В Астрахани и области проживают представители свыше ста народов и различных этнических групп, наиболее многочисленные из которых — русские, казахи, татары и калмыки.
В Астрахани насчитывается около тридцати храмов и церквей различных конфессий, среди них христианские церкви, мусульманские мечети и еврейские синагоги. Все они — памятники культурного наследия города.
В Астрахани насчитывается около тридцати храмов и церквей различных конфессий, среди них христианские церкви, мусульманские мечети и еврейские синагоги. Все они — памятники культурного наследия города.
Описание экскурсииПравославная церковь Казанской иконы Божьей матери Безусловно, главной святыней астраханского Казанского храма является написанная на Святой горе Афон икона Казанской Божьей матери. Верующие ещё называют эту икону Казанско-Афонской. Здесь же находится чтимый образ Косинской Божией матери, а ещё — икона собора Преподобных Оптинских старцев с частицами мощей каждого из них. Римско-католическая церковь успения пресвятой Богородицы Храм Успения Пресвятой Богородицы является образцом культовой архитектуры Европы конца XVII-начала XVIII века. Представляет собой большой восьмерик с двумя башнями-звонницами. Церковь не является постоянно действующей, но здесь регулярно проводятся мессы и благотворительные концерты органной музыки для гостей и жителей Астрахани. Мечеть Бакы Мечеть Бакы является одной из достопримечательностей города Астрахань, расположена она в районе Криуши. Письменных упоминаний о дате строительстве мечети нет, однако согласно устным сведениям её возвели в начале XX века, в 1907–1909 годах. На сегодняшний день мечеть действующая, и функционирует как шиитский храм. Своё название «Бакы» мечеть получила от названия столицы Азербайджана — Баку. Кафедральный собор равноапостольного князя Владимира Храм был построен в честь 900-летия Крещения Руси на границе русской и татарской слобод в целях выполнения миссионерских функций по приобщению татар-мусульман к православию, ознакомления с православным богослужением, крестными ходами, торжественными православными празднествами. В 1967 году храм был переоборудован под автовокзал, в 1999 году храм вернули Русской православной церкви. Белая мечеть Деревянная Белая мечеть считается старейшим религиозным мусульманским сооружением в Астрахани — впервые она упоминается в 1777 году. В 1810 году на деньги купца Давида Измайлова её перестроили в камне, добавили точеную ограду и возвели минарет. Здесь также открыли медресе, сделав её главным мусульманским храмом города. Армянская церковь Святой Рипсиме Армянская церковь Святой Рипсиме была построена в 1998–2001 гг. Колокольня была построена в 2006 г. Церковь небольшая, уютная, вокруг неё разбит симпатичный сад. В дореволюционное время в Астрахани было пять армянских церквей, которые впоследствии были разрушены. Важная информация:
- Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа) или онлайн;
- Обратите внимание! Посещаем храмы по возможности, если нас принять не готовы, осматриваем снаружи;
- С собой рекомендуем взять: головной убор, питьевую воду;
- Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Православная церковь Казанской иконы Божьей матери
- Римско-католическая церковь успения пресвятой Богородицы
- Мечеть Бакы
- Кафедральный собор равноапостольного князя Владимира
- Белая мечеть
- Армянская церковь Святой Рипсиме
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (комфортабельный автомобиль).
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа) или онлайн
- Обратите внимание! Посещаем храмы по возможности, если нас принять не готовы, осматриваем снаружи
- С собой рекомендуем взять: головной убор, питьевую воду
- Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Прекрасный рассказ гида о храмах, людях и о городе
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