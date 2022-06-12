Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Путешествие в сердце Золотой Орды
Мы встретимся в Астрахани и отправимся вдоль левого рукава Волги, реки Ахтубы, по местам, где столетия назад существовало одно из самых могущественных государств Средних веков. От золотоордынских городищ и памятников практически не осталось следов, поэтому единственная возможность создать живой образ — это проекты реконструкций. Один из них реализовали в Харабалинском районе, построив для тематического фильма комплекс в окрестностях села Селитренное. Там вам и предстоит исследовать улочки восстановленного Сарая Бату.
Погружение в средневековый мир тюрков
На месте вас встретит гид. Экскурсия начнется с посещения реконструированной центральной части города, основанного в 13 веке по повелению хана Батыя. Вы узнаете, как ставка кочевников превратилась в крупный многонациональный центр и какие постройки были типичными для тюркской культуры того времени. Вам расскажут о принципах этнического расселения в кварталах, устройстве города и торговой жизни столицы, лежащей на Великой Шелковом пути.
Развлечения на территории комплекса (по желанию)
В городище есть лучно-арбалетный тир. Опытные воины Средневековья были отличными стрелками и умели управляться как с луком, так и арбалетом. Хотели бы проверить свои силы в этом военном искусстве? Также в комплексе работает кафе, где готовят прекрасную шурпу, плов и шашлык. А еще вам предложат покататься на кораблях пустыни — верблюдах. И, конечно, вы сможете устроить атмосферную фотосессию на древних золотоордынских землях. Виды на степи и реку здесь прекрасные!
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле. Расстояние от Астрахани до Сарай Бату — 140 километров, дорога в одну сторону займет примерно 2 часа.
Отдельно оплачиваются входные билеты в комплекс: 450 руб. /взрослого, 200 руб. /ребенка до 12 лет, дети до 7 лет — бесплатно; а также опциональный обед — 500 руб. /человека
За дополнительную плату можно посетить музей в юрте «Ставка хана», камеру пыток, площадку песчаных фигур, пострелять из лука или покататься на верблюде (200-300 руб. /человека за услугу).
После бронирования программы необходимо внести предоплату в размере 1500 руб. за экскурсионное обслуживание в музеях, так как требуется предварительная оплачиваемая бронь. Предоплата в случае отмены экскурсии не возвращается.
Экскурсию в комплексе проводят только местные сотрудники.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля в Астрахани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Астрахани
Провела 372 экскурсии для 750 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!