Религиозные экскурсии по святым местам Астрахани

Найдено 5 экскурсий в категории «Святые места» в Астрахани, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Астраханский кремль: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
«Вы оцените могучие древние башни, расшифруете архитектуру старинных храмов, подниметесь на прясла и полюбуетесь через бойницы окружающими панорамами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000 за всё до 3 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
6 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
«Астрахань запомнится вам белокаменным Кремлем с могучими стенами, старинными храмами, особняками и усадьбами»
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300 за всё до 5 чел.
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
«А также увидите другие знаковые постройки: Успенский Кафедральный собор, Пречистенские ворота, соборную колокольню, Крымскую башню и башню «Красные ворота»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200 за всё до 10 чел.
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Погрузитесь в мир религиозного многообразия Астрахани. Посетите православные храмы, католические церкви, мусульманские мечети и еврейские синагоги
Начало: По согласованию с туристом
«Белая мечеть Деревянная Белая мечеть считается старейшим религиозным мусульманским сооружением в Астрахани — впервые она упоминается в 1777 году»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 800 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Благодарю Ирину за такое внимательное и трепетное отношение к туристу и своему делу! Очень интеллигентный экскурсовод, хорошая речь, ничего лишнего, пунктуальная! Было здорово! 😊
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Экскурсия прошла интересно, очень познавательно.
  • В
    Вера
    18 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Мы совместили две экскурсии: эту и «Влюбиться в Астрахань за 2 часа!». Получилось отличное комбо. Информации, конечно, много, и гуляли
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    мы долго, но оно того стоило. Ирина с большим удовольствием и энтузиазмом рассказала нам о родном городе, показала и рассказала как о старинных зданиях (завела в несколько дворов и подъездов, чтобы мы могли оценить аутентичность и оригинальность), так и постройках советского периода и совсем современных.

  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
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    посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина!

  • О
    Олтга
    12 мая 2024
    Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
    Экскурсия понравилась! Отличный маршрут, структурированная подача материала. Не скучно, взрослые и ребёнок 12-и лет остались довольны!
  • Д
    Дмитрий
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.
  • Н
    Надежда
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На экскурсии Галина показала нам Кремль, улицу Никольская, Подворье Армянское, Индийское, Иранское. Обстоятельно, интересно рассказала про центр города. Грамотная, эрудированная, приятная в общении. Рекомендуем.
  • П
    Павел
    12 апреля 2024
    Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
    Было интересно и познавательно!! Нам всем понравилось!
  • В
    Виктория
    29 декабря 2023
    Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
    Ходили на экскурсию с Максимом. Понравился подробный рассказ об исторических событиях, происходивших в этом городе. Если не брать во внимание
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    тот факт, что в день нашей экскурсии стояла жара +38, а мы приехали из Сибири, и нам было тяжеловато бродить по городу под палящим солнцем, мы с сыном остались очень довольны качеством проведенной экскурсии.

  • В
    Владимир
    11 сентября 2023
    Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
    Прекрасный рассказ гида о храмах, людях и о городе

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Святые места»

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  3. Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
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  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
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