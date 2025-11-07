Мои заказы

Бархан Большой Брат - на внедорожнике из Астрахани

Насладитесь поездкой на внедорожнике к бархану Большой Брат, ощутите дух раллийных трасс и полюбуйтесь уникальными пейзажами пустыни
Поездка на внедорожнике к бархану Большой Брат из Астрахани - это уникальная возможность увидеть настоящую пустыню в России. Путешествие начинается в центре города и проходит через Волгу, степи и солёные
озёра. Маршрут включает раллийную трассу, где проходят соревнования "Золото Кагана" и "Шёлковый путь". Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 обеспечит комфорт и безопасность. Для детей предусмотрено кресло и возможность катания на лыжах с бархана. В завершение можно насладиться чаем из самовара

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Уникальный опыт на внедорожнике
  • 🏜 Виды на пустынные пейзажи
  • 🌊 Солёные озёра и степи
  • 🎢 Экстремальные эмоции
  • ☕ Чай из самовара на дровах
Бархан Большой Брат - на внедорожнике из Астрахани
Бархан Большой Брат - на внедорожнике из Астрахани© Юрий
Бархан Большой Брат - на внедорожнике из Астрахани© Юрий
Что можно увидеть

  • Бархан Большой Брат
  • Солёные озёра

Описание экскурсии

Наше приключение начнётся из центра Астрахани. Мы проедем через великую реку Волгу, немного по асфальту, степям и полупустыням, мимо солёных озёр и памятника воинам 28 армии. А затем по раллийной внедорожной трассе попадём к подножию бархана Большой Брат, где почти каждый год проводят знаменитые соревнования «Золото Кагана», «КАМАЗ-мастер» и «Шёлковый путь».

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Поедем на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. Есть детское кресло, холодильник для воды и еды
  • По желанию я угощу вас чаем из самовара на дровах
  • По запросу могу взять детские лыжи, чтобы скатиться с бархана с ветерком

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Астрахани
Провёл экскурсии для 115 туристов
Родился в Астрахани, знаю историю города и области со времён татаро-монгольского ига. Имею высшее образование, водительский стаж — с 1996 года. Женат, воспитываю двух детей.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1

Фотографии от путешественников


Г
Говорова
7 ноя 2025
Отлично. Прекрасный гид, замечательная экскурсия. Очень интересно. Гид хорошо рассказывал, очень внимателен, учёл все наши пожелания. Рекомендуем всем и экскурсию и экскурсовода.
Дмитрий
Дмитрий
2 ноя 2025
Великолепная поездка в степь, которая местами опустынивается. Не хочется раскрывать всем детали, иначе будет неинтересно. Но это поездка для тех, кто любит природу, кто хочет познакомится со степью вживую, потрогать
читать дальше

и потратить ногами реальные барханы, пустынные растения, такие как перекатиполе, полынь и др.
В разное время года степь различная. Мы были в начале ноября и она была очень интересна.
Только учитывайте ветер и солнце!! А то придется на голову наматывать свитера и шарфы на бархана, как это делали мы. Берите в машину теплую одежду, шапки с ушками если есть! Не бойтесь взять лишнего! Машина большая. Выбирайте теплое время дня!
Нам очень повезло с погодой. Увидели и солнце, и закат. Враг в поездке только ветер! Ну или дождь! В дожди не надо туда.

Отдельно хочу похвалить допуслугу - чай из самовара с сушками. Это то, что реально надо после прогулки по барханам особенно в холодную погоду!!

Большой респект Юрию и Алексею за отличное проведение поездки, прекрасное управление автомобилем и внимательное отношение к экскурсантам и их просьбам!


Екатерина
Екатерина
3 окт 2025
Отличная экскурсия с Алексеем! Алексей очень много рассказал интересного и познавательного, с ним было легко и комфортно! Бархан стоит посетить, красивые виды, необычные пейзажи! Дорога к бархану непростая, но Алексей
читать дальше

опытный водитель, было абсолютно спокойно. А ещё, пока мы гуляли по бархану, он нам заварил чай в самоваре, угостил баранками и собрал букет из местных самоцветов! Приятно и необычно! В общем, рекомендую, поездка классная!!!

О
Ольга
21 сен 2025
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии на бархан «Большой Брат» в Астраханской области! Это необычное и запоминающееся путешествие.
С самого начала порадовала организация поездки. Нас забрали прямо у Речного вокзала (мы пришли
читать дальше

в Астрахань на теплоходе) на комфортабельном внедорожнике, и уже через полтора часа мы очутились в совершенно другом мире — настоящей пустыне с золотистыми песчаными дюнами, которая выглядела как кусочек Сахары посреди степей. Высота бархана «Большой Брат» достигает 20 метров, и вид с его вершины просто захватывает дух: бескрайние пески, переливающиеся под лучами вечернего солнца, и удивительный контраст с зелеными участками степи.
Особенно хочется отметить сопровождение гида и водителя — профессионала своего дела Алексея. Он не только безопасно провез нас по бездорожью, но и интересно рассказывал об истории этого места, флоре и фауне пустыни, особенностях климата, старался подробно ответить на все наши вопросы.
Одним из самых приятных моментов стало чаепитие на бархане: сладости, горячий чай и невероятная атмосфера покоя и умиротворения.
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и сделать потрясающие фотографии. Мы уехали с массой эмоций. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто оказался в Астрахани! Это того стоит!

Г
Гаева
20 сен 2025
Ездили на бархан с Алесеем. Прекрасный человек и внимательный водитель. На экскурсию не рассчитывали, но все рано узнали много интересного про степь и ее обитателей. Полюбовались, сфотографировались и счастливые вернулись в Астрахань.
P.S: В хмурый день на бархане мы были одни и это было здорово.

Дарья
Дарья
9 сен 2025
Эта экскурсия стала украшением нашей поездки в Астрахань. Это даже не экскурсия в общепривычном нам смысле - это путешествие. Не ждите ровного асфальта и заученных «посмотрите направо, посмотрите налево». Просто
читать дальше

впитывайте атмосферу и наслаждайтесь ей. Путь туда и обратно - лучшие традиции отечественного бездорожья. После двух столиц начинаешь понимать, что пословица про дороги еще актуальна. Асфальта нет - есть только направление, моментами ты взлетаешь в небо - и через миг падаешь вниз. Этот адреналин до сих пор во мне. Алексей - прекрасный водитель и очень вежливый, клиентоориентированный гид. Мои ожидания остались ожиданиями, потому что такого я не ожидала)) чай с баранками - отдельная прекрасная история, после того, как покорил бархан - просто посидеть и вдохнуть/выдохнуть. Соленое озеро тоже впечатляет. Единственный совет - для большего романтизму надо бы ехать ближе к закату - но и так фотки - заглядение!

Алеся
Алеся
5 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Все было великолепно. Водитель профессионал,много знает и интересно рассказал. Огромное спасибо Алексею. Рекомендую!!!

Т
Татьяна
4 сен 2025
Замечательное место. Мягчайший песочек, шустрые ящерки 🦎
Ездили с Алексеем, отличный рассказчик, много интересного рассказал про Астрахань. Комфортная машина. 👍

С
Светлана
30 авг 2025
Спасибо большое Юрию за отличную экскурсию.
Очень интересный, культурный в общении человек. Отличный водитель.
Увидели розовое озеро, бархан Большой брат рано утром.
Людей не было совсем. Красота необыкновенная. Отведали чай из самовара с
читать дальше

баранками у подножия бархана.
Благодаря Юрию смогли покататься на багги, который участвовал в Шелковом пути.
Получили массу положительных эмоций и новых впечатлений. И неожиданным для нас сюрпризом стали крутые видео с наших заездов на багги!)
Спасибо!)


Татьяна
Татьяна
29 авг 2025
Добрый день! Мы ездили 28 августа в 17.30 на закат. Всё просто супер! Побывали на соленом озере, покатались как на американских горках по дорогам. Заехали в пустыню, увидели красивые степи,которые
читать дальше

менялись каждые 5-10минут. Увидили ящерицу, когда ехали обратно нам встретилась лису степную, она очень красивая с большими ушками. Наш водитель Алексей всё нам расказывал и показывал. Ему отдельное огромное спасибо! Вы самый лучший гид. Очень внимательный, вежливый, доброжелательный! После поездки у нас остались самые лучшие воспоминания. Дочь восторге! . Всем рекомендую эту поездку на Бархан Большой Брат!

Анна
Анна
20 авг 2025
Великолепная поездка на комфортабельном автомобиле, незабываемые впечатления от степи, соленого озера и бархана и заботливый гид Алексей. Ни минуты не пожалели, что поехали.

О
Ольга
9 авг 2025
Были на экскурсии с Юрием! Все супер! Водитель - профессионал! Показал самые лучшие локации. Очень вежливый и тактичный.
Великолепное чувство юмора! Рекомендую! Положительных эмоций, адреналина гарантирую!!!
Т
Татьяна
23 июл 2025
Необычное место. Точно стоит посетить тем кто не был в больших пустынях) Бархан гораздо больших размеров чем бархан Сары-Кум в Дагестане. Юрий отличный проводник и уверенный водитель.
Юлия
Юлия
12 июл 2025
Были с подругами проездом в Астрахани всего несколько часов. С Юрием на комфортном автомобиле съездили на экскурсию на Бархан, а также мини обзорную экскурсию по городу, прогулялись по территории Кремля,
читать дальше

посетили рыбный рынок. Юрий хороший гид, рассказывал, шутил, отвечал на вопросы. А его уровень и навыки вождения автомобиля придали нам уверенности и капельку адреналина на бездорожье. Рекомендуем Юрия как лучшего гида Астрахани 👍

Артем
Артем
6 июл 2025
Юрий - отличный человек и предоставляет отличный сервис. Спасибо!

