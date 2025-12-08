Путешествие в столицу Золотой Орды

Эта экскурсия — возможность за один раз увидеть два уникальных исторических объекта: подлинное городище, хранящее тайны средневекового города, и его детальную реконструкцию, позволяющую воочию представить быт и атмосферу прошлого.

Дорога сквозь века

По пути из Астрахани вас ждёт насыщенный рассказ об истории Астраханского края. Вы узнаете о периоде владычества Монгольской империи, расцвете и закате Золотой Орды, а также о событиях, которые привели к основанию города Астрахань в 1558 году. Селитренное городище:

прикосновение к подлинной истории

Первой остановкой станет территория Селитренного городища — памятника археологии республиканского значения. Именно здесь когда-то стояла первая столица Золотой Орды — город Сарай-Бату. Вы увидите места, где располагались дворец, жилые кварталы и оживлённые улицы великого города. Сарай-Бату:

ожившая легенда

Завершается путешествие в кинематографическом комплексе «Сарай-Бату», который является реконструкцией древнего города. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу XIII–XIV веков, осмотреть воссозданные строения, сделать уникальные фотографии и пообедать в кафе на территории комплекса. Важная информация:

Для иногородних туристов необходимо учитывать разницу во времени: в Астраханской области +1 час к московскому времени.