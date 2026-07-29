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не монотонный рассказ, а живое общение, с таким теплом, вниманием, как будто к друзьям в гости приехали😊 Мы двигались маршрутом, по которому проходит ралли на грузовиках. Там они несутся со скоростью 100 км/ч и более. Нас же везли аккуратно, но дух всё равно захватывало.

Я думала, что в самой пустыне мы просто пофотографируемся и всё. В итоге детей еле выгнала и самой уезжать не хотелось🤣 радость и эмоции переполняли и переполняют до сих пор.

Всем советую эту экскурсию. Это круто!!! Но учитывайте, что вы едете в дикую природу, где туалеты и сувенирные лавки с водой и едой отсутствуют. Это как приехать в лес за грибами и искать там туалет и магазины😏 Организаторам огромное СПАСИБО за отличный отдых 🤗