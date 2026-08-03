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Астраханский кремль: история и осады

Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
«Астрахань брал!» - именно так начинается история одной из самых впечатляющих крепостей России. Построенная по приказу Ивана Грозного, Астраханский Кремль стал символом мощи и неприступности.

Экскурсия по его древним стенам откроет
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перед вами тайны пяти веков, расскажет о великих сражениях и известных личностях, нашедших здесь убежище.

Погружение в атмосферу прошлого, знакомство с уникальными архитектурными особенностями и захватывающие легенды - всё это ждет вас на индивидуальной экскурсии по Астраханскому Кремлю

4.8
67 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история Астраханского Кремля
  • 🛡️ Осады и сражения разных эпох
  • 📜 Легенды и тайные подземные ходы
  • 👑 Известные исторические личности
  • 🔔 Отличия от других русских кремлей
  • 🎨 Возможность спроектировать свою крепость

Лучшее время для посещения

янв
фев
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апр
май
июн
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авг
сен
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Лучшее время для посещения Астраханского кремля - с апреля по август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и теплом. В мае и сентябре также можно насладиться экскурсиями, но возможны небольшие дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит быть готовым к холодной погоде и ветру. Тем не менее, даже в это время года можно получить удовольствие от истории и архитектуры кремля.
Сейчас август — это идеальное время.
Астраханский кремль: история и осады
Астраханский кремль: история и осады
Астраханский кремль: история и осады

Что можно увидеть

  • Астраханский Кремль
  • Колокольня
  • Лобное место

Описание экскурсии

  • Начнем с истории основания кремля — вы узнаете, как выбирали место для его строительства, как воздвигали мощные стены с башнями, от кого в ту эпоху защищали рубежи государства и на фоне каких глобальных событий происходило становление ансамбля.
  • Поговорим о знаковых моментах в жизни Астрахани — осаде кремля крымскими татарами, восстании Степана Разина и Стрелецком бунте. О временах, когда кремль был сожжен дотла. И исторических личностях, укрывавшихся в крепостных стенах.
  • Я объясню, чем отличается колокольня и лобное место астраханского комплекса от других старинных цитаделей России.
  • И, конечно, не обойдем вниманием легенды! Заговоры, интриги и кровавые события по соседству с великой Волгой просто немыслимы без тайных подземных ходов, ведущих из самого сердца города…

🏰 В дополнение к экспресс-знакомству с главным памятником Астрахани я предложу вам примерить роль инженера и спроектировать свою крепость.

Организационные детали

  • Экскурсия длится в среднем 45 минут-час и проходит снаружи по периметру кремля.
  • При желании я могу провести экскурсию внутри кремля, в таком случае цена увеличится на 50 руб. за человека (если в группе не более 5 человек)
  • Экскурсия подходит для детей от 7 лет
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Подробности можно уточнить в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1902 туристов
Привет! Меня зовут Максим, мне 33 года. Увлекаюсь иностранными языками (уровень А2 по французскому), чтением и написанием книг, дипломированный экскурсовод. Могу многое рассказать о городе Астрахань в интересной и непринужденной
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форме, а также показать красивые места. Лично занимаюсь цифровой реконструкцией Астраханской крепости в программе Unreal Engine совместно с историками. Был в кремле там, где не ступала нога обычного человека. Я покажу вам, как выглядела наша крепость в 1630-е годы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
2
3
2
1
1
1
О
Максим очень интересно рассказал про историю кремля, слушали м огромным интересом. Спасибо огромное
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Н
Все прошло отлично за исключением мошки. В июне не рекомендую. Гид- профессионал своего дела.
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С
Друзья, если вам близок по духу нестандартный подход к проведению экскурсии, то вам к Максиму!
Прогулка с Максимом - это не "посмотрите налево, направо, всё экскурсия закончилась"…. - это погружение в эпоху со знанием дела и готовностью не останавливаться на достигнутом.
Максиму желаю успехов во всех начинаниях!
А гостям Астрахани посетить Кремль в компании с Максимом!
Друзья, если вам близок по духу нестандартный подход к проведению экскурсии, то вам к Максиму!
Друзья, если вам близок по духу нестандартный подход к проведению экскурсии, то вам к Максиму!
Друзья, если вам близок по духу нестандартный подход к проведению экскурсии, то вам к Максиму!
Друзья, если вам близок по духу нестандартный подход к проведению экскурсии, то вам к Максиму!
Друзья, если вам близок по духу нестандартный подход к проведению экскурсии, то вам к Максиму!
Друзья, если вам близок по духу нестандартный подход к проведению экскурсии, то вам к Максиму!
Друзья, если вам близок по духу нестандартный подход к проведению экскурсии, то вам к Максиму!
Друзья, если вам близок по духу нестандартный подход к проведению экскурсии, то вам к Максиму!+1
Друзья, если вам близок по духу нестандартный подход к проведению экскурсии, то вам к Максиму!
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Марина
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий, отсылки к мнению археологов и историков, разным источникам. Приятным бонусом была цифровая реконструкция Кремля, очень круто. Рекомендуем - с Максимом получите новые знания и впечатления
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий,
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий,
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий,
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий,
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий,
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий,
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий,
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий,+2
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий,
Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий,
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Наталья
Максим отличный гид, время экскурсии было заполнено живым общением и обменом разными взглядами на исторические события,что делало наш поход захватывающим! У Максима есть в арсенале и старинные артефакты, и материалы исторические, он занимается 3D реконструкцией зданий Кремля и не только,однозначно рекомендую, экскурсия запускает мыслительный процесс и побуждает к желанию изучать более глубже историю Астрахани и Астраханского Кремля. Благодарю,Максим!!!
Максим отличный гид, время экскурсии было заполнено живым общением и обменом разными взглядами на исторические события,что
Максим отличный гид, время экскурсии было заполнено живым общением и обменом разными взглядами на исторические события,что
Максим отличный гид, время экскурсии было заполнено живым общением и обменом разными взглядами на исторические события,что
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Людмила
Ходили на экскурсию всей семьёй. Несмотря на то, что много лет прожили в Астрахани, узнали много нового.
Обошли всю территорию Кремля, заглянули в каждый уголок. За последнее время Кремль претерпел множество изменений и стал местом притяжения как для горожан так и для его гостей.
Всем рекомендуем пройтись по его территории с экскурсоводом, чтобы прикоснуться к живой истории
Ходили на экскурсию всей семьёй. Несмотря на то, что много лет прожили в Астрахани, узнали много нового.
Ходили на экскурсию всей семьёй. Несмотря на то, что много лет прожили в Астрахани, узнали много нового.
Ходили на экскурсию всей семьёй. Несмотря на то, что много лет прожили в Астрахани, узнали много нового.
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