Откройте для себя бархан Большой Брат — один из самых необычных природных объектов Астраханской области.
Вас ждёт поездка на комфортабельном внедорожнике с остановками у солёного озера, памятника 28-й армии и противотанкового рва времён войны. На бархане — прогулка по пескам, рассказы гида и живописные панорамы.
Описание экскурсииЭкскурсия к бархану Большой Брат — это уникальное путешествие по песчаным просторам Астраханской области на мощных внедорожниках. Вы отправитесь к одному из самых впечатляющих природных объектов региона и увидите, как степь переходит в настоящее мини-пустынное царство. Маршрут начинается прямо от вашего адреса в черте Астрахани — в любое удобное время с 08:00 до 18:00. Вас заберёт подготовленный внедорожник с опытным водителем и гидом. По дороге вы сделаете остановку у солёного озера, побываете у памятника воинам 28-й Красной армии и увидите сохранившийся противотанковый ров времён Великой Отечественной войны. Главная цель поездки — бархан Большой Брат. Здесь начинается настоящее бездорожье, гонки по песку и катание по бархану с ветерком. Гид расскажет о происхождении бархана и окружающей природе. По маршруту предусмотрены остановки для эффектных фотографий. Продолжительность экскурсии — 4–5 часов, в зависимости от ваших пожеланий. Формат полностью индивидуальный или групповой — возможен выезд колонной на нескольких внедорожниках.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Большой Брат
- Солёное озеро
- Памятник воинам 28-й Красной армии
- Противотанковый ров времён Великой Отечественной войны
- Природные пейзажи Астраханской степи
Что включено
- Забираем из любого места в черте города Астрахань
- Услуги сопровождающего гида-экскурсовода
- Подготовленный внедорожник и профессиональный водитель
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
15 000 ₽ за экскурсию