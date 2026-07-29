Для того, чтобы очутиться в пустыне, совсем необязательно ехать в Африку.
Таким местом является природная пустыня с барханами, напоминающая Сахару, расположенная в Наримановском районе Астраханской области.
На мощном современном внедорожнике вместе с
Таким местом является природная пустыня с барханами, напоминающая Сахару, расположенная в Наримановском районе Астраханской области.
На мощном современном внедорожнике вместе с
ОписаниеСолёные озёра Как только мы свернём с трассы, уже через несколько минут взору откроются настоящие солёные озера — кусочки моря среди астраханской пустыни. Большинство из них высохло и покрыто небольшой коркой соли. Ходить по таким островкам опасно, но насладиться красотой этого зрелища и сделать фото на память не отказывается никто. Цветущая пустыня Весной пустыня цветёт всеми травами… Это уникальное и завораживающее зрелище. Астраханские просторы покрываются настоящим пёстрым ковром ароматного разнотравья. Островки цветущих маков, ярко розовый тамариск, который называют «каспийской сиренью» и невероятный, чарующий и пьянящий, запах полыни… Сорвите на память алый мак, удивитесь красоте сочно цветущего тамариска, разотрите в пальцах горьковатую полынь… и насладитесь невероятным ощущением свободы, которое дарит астраханская пустыня! Память и история По дороге вы сможете остановиться около памятника воинам 28 армии, стоявшим насмерть на подступах к Астрахани в годы Великой Отечественной войны. Недалеко можно увидеть сохранившиеся до сих пор противотанковые рвы. Это уникальный островок истории среди бескрайней астраханской пустыни. Большой брат Золотистый песок, свойственный пустынным зонам, образует огромный холм, постоянно изменяющийся под действием ветра. Его формы никогда не бывают одинаковы. Он может напоминать древнего буддийского монаха, ищущего путь к просветлению или красавицу-девушку, сбежавшую от ненавистного ей жениха. Так что для любителей экзотичных ландшафтов всегда есть место для фантазий. Можно увидеть ящериц, понаблюдать за жизнью насекомых и птиц. Приезжать сюда можно много раз, из-за постоянного ветра пейзажи в пустыне никогда не повторяются. Свобода и экстрим Здесь, в астраханской пустыне, вы ощутите невероятное чувство свободы и нереальности происходящего. Зыбкий жёлтый песок и огромное голубое небо с массой белоснежных облаков заставит задуматься о времени и вечности. Музыка ветра, степное бездорожье и покорение вершины бархана — это невероятный выброс адреналина! Недаром этот бархан — излюбленное место участников ралли-рейдов «Золото кагана». В этих внедорожных соревнованиях за звание лучшего борются экстремалы России и стран зарубежья. Важная информация:
- Уважаемые туристы, в связи с тем, что тур индивидуальный и имеет ограниченное число мест в транспорте, большая просьба не вносить предоплату до подтверждения гида;
- Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа) или онлайн;
- Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии;
- Обязательно возьмите с собой питьевую воду и головной убор, обувь надевать лучше закрытую, чтобы горячий песок не обжег ноги;
- Расположение — Наримановский район. Расстояние от Астрахани — 80 км. Время в пути в одну сторону — 2 часа;
- Выезд утром (время обговаривается с туристами заранее).
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (внедорожник УАЗ Патриот/Toyota Land Cruiser).
Что не входит в цену
- Сопровождение гидом за дополнительную плату (4500 рублей на группу)
- Напитки, перекус.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с туристом
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Уважаемые туристы, в связи с тем, что тур индивидуальный и имеет ограниченное число мест в транспорте, большая просьба не вносить предоплату до подтверждения гида
- Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа) или онлайн
- Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии
- Обязательно возьмите с собой питьевую воду и головной убор, обувь надевать лучше закрытую, чтобы горячий песок не обжег ноги
- Расположение - Наримановский район. Расстояние от Астрахани - 80 км. Время в пути в одну сторону - 2 часа
- Выезд утром (время обговаривается с туристами заранее)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
кскурсия на барханы прошла великолепно. Забрали нас от места проживания вовремя. Во время пути водитель Олег Викторович рассказывал много интересного не только о Барханах, но и об Астрахани. И это
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К
Все понравилось, интересная была поездка по пустыне, степи, бархан красивый. Особенно понравилось собирать грибы, а также увидеть соленые озера.
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Я
Водитель Олег Игоревич прибыл за нами в назначенное время. Дорога в одну сторону заняла примерно полтора часа, из которых 26 км по асфальту, а остальная часть по полупыстыне среди верблюжьих
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Д
Всё очень понравилось! Водитель Олег, очень интересно рассказывал о значимых местах. Видели солёное озеро, оно очень красивое и необычное. Т. к. впервые увидел подобное. Высохшее озеро. Очень жаль, что оно
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А
Красивое место, с место с особым настроением, великолепным видом с вершины Большого брата, своими уникальными природными явлениями, растениями, солеными озерами, барханами! Чуть-чуть ралли, Кемел-трофи))) классный водитель Олег Игоревич! Спасибо, нам все понравилось!
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Ю
Незабываемое впечатление! Очень интересны были и дорога, и цель небольшого путешествия.
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Входит в следующие категории Астрахани
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