она провела нас по красивым улочкам города, рассказала историю, показала знаменитые и красивые места, а также скрытые уголки, куда сложно попасть без местного жителя! Светлана порекомендовала места, где можно вкусно позавтракать и пообедать — все очень понравилось! Теперь осталось пересмотреть рекомендованные фильмы и снова вернутся в Астрахань на прогулку со Светланой!

  • О
    Олтга
    12 мая 2024
    Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
    Экскурсия понравилась! Отличный маршрут, структурированная подача материала. Не скучно, взрослые и ребёнок 12-и лет остались довольны!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
    читать дальше

    влюбленного в него! Светлана подарила нам наилучшие впечатления от Астрахани и максимальный отдых! Гвоздем прогоаммы, конечно, стал ее отец Павел Александрович, который рассказал и показал нам порты, степь и подарил прекрасное настроение! Если вы хотите повстречаться с умными людьми, которые очень любят свой город и готовы его показать, очень рекомендую обратиться к Светлане. В следующую поездку обязательно посетим баню!

  • Л
    Лариса
    11 мая 2024
    Астрахань в событиях и лицах
    Прекрасная историческая пешая экскурсия по необыкновенному городу Астрахани. Очень понравилось сочетание и современной Астрахани, и старых двориков. Прекрасный гид Ольга, очень много знает и искренне переживает события. Спасибо. Рекомендуем.
  • Н
    Нарек
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!
    Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые местаОчень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые местаОчень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места
  • Н
    Наталия
    9 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и
    читать дальше

    людей, ставших частью этой истории. Маршрут получился насыщенным и увлекательным. Особая благодарность Татьяне за рекомендации по выбору сувениров, кафе и мест для самостоятельных прогулок!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Влюбиться в Астрахань за 2 часа
  2. Добро пожаловать в Астрахань
  3. Астрахань в событиях и лицах
  4. Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
  5. Чисто Астрахань
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Белый город
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Астрахани, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Астрахани. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам