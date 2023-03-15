Что вас ожидает:

Солёные озёра.

Как только мы свернём с трассы, уже через несколько минут взору откроются настоящие солёные озера — кусочки моря среди астраханской пустыни. Большинство из них высохло и покрыто небольшой коркой соли. Ходить по таким островкам опасно, но насладиться красотой этого зрелища и сделать фото на память не отказывается никто.

Цветущая пустыня.

Весной пустыня цветёт всеми травами… Это уникальное и завораживающее зрелище. Астраханские просторы покрываются настоящим пёстрым ковром ароматного разнотравья. Островки цветущих маков, ярко розовый тамариск, который называют «каспийской сиренью» и невероятный, чарующий и пьянящий, запах полыни… Сорвите на память алый мак, удивитесь красоте сочно цветущего тамариска, разотрите в пальцах горьковатую полынь… и насладитесь невероятным ощущением свободы, которое дарит астраханская пустыня!

Память и история

По дороге вы сможете остановиться около памятника воинам 28 армии, стоявшим насмерть на подступах к Астрахани в годы Великой Отечественной Войны. Недалеко можно увидеть сохранившиеся до сих пор противотанковые рвы. Это уникальный островок истории среди бескрайней астраханской пустыни.

Большой брат

Золотистый песок, свойственный пустынным зонам, образует огромный холм, постоянно изменяющийся под действием ветра. Его формы никогда не бывают одинаковы. Он может напоминать древнего буддийского монаха, ищущего путь к просветлению или красавицу-девушку, сбежавшую от ненавистного ей жениха. Так что для любителей экзотичных ландшафтов всегда есть место для фантазий. Можно увидеть ящериц, понаблюдать за жизнью насекомых и птиц. Приезжать сюда можно много раз, из-за постоянного ветра пейзажи в пустыне никогда не повторяются.

Свобода и экстрим

Здесь, в астраханской пустыне, вы ощутите невероятное чувство свободы и нереальности происходящего. Зыбкий жёлтый песок и огромное голубое небо с массой белоснежных облаков заставит задуматься о времени и вечности. Музыка ветра, степное бездорожье и покорение вершины бархана — это невероятный выброс адреналина! Недаром этот бархан — излюбленное место участников ралли-рейдов «Золото кагана». В этих внедорожных соревнованиях за звание лучшего борются экстремалы России и стран зарубежья.

Уважаемые туристы, в связи с тем, что этот тур индивидуальный и имеет ограниченное число мест в транспорте, большая просьба не вносить предоплату до подтверждения гида.

Важная информация: