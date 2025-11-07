читать дальше

и потратить ногами реальные барханы, пустынные растения, такие как перекатиполе, полынь и др.

В разное время года степь различная. Мы были в начале ноября и она была очень интересна.

Только учитывайте ветер и солнце!! А то придется на голову наматывать свитера и шарфы на бархана, как это делали мы. Берите в машину теплую одежду, шапки с ушками если есть! Не бойтесь взять лишнего! Машина большая. Выбирайте теплое время дня!

Нам очень повезло с погодой. Увидели и солнце, и закат. Враг в поездке только ветер! Ну или дождь! В дожди не надо туда.



Отдельно хочу похвалить допуслугу - чай из самовара с сушками. Это то, что реально надо после прогулки по барханам особенно в холодную погоду!!



Большой респект Юрию и Алексею за отличное проведение поездки, прекрасное управление автомобилем и внимательное отношение к экскурсантам и их просьбам!