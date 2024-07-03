1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
«Узнаете, как выглядели сотни лет назад астраханские набережные, храмы и бульвары»
Сегодня в 14:00
8 июля в 13:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам и соборам Астрахани
Погрузитесь в мир религиозного многообразия Астрахани. Посетите православные храмы, католические церкви, мусульманские мечети и еврейские синагоги
Начало: По согласованию с туристом
«Здесь же находится чтимый образ Косинской Божией Матери, а ещё — икона собора Преподобных Оптинских старцев с частицами мощей каждого из них»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Астрахань: всё и сразу
Увидеть и узнать о городе самое главное за 2 часа
Начало: В сквере Ильи Ульянова
«Через Никольские ворота попадём на территорию кремля, где осмотрим его белоснежные башни, Успенский собор и Пречистенcкую колокольню»
8 июля в 09:30
10 июля в 09:30
4 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара3 июля 2024Спасибо Максиму за познавательную, глубокую и интересную экскурсию! Прошлись по старым улочкам Астрахани, узнали много нового! Максим очень много знает
- ММарина1 июля 2024Мы посетили проездом Астрахань. Познакомиться с городом нам помог Максим. Рассказал нам много интересного о Кремле, Белом городе, погуляли по историческому центру города, дал много интересной полезной информации. Рекомендую
- ЕЕлена18 июня 2024Большое спасибо за экскурсию
- ВВладимир11 сентября 2023Прекрасный рассказ гида о храмах, людях и о городе
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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