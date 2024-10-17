читать дальше

встретить закат на бархане. Даже сын (10 лет) в восторге. А еще … вы, возможно, встретите верблюдицу Машку, сами добудете соль и запустите воздушного змея. Программ может поменяться (Машку мы не встретили, но круто покатались по степи,,, ветра не было, и змей не полетел (но очень хотел…). Всё было просто замечательно, а кофе и чай после заката приятно согрели. И еще совет от гида, которым рекомендую всем воспользоваться: Смотрите на звёзды… они прекрасны здесь. А если с через любое приложение, то непередаваемые ощущения мимо вас точно не пройдут.