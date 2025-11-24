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Православная церковь Казанской иконы Божьей матери

Безусловно, главной святыней астраханского Казанского храма является написанная на Святой горе Афон икона Казанской Божьей Матери. Верующие ещё называют эту икону Казанско-Афонской. Здесь же находится чтимый образ Косинской Божией Матери, а ещё — икона собора Преподобных Оптинских старцев с частицами мощей каждого из них.

Римско-католическая церковь успения пресвятой Богородицы

Храм Успения Пресвятой Богородицы является образцом культовой архитектуры Европы конца XVII–начала XVIII века. Представляет собой большой восьмерик с двумя башнями-звонницами. Церковь не является постоянно действующей, но здесь регулярно проводятся мессы и благотворительные концерты органной музыки для гостей и жителей Астрахани.

Мечеть Бакы

Мечеть Бакы является одной из достопримечательностей города Астрахань, расположена она в районе Криуши. Письменных упоминаний о дате строительстве мечети нет, однако согласно устным сведениям её возвели в начале XX века, в 1907–1909 годах. На сегодняшний день мечеть действующая, и функционирует как шиитский храм. Своё название «Бакы» мечеть получила от названия столицы Азербайджана — Баку.

Кафедральный собор равноапостольного князя Владимира

Храм был построен в честь 900-летия Крещения Руси на границе русской и татарской слобод в целях выполнения миссионерских функций по приобщению татар-мусульман к православию, ознакомления с православным богослужением, крестными ходами, торжественными православными празднествами. В 1967 году храм был переоборудован под автовокзал, в 1999 году храм вернули Русской православной церкви.

Белая мечеть

Деревянная Белая мечеть считается старейшим религиозным мусульманским сооружением в Астрахани — впервые она упоминается в 1777 году. В 1810 году на деньги купца Давида Измайлова её перестроили в камне, добавили точеную ограду и возвели минарет. Здесь также открыли медресе, сделав её главным мусульманским храмом города.

Армянская церковь Святой Рипсиме

Армянская церковь Святой Рипсиме была построена в 1998–2001 гг. Колокольня была построена в 2006 г. Церковь небольшая, уютная, вокруг неё разбит симпатичный сад. В дореволюционное время в Астрахани было пять армянских церквей, которые впоследствии были разрушены.

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