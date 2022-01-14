Что вы можете увидеть 🤩

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Курмангазы Сагырбаев

Курмангазы Сагырбаев (1823-1896) — легендарный казахский народный музыкант, композитор, домбрист, автор кюев (пьес для домбры). Выходец из рода Кызылкурт. Оказал большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры. В 1880 году Курмангазы поселяется в местечке Сахма под Астраханью и собирает вокруг себя преемников по исполнительскому искусству. Похоронен он в селе Алтынжар нынешнего Володарского района Астраханской области России. К настоящему времени сохранилось 60 кюев Курмангазы.

История музея

В начале восьмидесятых годов могилу Курмангазы посетила делегация Денгизского района Гурьевской (Атырауской) области Казахстана. На встрече с представителями сельской интеллигенции председатель колхоза имени Курмангазы В. Д. Джумамуханбетов выступил с предложением создания в селе Алтынжар, недалеко от которого был похоронен Курмангазы, музея имени великого казахского кюйши. Музей решили строить совместными усилиями. Из Денгизского района в октябре 1984 года в Алтынжар прибыла бригада строителей, а в начале 1985 года строительство здания было завершено.

Музейный комплекс

Новый комплекс архитектурных сооружений представляет собой сочетание трёх каменных зданий, стилизованных под большие белые юрты под синим небом Алтынжара. Экспозиционные комплексы музея посвящены истории и культуре астраханских казахов, истории Букеевского ханства, взаимодействию Республики Казахстан и Астраханской области, жизни и творческому наследию Курмангазы Сагырбаева.

Жители астраханских сел безвозмездно передали в дар музею семейные реликвии: документы, предметы быта, музыкальные инструменты — всё то, без чего немыслима повседневная жизнь казаха. На территории комплекса находятся несколько юрт. По желанию гостей, здесь проводят этнические обряды казахского народа.

Мавзолей

Через 100 лет с момента смерти великого композитора на месте его могилы был возведен мавзолей. Мавзолей возводился в течении 3 лет. Роспись на камне была выполнена после возведения здания. Внутри мавзолея находится гробница композитора. Рядом с ней скульптура домбры. Среди местных жителей существует поверье — если зайти внутрь мавзолея, положить руки на гробницу, закрыть глаза и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Верить этому или нет, решать только вам, но все посетители музейного комплекса желание обязательно загадывают. Открытие памятника Курмангазы в центре Астрахани и музейного комплекса в Алтынжаре — это дань уважения и любви не только этому великому поэту, но и всему казахскому народу. На территории комплекса ежегодно проводятся казахские праздники, которые собирают немалое количество астраханцев и гостей города.

Один день из жизни юрты

В программу экскурсии в центр казахской культуры имени Курмангазы Сагырбаева, кроме посещения мавзолея и музея, входит встреча гостей по традициям двух народов, с хлебом солью и баурсаками и интерактивная постановка Один день из жизни юрты. Гости становятся участниками национального казахского обряда прямо в юрте и музыкально-этнографической программы.

Национальный обед

Гости располагаются прямо на полу за длинными столами или в ресторане (в холодное время года), и в ходе интерактивной постановки угощаются национальными казахскими блюдами под звуки домбры. Что входит в обед? Кайнары, манты, баурсаки и молочный чай. Если вы заказываете индивидуальную экскурсию, можно заказать полный дастархан — бешбармак, сурпа, кайнары, баурсаки, салат, молочный чай.

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