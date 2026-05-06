Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя бархан Большой Брат — один из самых необычных природных объектов Астраханской области.



Вас ждёт поездка на комфортабельном внедорожнике с остановками у солёного озера, памятника 28-й армии и противотанкового рва времён войны. На бархане — прогулка по пескам, рассказы гида и живописные панорамы.

Сергей Ваш гид в Астрахани Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 часов 1-6 человек

Описание экскурсии Экскурсия к бархану Большой Брат — это уникальное путешествие по песчаным просторам Астраханской области на мощных внедорожниках. Вы отправитесь к одному из самых впечатляющих природных объектов региона и увидите, как степь переходит в настоящее мини-пустынное царство. Маршрут начинается прямо от вашего адреса в черте Астрахани — в любое удобное время с 08:00 до 18:00. Вас заберёт подготовленный внедорожник с опытным водителем и гидом. По дороге вы сделаете остановку у солёного озера, побываете у памятника воинам 28-й Красной армии и увидите сохранившийся противотанковый ров времён Великой Отечественной войны. Главная цель поездки — бархан Большой Брат. Здесь начинается настоящее бездорожье, гонки по песку и катание по бархану с ветерком. Гид расскажет о происхождении бархана и окружающей природе. По маршруту предусмотрены остановки для эффектных фотографий. Продолжительность экскурсии — 4–5 часов, в зависимости от ваших пожеланий. Формат полностью индивидуальный или групповой — возможен выезд колонной на нескольких внедорожниках.

