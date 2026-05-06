Мои заказы

Экскурсия к бархану Большой Брат

Откройте для себя бархан Большой Брат — один из самых необычных природных объектов Астраханской области.

Вас ждёт поездка на комфортабельном внедорожнике с остановками у солёного озера, памятника 28-й армии и противотанкового рва времён войны. На бархане — прогулка по пескам, рассказы гида и живописные панорамы.
Экскурсия к бархану Большой Брат
Экскурсия к бархану Большой Брат

Описание экскурсии

Экскурсия к бархану Большой Брат — это уникальное путешествие по песчаным просторам Астраханской области на мощных внедорожниках. Вы отправитесь к одному из самых впечатляющих природных объектов региона и увидите, как степь переходит в настоящее мини-пустынное царство. Маршрут начинается прямо от вашего адреса в черте Астрахани — в любое удобное время с 08:00 до 18:00. Вас заберёт подготовленный внедорожник с опытным водителем и гидом. По дороге вы сделаете остановку у солёного озера, побываете у памятника воинам 28-й Красной армии и увидите сохранившийся противотанковый ров времён Великой Отечественной войны. Главная цель поездки — бархан Большой Брат. Здесь начинается настоящее бездорожье, гонки по песку и катание по бархану с ветерком. Гид расскажет о происхождении бархана и окружающей природе. По маршруту предусмотрены остановки для эффектных фотографий. Продолжительность экскурсии — 4–5 часов, в зависимости от ваших пожеланий. Формат полностью индивидуальный или групповой — возможен выезд колонной на нескольких внедорожниках.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бархан Большой Брат
  • Солёное озеро
  • Памятник воинам 28-й Красной армии
  • Противотанковый ров времён Великой Отечественной войны
  • Природные пейзажи Астраханской степи
Что включено
  • Забираем из любого места в черте города Астрахань
  • Услуги сопровождающего гида-экскурсовода
  • Подготовленный внедорожник и профессиональный водитель
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Астрахани

Похожие экскурсии на «Экскурсия к бархану Большой Брат»

Путешествие в Астраханскую пустыню
На машине
5 часов
179 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
8 мая в 09:30
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Бархан Большой Брат - на внедорожнике из Астрахани
На машине
Джиппинг
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Большой Брат - на внедорожнике из Астрахани
Насладитесь поездкой на внедорожнике к бархану Большой Брат, ощутите дух раллийных трасс и полюбуйтесь уникальными пейзажами пустыни
Сегодня в 17:00
Завтра в 04:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Бархан Большой брат: путешествие в астраханскую пустыню
5 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Большой брат: путешествие в астраханскую пустыню
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
8 мая в 08:00
11 800 ₽ за всё до 4 чел.
Джип тур на Бархан Большой Брат Астрахань
Джиппинг
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип тур на Бархан Большой Брат Астрахань
Начало: Астрахань
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Астрахани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Астрахани
15 000 ₽ за экскурсию