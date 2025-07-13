На экскурсии по Косе в Астрахани участники узнают, как формировалась эта часть города, почему её называют Косой, и что скрывали её подворотни. История богатства и нищеты, а также исчезнувшая Триумфальная арка 19 века оживут в рассказах гида. Особое внимание уделено архитектуре: от областного ЗАГСа до дома Ульяновых. Завершает экскурсию чаепитие в старинном доме, что особенно приятно в холодную погоду
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🍵 Чаепитие в старинном доме
- 🗺 Исследование городской истории
- 🎨 Богатая культурная программа
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Областной ЗАГС
- Доходные дома и гостиницы на Косе
- Улица Никольская
- Дом Ульяновых
- Свиной переулок
- Рынок Обжорка
- Коннониха
Описание экскурсии
Областной ЗАГС — вы узнаете, кто его автор и какую роль выполняло это здание изначально
Доходные дома и гостиницы на Косе — особое место в городе для богатых людей. Я расскажу, почему купцы не жили здесь, а также где находился дом, отделанный полудрагоценными камнями
Улица Никольская — «торговая артерия» Астрахани 19 века. Поразмышляем, о чём говорят фасады зданий сегодня
Дом Ульяновых — вспомним, как оказался в Астрахани дед Ленина и почему построил дом именно здесь
«Свиной переулок», рынок «Обжорка», «Коннониха» — я расскажу вам, как эти названия характеризуют нравы людей прошлого века, обитавших в этих местах
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Астрахани
Коренная астраханка, люблю и знаю свою малую родину! Нескучно расскажу о нашем старинном городе через призму истории. Являюсь участником и победителем конкурсов для гидов. Вхожу в ТОП-200 гидов, работавших на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.Задать вопрос
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