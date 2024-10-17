5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
20 дек в 09:30
9950₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Большой брат: путешествие в астраханскую пустыню
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
7800₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Астрахани - на бархан Большой брат
Увидеть Каспийскую Сахару, прокатиться на внедорожнике и познакомиться с историей
Завтра в 10:00
20 дек в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 октября 2024Все прошло суперски! Было интересно и красиво. Жаль только, что был сильный ветер, но тут уже зависит от погоды Но бархан и солончак мы увидели, пофоткались. Спасибо организатору за тур!
- ДДмитрий16 октября 2024Всё очень понравилось! Водитель Олег, очень интересно рассказывал о значимых местах. Видели солёное озеро, оно очень красивое и необычное. Т.
- ДДарья13 октября 2024Потрясающая дорога сквозь бескрайние степи! Я поехала днем, не на закат, хотя мне местные говорили, что надо на закат туда
- ЕЕлена6 октября 2024Это лучшая экскурсия за последние несколько лет. Спасибо Рафаэлю за его любовь к природе и красоте этого мира. Очень рекомендую
- ВВиктория2 октября 2024Очень высокий уровень услуг! Спасибо огромное, поездка была замечательной!!! Рафаэль прекрасный гид, узнали много интересного и увидели красивые места. Всем советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Бархан Большой Брат»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Бархан Большой Брат" можно забронировать 3 экскурсии от 7800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Астрахани на 2025 год по теме «Бархан Большой Брат», 116 ⭐ отзывов, цены от 7800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль