Погрузитесь в эпоху Золотой Орды в ходе этой экскурсии.
Вы посетите археологический памятник Селитренное городище, где стояла древняя столица, и побываете в воссозданном городе Сарай-Бату, чтобы увидеть, как он мог выглядеть в период своего расцвета.
Описание экскурсии
Путешествие в столицу Золотой Орды
Эта экскурсия — возможность за один раз увидеть два уникальных исторических объекта: подлинное городище, хранящее тайны средневекового города, и его детальную реконструкцию, позволяющую воочию представить быт и атмосферу прошлого.
Дорога сквозь века
По пути из Астрахани вас ждёт насыщенный рассказ об истории Астраханского края. Вы узнаете о периоде владычества Монгольской империи, расцвете и закате Золотой Орды, а также о событиях, которые привели к основанию города Астрахань в 1558 году. Селитренное городище:
прикосновение к подлинной истории
Первой остановкой станет территория Селитренного городища — памятника археологии республиканского значения. Именно здесь когда-то стояла первая столица Золотой Орды — город Сарай-Бату. Вы увидите места, где располагались дворец, жилые кварталы и оживлённые улицы великого города. Сарай-Бату:
ожившая легенда
Завершается путешествие в кинематографическом комплексе «Сарай-Бату», который является реконструкцией древнего города. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу XIII–XIV веков, осмотреть воссозданные строения, сделать уникальные фотографии и пообедать в кафе на территории комплекса. Важная информация:
Для иногородних туристов необходимо учитывать разницу во времени: в Астраханской области +1 час к московскому времени.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Селитренное городище
- Комплекс Сарай-Бату
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед - 850 руб.
- Входной билет - 450 руб.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 21 чел.
Важная информация
- Для иногородних туристов необходимо учитывать разницу во времени: в Астраханской области +1 час к московскому времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Астрахани
