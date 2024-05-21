Астрахань - старинный южный город с богатой историей и уникальным культурным наследием. На экскурсии "Астрахань в событиях и лицах" вы узнаете о Триумфальной арке, возведенной в честь 300-летия губернии, и посетите Аллею славы героев земли Астраханской. Рассмотрите металлические ограждения Моста дружбы России и Азербайджана и насладитесь променадом у Лебединого озера. На маршруте вас ждут бронзовая скульптура "Семья", Астраханский планетарий и Генеральное консульство Ирана

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Триумфальная арка, которую возвели в честь 300-летия Астраханской губернии. Это 15-метровое сооружение с резными барельефами, на которых представлены знаковые события области.

Аллея славы героев земли Астраханской, где установлены бюсты известных людей, таких как Суворов, Ермолов, Кустодиев. Мы расскажем об их вкладе в развитие города и России в целом.

Мост дружбы России и Азербайджана. Рассмотрим металлические ограждения, на которых изображены образы Успенского собора Астраханского кремля и Девичьей башни в Баку.

Приволжский затон, где любят отдыхать астраханцы и гости города. Здесь не так многолюдно, как на Центральной набережной, но не менее красиво и комфортно. Вы услышите об основании этого района и о его старом названии.

Лебединое озеро — кульминация нашего променада. Это самая романтичная достопримечательность города, где в тёплое время живут лебеди.

Также вы увидите:

Бронзовую скульптуру «Семья»

Причудливое здание Астраханского планетария. Из-за своеобразной архитектуры можно подумать, что возведено оно было в 18-19 вв. Когда на самом деле — расскажем!

Генеральное консульство Ирана

Площадь Ленина и Житную башню

Организационные детали