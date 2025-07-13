На экскурсии по Косе в Астрахани участники узнают, как формировалась эта часть города, почему её называют Косой, и что скрывали её подворотни. История богатства и нищеты, а также исчезнувшая Триумфальная арка 19 века оживут в рассказах гида. Особое внимание уделено архитектуре: от областного ЗАГСа до дома Ульяновых. Завершает экскурсию чаепитие в старинном доме, что особенно приятно в холодную погоду

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Описание экскурсии

Областной ЗАГС — вы узнаете, кто его автор и какую роль выполняло это здание изначально

Доходные дома и гостиницы на Косе — особое место в городе для богатых людей. Я расскажу, почему купцы не жили здесь, а также где находился дом, отделанный полудрагоценными камнями

Улица Никольская — «торговая артерия» Астрахани 19 века. Поразмышляем, о чём говорят фасады зданий сегодня

Дом Ульяновых — вспомним, как оказался в Астрахани дед Ленина и почему построил дом именно здесь

«Свиной переулок», рынок «Обжорка», «Коннониха» — я расскажу вам, как эти названия характеризуют нравы людей прошлого века, обитавших в этих местах