Мы встретимся в Астрахани и отправимся вдоль левого рукава Волги, реки Ахтубы, по местам, где столетия назад существовало одно из самых могущественных государств Средних веков. От золотоордынских городищ и памятников практически не осталось следов, поэтому единственная возможность создать живой образ — это проекты реконструкций. Один из них реализовали в Харабалинском районе, построив для тематического фильма комплекс в окрестностях села Селитренное. Там вам и предстоит исследовать улочки восстановленного Сарая Бату.
Погружение в средневековый мир тюрков
На месте вас встретит гид. Экскурсия начнется с посещения реконструированной центральной части города, основанного в 13 веке по повелению хана Батыя. Вы узнаете, как ставка кочевников превратилась в крупный многонациональный центр и какие постройки были типичными для тюркской культуры того времени. Вам расскажут о принципах этнического расселения в кварталах, устройстве города и торговой жизни столицы, лежащей на Великой Шелковом пути.
Развлечения на территории комплекса (по желанию)
В городище есть лучно-арбалетный тир. Опытные воины Средневековья были отличными стрелками и умели управляться как с луком, так и арбалетом. Хотели бы проверить свои силы в этом военном искусстве? Также в комплексе работает кафе, где готовят прекрасную шурпу, плов и шашлык. А еще вам предложат покататься на кораблях пустыни — верблюдах. И, конечно, вы сможете устроить атмосферную фотосессию на древних золотоордынских землях. Виды на степи и реку здесь прекрасные!
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле. Расстояние от Астрахани до Сарай Бату — 140 километров, дорога в одну сторону займет примерно 2 часа.
Отдельно оплачиваются входные билеты в комплекс: 450 руб. /взрослого, 200 руб. /ребенка до 12 лет, дети до 7 лет — бесплатно; а также опциональный обед — 500 руб. /человека
За дополнительную плату можно посетить музей в юрте «Ставка хана», камеру пыток, площадку песчаных фигур, пострелять из лука или покататься на верблюде (200-300 руб. /человека за услугу).
После бронирования программы необходимо внести предоплату в размере 1500 руб. за экскурсионное обслуживание в музеях, так как требуется предварительная оплачиваемая бронь. Предоплата в случае отмены экскурсии не возвращается.
Экскурсию в комплексе проводят только местные сотрудники.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Астрахани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 24063 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максимова
Все понравилось. Покатались на верблюде, постреляли из лука, купили сувениры. Все постройки, правда, в плачевном состоянии и ехать очень далеко.
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Ирина
Очень понравилась поездка в Сарай Бату. Наш водитель и гид Иван всю дорогу рассказывал нам об истории Золотой Орды и других интересных фактах этих мест. Поездка проходила на комфортном автомобиле, читать дальшеуменьшить
мы наслаждались прекрасными видами бескрайних степей, видели много птиц. В самом Сарай Бату можно перенестись в прошлое и представить как жили люди в те времена. Несмотря на жару и то, что эта довольно продолжительная поездка мы получили массу впечатлений и эмоций, так что смело рекомендую это путешествие всем, кому интересна история этого края!
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Ирина
Ездили компанией в Сарай-Бату с гидом и водителем Иваном. Поездка понравилась, гид знающий, интересно рассказывал историю края, показал дополнительно к экскурсии поля маков, барханы и сусликов, отвез нас в дополнении читать дальшеуменьшить
к экскурсии на Селенские Исады, был просто нашим волшебником, исполняющим желаний, за что ему огромное спасибо! Сам Сарай-бату интересен, но находится в некотором запустении, хотя там есть недольшой оазис с водопроводом, туалетом, лавками сувениров. Хотелось бы, чтобы хозяева данной локации подремонтировали глинобитные домики и достроили ханский дворец. Тогда это место станет настоящей жемчужиной края!
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Наталия
Очень понравилась поездка с гидом Иваном. Узнала новые исторические факты, интересные рассказы из жизни древнего города. Иван очень внимательный человек и знающий гид. Сам Сарай Бату восторга не вызвал. Просто масштабные декорации к фильму. Отлично, что сохранили их.
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Н
Никита
Всё понравилось. Иван хороший гид и водитель. Рекомендую!
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О
Ольга
Замечательное и позновательное путешествие в прошлое. То что перед путешественником всего лишь декорации, никак не мешает вообразить, как жил средневековый город, а гид поможет и подскажет. Спасибо также за терпение верблюдице Дашке, очень милый и спокойный зверь, ведь наверное это непросто, таскать на себе любого желающего впервые прокатиться на верблюде.
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