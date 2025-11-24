Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы

В Астрахани и области проживают представители свыше ста народов и различных этнических групп,...

В Астрахани и области проживают представители свыше ста народов и различных этнических групп, наиболее многочисленные из которых — русские, казахи, татары и калмыки.

В Астрахани насчитывается около тридцати храмов и церквей различных конфессий, среди них христианские церкви, мусульманские мечети и еврейские синагоги.

Все они — памятники культурного наследия города.
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы

Что вы увидите 🤩

  • Православная церковь Казанской иконы Божьей матери
  • Римско-католическая церковь успения пресвятой Богородицы
  • Мечеть Бакы
  • Кафедральный собор равноапостольного князя Владимира
  • Белая мечеть
  • Армянская церковь Святой Рипсиме
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Православная церковь Казанской иконы Божьей матери
    Безусловно, главной святыней астраханского Казанского храма является написанная на Святой горе Афон икона Казанской Божьей Матери. Верующие ещё называют эту икону Казанско-Афонской. Здесь же находится чтимый образ Косинской Божией Матери, а ещё — икона собора Преподобных Оптинских старцев с частицами мощей каждого из них.
    Римско-католическая церковь успения пресвятой Богородицы
    Храм Успения Пресвятой Богородицы является образцом культовой архитектуры Европы конца XVII–начала XVIII века. Представляет собой большой восьмерик с двумя башнями-звонницами. Церковь не является постоянно действующей, но здесь регулярно проводятся мессы и благотворительные концерты органной музыки для гостей и жителей Астрахани.

    Мечеть Бакы

    Мечеть Бакы является одной из достопримечательностей города Астрахань, расположена она в районе Криуши. Письменных упоминаний о дате строительстве мечети нет, однако согласно устным сведениям её возвели в начале XX века, в 1907–1909 годах. На сегодняшний день мечеть действующая, и функционирует как шиитский храм. Своё название «Бакы» мечеть получила от названия столицы Азербайджана — Баку.
    Кафедральный собор равноапостольного князя Владимира
    Храм был построен в честь 900-летия Крещения Руси на границе русской и татарской слобод в целях выполнения миссионерских функций по приобщению татар-мусульман к православию, ознакомления с православным богослужением, крестными ходами, торжественными православными празднествами. В 1967 году храм был переоборудован под автовокзал, в 1999 году храм вернули Русской православной церкви.

    Белая мечеть

    Деревянная Белая мечеть считается старейшим религиозным мусульманским сооружением в Астрахани — впервые она упоминается в 1777 году. В 1810 году на деньги купца Давида Измайлова её перестроили в камне, добавили точеную ограду и возвели минарет. Здесь также открыли медресе, сделав её главным мусульманским храмом города.

    Армянская церковь Святой Рипсиме

    Армянская церковь Святой Рипсиме была построена в 1998–2001 гг. Колокольня была построена в 2006 г. Церковь небольшая, уютная, вокруг неё разбит симпатичный сад. В дореволюционное время в Астрахани было пять армянских церквей, которые впоследствии были разрушены.

    Важная информация:

    • Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа);
    • Обратите внимание! Посещаем храмы по возможности, если нас принять не готовы, осматриваем снаружи;
    • С собой рекомендуем взять: головной убор, питьевую воду;
    • Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • услуги гида
    • трансфер на комфортабельном автомобиле.
    Что не входит?
    • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Место начала и завершения?
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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