1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
«Вы оцените могучие древние башни, расшифруете архитектуру старинных храмов, подниметесь на прясла и полюбуетесь через бойницы окружающими панорамами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
«Астрахань запомнится вам белокаменным Кремлем с могучими стенами, старинными храмами, особняками и усадьбами»
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
«А также увидите другие знаковые постройки: Успенский Кафедральный собор, Пречистенские ворота, соборную колокольню, Крымскую башню и башню «Красные ворота»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Погрузитесь в мир религиозного многообразия Астрахани. Посетите православные храмы, католические церкви, мусульманские мечети и еврейские синагоги
Начало: По согласованию с туристом
«Белая мечеть Деревянная Белая мечеть считается старейшим религиозным мусульманским сооружением в Астрахани — впервые она упоминается в 1777 году»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 800₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина27 мая 2024Благодарю Ирину за такое внимательное и трепетное отношение к туристу и своему делу! Очень интеллигентный экскурсовод, хорошая речь, ничего лишнего, пунктуальная! Было здорово! 😊
- ВВладимир21 мая 2024Экскурсия прошла интересно, очень познавательно.
- ВВера18 мая 2024Мы совместили две экскурсии: эту и «Влюбиться в Астрахань за 2 часа!». Получилось отличное комбо. Информации, конечно, много, и гуляли
- ЕЕлена18 мая 2024На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
- ООлтга12 мая 2024Экскурсия понравилась! Отличный маршрут, структурированная подача материала. Не скучно, взрослые и ребёнок 12-и лет остались довольны!
- ДДмитрий7 мая 2024Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.
- ННадежда4 мая 2024На экскурсии Галина показала нам Кремль, улицу Никольская, Подворье Армянское, Индийское, Иранское. Обстоятельно, интересно рассказала про центр города. Грамотная, эрудированная, приятная в общении. Рекомендуем.
- ППавел12 апреля 2024Было интересно и познавательно!! Нам всем понравилось!
- ВВиктория29 декабря 2023Ходили на экскурсию с Максимом. Понравился подробный рассказ об исторических событиях, происходивших в этом городе. Если не брать во внимание
- ВВладимир11 сентября 2023Прекрасный рассказ гида о храмах, людях и о городе
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Святые места»
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