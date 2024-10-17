Бархан Большой Брат – экскурсии в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Бархан Большой Брат» в Астрахани, цены от 7800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Астраханскую пустыню
На машине
103 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
20 дек в 09:30
9950 за всё до 4 чел.
Бархан Большой брат: путешествие в астраханскую пустыню
13 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Большой брат: путешествие в астраханскую пустыню
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
7800 за всё до 4 чел.
Из Астрахани - на бархан Большой брат
На машине
Джиппинг
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Астрахани - на бархан Большой брат
Увидеть Каспийскую Сахару, прокатиться на внедорожнике и познакомиться с историей
Завтра в 10:00
20 дек в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 октября 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Все прошло суперски! Было интересно и красиво. Жаль только, что был сильный ветер, но тут уже зависит от погоды Но бархан и солончак мы увидели, пофоткались. Спасибо организатору за тур!
  • Д
    Дмитрий
    16 октября 2024
    Бархан Большой брат: путешествие в астраханскую пустыню
    Всё очень понравилось! Водитель Олег, очень интересно рассказывал о значимых местах. Видели солёное озеро, оно очень красивое и необычное. Т.
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    к. впервые увидел подобное. Высохшее озеро. Очень жаль, что оно исчезло. Уверен, оно было прекрасно. Наблюдали верблюдов. Большие и статные животные. Сразу видно, кто хозяин степей. Ну и конечно бархан большой брат. Удивительное место! Нам ещё повезло с погодой. Светило солнце и дул относительно сильный ветер. Получилось сделать очень много красивых фотографий. Многие кто просмотрел фотографии, думали, что это Сахара или Дубай. Остались самые искренние и тёплые эмоции от этой экскурсии. Огромная Вам благодарность, что делаете людей счастливее!!!

  • Д
    Дарья
    13 октября 2024
    Бархан Большой брат: путешествие в астраханскую пустыню
    Потрясающая дорога сквозь бескрайние степи! Я поехала днем, не на закат, хотя мне местные говорили, что надо на закат туда
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    ехать, но я не пожалела! Я была там одна, без толп туристов. Только я и песок. И это было великолепно! Спасибо организаторам! Очень хороший водитель, комфортно доехали. Я под впечатлением! До этого я была в Дагестане на бархане Сарыкум, но этот в стократ лучше!

  • Е
    Елена
    6 октября 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Это лучшая экскурсия за последние несколько лет. Спасибо Рафаэлю за его любовь к природе и красоте этого мира. Очень рекомендую
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    встретить закат на бархане. Даже сын (10 лет) в восторге. А еще … вы, возможно, встретите верблюдицу Машку, сами добудете соль и запустите воздушного змея. Программ может поменяться (Машку мы не встретили, но круто покатались по степи,,, ветра не было, и змей не полетел (но очень хотел…). Всё было просто замечательно, а кофе и чай после заката приятно согрели. И еще совет от гида, которым рекомендую всем воспользоваться: Смотрите на звёзды… они прекрасны здесь. А если с через любое приложение, то непередаваемые ощущения мимо вас точно не пройдут.

    Это лучшая экскурсия за последние несколько лет. Спасибо Рафаэлю за его любовь к природе и красотеЭто лучшая экскурсия за последние несколько лет. Спасибо Рафаэлю за его любовь к природе и красотеЭто лучшая экскурсия за последние несколько лет. Спасибо Рафаэлю за его любовь к природе и красотеЭто лучшая экскурсия за последние несколько лет. Спасибо Рафаэлю за его любовь к природе и красотеЭто лучшая экскурсия за последние несколько лет. Спасибо Рафаэлю за его любовь к природе и красотеЭто лучшая экскурсия за последние несколько лет. Спасибо Рафаэлю за его любовь к природе и красотеЭто лучшая экскурсия за последние несколько лет. Спасибо Рафаэлю за его любовь к природе и красоте
  • В
    Виктория
    2 октября 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Очень высокий уровень услуг! Спасибо огромное, поездка была замечательной!!! Рафаэль прекрасный гид, узнали много интересного и увидели красивые места. Всем советую!
    Очень высокий уровень услуг!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Бархан Большой Брат»

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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Бархан Большой Брат" можно забронировать 3 экскурсии от 7800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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