Астрахань в событиях и лицах

Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Астрахань - старинный южный город с богатой историей и уникальным культурным наследием.

На экскурсии "Астрахань в событиях и лицах" вы узнаете о Триумфальной арке, возведенной в честь 300-летия губернии, и посетите Аллею славы героев земли Астраханской.

Рассмотрите металлические ограждения Моста дружбы России и Азербайджана и насладитесь променадом у Лебединого озера.

На маршруте вас ждут бронзовая скульптура "Семья", Астраханский планетарий и Генеральное консульство Ирана
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальный авторский маршрут
  2. 🏛 Исторические достопримечательности
  3. 🌳 Живописные природные уголки
  4. 🗿 Скульптуры и памятники
  5. 👥 Индивидуальный подход

Что можно увидеть

  • Триумфальная арка
  • Аллея славы героев земли Астраханской
  • Мост дружбы России и Азербайджана
  • Приволжский затон
  • Лебединое озеро
  • Бронзовая скульптура «Семья»
  • Астраханский планетарий
  • Генеральное консульство Ирана
  • Площадь Ленина
  • Житная башня
Астрахань в событиях и лицах
Астрахань в событиях и лицах
Астрахань в событиях и лицах
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Триумфальная арка, которую возвели в честь 300-летия Астраханской губернии. Это 15-метровое сооружение с резными барельефами, на которых представлены знаковые события области.

Аллея славы героев земли Астраханской, где установлены бюсты известных людей, таких как Суворов, Ермолов, Кустодиев. Мы расскажем об их вкладе в развитие города и России в целом.

Мост дружбы России и Азербайджана. Рассмотрим металлические ограждения, на которых изображены образы Успенского собора Астраханского кремля и Девичьей башни в Баку.

Приволжский затон, где любят отдыхать астраханцы и гости города. Здесь не так многолюдно, как на Центральной набережной, но не менее красиво и комфортно. Вы услышите об основании этого района и о его старом названии.

Лебединое озеро — кульминация нашего променада. Это самая романтичная достопримечательность города, где в тёплое время живут лебеди.

Также вы увидите:

  • Бронзовую скульптуру «Семья»
  • Причудливое здание Астраханского планетария. Из-за своеобразной архитектуры можно подумать, что возведено оно было в 18-19 вв. Когда на самом деле — расскажем!
  • Генеральное консульство Ирана
  • Площадь Ленина и Житную башню

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы можем провести экскурсию для большего количества человек, стоимость будет зависеть от числа участников

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
21 мая 2024
Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!
Лариса
11 мая 2024
Прекрасная историческая пешая экскурсия по необыкновенному городу Астрахани. Очень понравилось сочетание и современной Астрахани, и старых двориков. Прекрасный гид Ольга, очень много знает и искренне переживает события. Спасибо. Рекомендуем.
Елена
4 мая 2024
Ольга очень приятный, эрудированный гид. Видно, что любит и знает свою работу. Экскурсия подойдет взрослым. Рекомендую.

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