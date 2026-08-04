Воссозданная столица Золотой Орды - Сарай Бату, расположенная в Харабалинском районе, приглашает познакомиться с историей хана Батыя.Здесь туристы могут пройтись по улочкам реконструированного города, узнать о его многонациональной культуре и

торговой жизни. Комплекс предлагает развлечения, такие как стрельба из лука и катание на верблюдах. Также гости могут попробовать традиционные блюда в местном кафе. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Средневековья и насладиться видами на степи и реку

Описание экскурсии

Путешествие в сердце Золотой Орды

Мы встретимся в Астрахани и отправимся вдоль левого рукава Волги, реки Ахтубы, по местам, где столетия назад существовало одно из самых могущественных государств Средних веков. От золотоордынских городищ и памятников практически не осталось следов, поэтому единственная возможность создать живой образ — это проекты реконструкций. Один из них реализовали в Харабалинском районе, построив для тематического фильма комплекс в окрестностях села Селитренное. Там вам и предстоит исследовать улочки восстановленного Сарая Бату.

Погружение в средневековый мир тюрков

На месте вас встретит гид. Экскурсия начнется с посещения реконструированной центральной части города, основанного в 13 веке по повелению хана Батыя. Вы узнаете, как ставка кочевников превратилась в крупный многонациональный центр и какие постройки были типичными для тюркской культуры того времени. Вам расскажут о принципах этнического расселения в кварталах, устройстве города и торговой жизни столицы, лежащей на Великой Шелковом пути.

Развлечения на территории комплекса (по желанию)

В городище есть лучно-арбалетный тир. Опытные воины Средневековья были отличными стрелками и умели управляться как с луком, так и арбалетом. Хотели бы проверить свои силы в этом военном искусстве? Также в комплексе работает кафе, где готовят прекрасную шурпу, плов и шашлык. А еще вам предложат покататься на кораблях пустыни — верблюдах. И, конечно, вы сможете устроить атмосферную фотосессию на древних золотоордынских землях. Виды на степи и реку здесь прекрасные!

Организационные детали

Поездка проходит на легковом автомобиле. Расстояние от Астрахани до Сарай Бату — 140 километров, дорога в одну сторону займет примерно 2 часа.

Отдельно оплачиваются входные билеты в комплекс: 450 руб. /взрослого, 200 руб. /ребенка до 12 лет, дети до 7 лет — бесплатно; а также опциональный обед — 500 руб. /человека

За дополнительную плату можно посетить музей в юрте «Ставка хана», камеру пыток, площадку песчаных фигур, пострелять из лука или покататься на верблюде (200-300 руб. /человека за услугу).

После бронирования программы необходимо внести предоплату в размере 1500 руб. за экскурсионное обслуживание в музеях, так как требуется предварительная оплачиваемая бронь. Предоплата в случае отмены экскурсии не возвращается.

Экскурсию в комплексе проводят только местные сотрудники.