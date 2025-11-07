Поездка на внедорожнике к бархану Большой Брат из Астрахани - это уникальная возможность увидеть настоящую пустыню в России. Путешествие начинается в центре города и проходит через Волгу, степи и солёные
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Уникальный опыт на внедорожнике
- 🏜 Виды на пустынные пейзажи
- 🌊 Солёные озёра и степи
- 🎢 Экстремальные эмоции
- ☕ Чай из самовара на дровах
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Бархан Большой Брат
- Солёные озёра
Описание экскурсии
Наше приключение начнётся из центра Астрахани. Мы проедем через великую реку Волгу, немного по асфальту, степям и полупустыням, мимо солёных озёр и памятника воинам 28 армии. А затем по раллийной внедорожной трассе попадём к подножию бархана Большой Брат, где почти каждый год проводят знаменитые соревнования «Золото Кагана», «КАМАЗ-мастер» и «Шёлковый путь».
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Поедем на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. Есть детское кресло, холодильник для воды и еды
- По желанию я угощу вас чаем из самовара на дровах
- По запросу могу взять детские лыжи, чтобы скатиться с бархана с ветерком
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Астрахани
Провёл экскурсии для 115 туристов
Родился в Астрахани, знаю историю города и области со времён татаро-монгольского ига. Имею высшее образование, водительский стаж — с 1996 года. Женат, воспитываю двух детей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Г
Говорова
7 ноя 2025
Отлично. Прекрасный гид, замечательная экскурсия. Очень интересно. Гид хорошо рассказывал, очень внимателен, учёл все наши пожелания. Рекомендуем всем и экскурсию и экскурсовода.
Дмитрий
2 ноя 2025
Великолепная поездка в степь, которая местами опустынивается. Не хочется раскрывать всем детали, иначе будет неинтересно. Но это поездка для тех, кто любит природу, кто хочет познакомится со степью вживую, потрогать
Екатерина
3 окт 2025
Отличная экскурсия с Алексеем! Алексей очень много рассказал интересного и познавательного, с ним было легко и комфортно! Бархан стоит посетить, красивые виды, необычные пейзажи! Дорога к бархану непростая, но Алексей
О
Ольга
21 сен 2025
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии на бархан «Большой Брат» в Астраханской области! Это необычное и запоминающееся путешествие.
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии на бархан «Большой Брат» в Астраханской области! Это необычное и запоминающееся путешествие.
С самого начала порадовала организация поездки. Нас забрали прямо у Речного вокзала (мы пришли
Г
Гаева
20 сен 2025
Ездили на бархан с Алесеем. Прекрасный человек и внимательный водитель. На экскурсию не рассчитывали, но все рано узнали много интересного про степь и ее обитателей. Полюбовались, сфотографировались и счастливые вернулись в Астрахань.
P.S: В хмурый день на бархане мы были одни и это было здорово.
P.S: В хмурый день на бархане мы были одни и это было здорово.
Дарья
9 сен 2025
Эта экскурсия стала украшением нашей поездки в Астрахань. Это даже не экскурсия в общепривычном нам смысле - это путешествие. Не ждите ровного асфальта и заученных «посмотрите направо, посмотрите налево». Просто
Алеся
5 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Все было великолепно. Водитель профессионал,много знает и интересно рассказал. Огромное спасибо Алексею. Рекомендую!!!
Т
Татьяна
4 сен 2025
Замечательное место. Мягчайший песочек, шустрые ящерки 🦎
Замечательное место. Мягчайший песочек, шустрые ящерки 🦎
Ездили с Алексеем, отличный рассказчик, много интересного рассказал про Астрахань. Комфортная машина. 👍
С
Светлана
30 авг 2025
Спасибо большое Юрию за отличную экскурсию.
Очень интересный, культурный в общении человек. Отличный водитель.
Увидели розовое озеро, бархан Большой брат рано утром.
Людей не было совсем. Красота необыкновенная. Отведали чай из самовара с
Спасибо большое Юрию за отличную экскурсию.
Увидели розовое озеро, бархан Большой брат рано утром.
Людей не было совсем. Красота необыкновенная. Отведали чай из самовара с
Татьяна
29 авг 2025
Добрый день! Мы ездили 28 августа в 17.30 на закат. Всё просто супер! Побывали на соленом озере, покатались как на американских горках по дорогам. Заехали в пустыню, увидели красивые степи,которые
Анна
20 авг 2025
Великолепная поездка на комфортабельном автомобиле, незабываемые впечатления от степи, соленого озера и бархана и заботливый гид Алексей. Ни минуты не пожалели, что поехали.
О
Ольга
9 авг 2025
Были на экскурсии с Юрием! Все супер! Водитель - профессионал! Показал самые лучшие локации. Очень вежливый и тактичный.
Были на экскурсии с Юрием! Все супер! Водитель - профессионал! Показал самые лучшие локации. Очень вежливый и тактичный.
Великолепное чувство юмора! Рекомендую! Положительных эмоций, адреналина гарантирую!!!
Т
Татьяна
23 июл 2025
Необычное место. Точно стоит посетить тем кто не был в больших пустынях) Бархан гораздо больших размеров чем бархан Сары-Кум в Дагестане. Юрий отличный проводник и уверенный водитель.
Юлия
12 июл 2025
Были с подругами проездом в Астрахани всего несколько часов. С Юрием на комфортном автомобиле съездили на экскурсию на Бархан, а также мини обзорную экскурсию по городу, прогулялись по территории Кремля,
Артем
6 июл 2025
Юрий - отличный человек и предоставляет отличный сервис. Спасибо!
