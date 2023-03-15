Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню

Для того, чтобы очутиться в пустыне, совсем необязательно ехать в Африку

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Для того, чтобы очутиться в пустыне, совсем необязательно ехать в Африку.

Таким местом является природная пустыня с барханами, напоминающая Сахару, расположенная в Наримановском районе Астраханской области.

На мощном современном внедорожнике вместе с опытным водителем вы совершите прогулку по астраханской пустыне, поражающей разноцветием красок и уникальными пейзажами, к одному из самых высоких песчаных барханов Астраханской области — Большой брат.

Самостоятельно отправляться в поездку не рекомендуется, так как бархан расположен в труднодоступной местности, где легко заблудиться или застрять на бездорожье.
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
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Описание

Что вас ожидает:

  • Солёные озёра.
  • Как только мы свернём с трассы, уже через несколько минут взору откроются настоящие солёные озера — кусочки моря среди астраханской пустыни. Большинство из них высохло и покрыто небольшой коркой соли. Ходить по таким островкам опасно, но насладиться красотой этого зрелища и сделать фото на память не отказывается никто.
  • Цветущая пустыня.
Весной пустыня цветёт всеми травами… Это уникальное и завораживающее зрелище. Астраханские просторы покрываются настоящим пёстрым ковром ароматного разнотравья. Островки цветущих маков, ярко розовый тамариск, который называют «каспийской сиренью» и невероятный, чарующий и пьянящий, запах полыни… Сорвите на память алый мак, удивитесь красоте сочно цветущего тамариска, разотрите в пальцах горьковатую полынь… и насладитесь невероятным ощущением свободы, которое дарит астраханская пустыня!

Память и история

По дороге вы сможете остановиться около памятника воинам 28 армии, стоявшим насмерть на подступах к Астрахани в годы Великой Отечественной Войны. Недалеко можно увидеть сохранившиеся до сих пор противотанковые рвы. Это уникальный островок истории среди бескрайней астраханской пустыни.

Большой брат

Золотистый песок, свойственный пустынным зонам, образует огромный холм, постоянно изменяющийся под действием ветра. Его формы никогда не бывают одинаковы. Он может напоминать древнего буддийского монаха, ищущего путь к просветлению или красавицу-девушку, сбежавшую от ненавистного ей жениха. Так что для любителей экзотичных ландшафтов всегда есть место для фантазий. Можно увидеть ящериц, понаблюдать за жизнью насекомых и птиц. Приезжать сюда можно много раз, из-за постоянного ветра пейзажи в пустыне никогда не повторяются.

Свобода и экстрим

Здесь, в астраханской пустыне, вы ощутите невероятное чувство свободы и нереальности происходящего. Зыбкий жёлтый песок и огромное голубое небо с массой белоснежных облаков заставит задуматься о времени и вечности. Музыка ветра, степное бездорожье и покорение вершины бархана — это невероятный выброс адреналина! Недаром этот бархан — излюбленное место участников ралли-рейдов «Золото кагана». В этих внедорожных соревнованиях за звание лучшего борются экстремалы России и стран зарубежья.
Уважаемые туристы, в связи с тем, что этот тур индивидуальный и имеет ограниченное число мест в транспорте, большая просьба не вносить предоплату до подтверждения гида.

Важная информация:

  • Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа) или онлайн;
  • Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии;
  • Обязательно возьмите с собой питьевую воду и головной убор, обувь надевать лучше закрытую, чтобы горячий песок не обжег ноги;
  • Расположение — Наримановский район. Расстояние от Астрахани — 80 км. Время в пути в одну сторону — 2 часа;
  • Выезд утром (время обговаривается с туристами заранее). Внедорожник УАЗ-патриот с кондиционером.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на внедорожнике УАЗ Патриот
Что не входит
  • Сопровождение гида за дополнительную плату — 3500 рублей на группу
  • Напитки, перекус
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Полную оплату экскурсии необходимо будет внести не позднее, чем за 24 часа в офисе организатора или онлайн. Офис находится по адресу: Адмиралтейская ул., 5А, Астрахань. Мы находимся в самом центре города, между набережной Волги и площадью Ленина.
  • Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии
  • Обязательно возьмите с собой питьевую воду и головной убор, обувь надевать лучше закрытую, чтобы горячий песок не обжег ноги
  • Расположение — Наримановский район. Расстояние от Астрахани — 80 км. Время в пути в одну сторону — 2 часа
  • Выезд утром (время обговаривается с туристами заранее). Внедорожник УАЗ-патриот с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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