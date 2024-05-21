Триумфальная арка, которую возвели в честь 300-летия Астраханской губернии. Это 15-метровое сооружение с резными барельефами, на которых представлены знаковые события области.
Аллея славы героев земли Астраханской, где установлены бюсты известных людей, таких как Суворов, Ермолов, Кустодиев. Мы расскажем об их вкладе в развитие города и России в целом.
Мост дружбы России и Азербайджана. Рассмотрим металлические ограждения, на которых изображены образы Успенского собора Астраханского кремля и Девичьей башни в Баку.
Приволжский затон, где любят отдыхать астраханцы и гости города. Здесь не так многолюдно, как на Центральной набережной, но не менее красиво и комфортно. Вы услышите об основании этого района и о его старом названии.
Лебединое озеро — кульминация нашего променада. Это самая романтичная достопримечательность города, где в тёплое время живут лебеди.
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Причудливое здание Астраханского планетария. Из-за своеобразной архитектуры можно подумать, что возведено оно было в 18-19 вв. Когда на самом деле — расскажем!
Генеральное консульство Ирана
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Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы можем провести экскурсию для большего количества человек, стоимость будет зависеть от числа участников
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослава — ваша команда гидов в Астрахани
Провели экскурсии для 32 туристов
Привет, путешественник! Меня зовут Ярослава, живу в Дагестане и вот уже на протяжении 3 лет влюбляю людей в чарующую страну гор. Мой опыт, знания и образование экскурсовода позволяют качественно организовать отдых гостей. Я работаю с надёжной и организованной командой гидов и водителей. Выбирая нас, вы выбираете качество и индивидуальный подход от профессионалов и ценителей красоты, культуры и уникальности колорита Дагестана.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
21 мая 2024
Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!
Лариса
11 мая 2024
Прекрасная историческая пешая экскурсия по необыкновенному городу Астрахани. Очень понравилось сочетание и современной Астрахани, и старых двориков. Прекрасный гид Ольга, очень много знает и искренне переживает события. Спасибо. Рекомендуем.
Елена
4 мая 2024
Ольга очень приятный, эрудированный гид. Видно, что любит и знает свою работу. Экскурсия подойдет взрослым. Рекомендую.
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