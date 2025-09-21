Мои заказы

Сарай-Бату – экскурсии в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Сарай-Бату» в Астрахани, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
Путешествие в Сарай Бату - это возможность окунуться в историю Золотой Орды, узнать о жизни в средневековом городе и насладиться великолепными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Астрахани
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
18 500 ₽ за всё до 2 чел.
Сарай-Бату - Золотоордынское царство
9 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сарай-Бату - Золотоордынское царство
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
30 окт в 09:00
31 окт в 09:00
20 600 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в комплекс Сарай-Бату
2.5 часа
Индивидуальная
до 21 чел.
Экскурсия в комплекс Сарай-Бату
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 21 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    21 сентября 2025
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Очень понравилась поездка с гидом Иваном. Узнала новые исторические факты, интересные рассказы из жизни древнего города. Иван очень внимательный человек и знающий гид. Сам Сарай Бату восторга не вызвал. Просто масштабные декорации к фильму. Отлично, что сохранили их.
  • Г
    Галина
    20 сентября 2025
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Ездили в Астрахань с дочкой вдвоем, взяли эту экскурсию, был у нас гид Иван, очень все интересно рассказывал, много что нового узнала да и сам Сарай Бату очень понравился, однозначно рекомендую съездить
  • М
    Мария
    18 августа 2025
    Сарай-Бату - Золотоордынское царство
    Очень интересная познавательная экскурсия. Несмотря на то, что город -это реконструкция, она хорошо погружает в эпоху Орды. Отдельное спасибо экскурсоводу
    читать дальше

    Елене-она настоящий профессионал, влюбленный в свое дело. Рассказала и историю Астрахани, пока ехали по городу, и экономическое, географическое положение региона, его особенности. Ну и, конечно, про эпоху Орды. Очень увлекательно! Рекомендую всем!

  • Е
    Екатерина
    22 июля 2025
    Сарай-Бату - Золотоордынское царство
    Всё было замечательно!
  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Ездили на экскурсию с Иваном. Узнали много нового и интересного - исторические факты и забавные байки. Познакомились с эндемиками Астраханского края, ощутили себя воинами Золотой Орды. Счастливы!
  • О
    Ольга
    25 апреля 2025
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Замечательное и позновательное путешествие в прошлое. То что перед путешественником всего лишь декорации, никак не мешает вообразить, как жил средневековый
    читать дальше

    город, а гид поможет и подскажет. Спасибо также за терпение верблюдице Дашке, очень милый и спокойный зверь, ведь наверное это непросто, таскать на себе любого желающего впервые прокатиться на верблюде.

  • М
    Марина
    10 августа 2024
    Сарай-Бату - Золотоордынское царство
    Огромная благодарность гиду Татьяне Григорьевне! Она не только погрузала нас в историю Золотой Орды, но и дала исчерпывающую информацию об Астрахани, ответила на все интересовавшие нас вопросы. Экскурсия прошла насыщенно, интересно и непринуждённо.
  • С
    Сергеева
    10 августа 2024
    Сарай-Бату - Золотоордынское царство
    Огромная благодарность гиду Татьяне Григорьевне! Она не только погрузала нас в историю Золотой Орды, но и дала исчерпывающую информацию об Астрахани, ответила на все интересовавшие нас вопросы. Экскурсия прошла насыщенно, интересно и непринуждённо.
  • Н
    Наталья
    17 июля 2024
    Сарай-Бату - Золотоордынское царство
    Экскурсия замечательная, город хоть и искусственно созданный, но позволяет получить представление о жизни татаро-монгол. Ящерицы, ослики, верблюды дополняют впечатление. Модно посмотреть на лотосы и пострелять из лука.
  • О
    Ольга
    10 июля 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Очень интересная экскурсия, ведь это возможность увидеть и многое узнать о Золотой орде, об обычаях, стиле жизни этого давно исчезнувшего
    читать дальше

    государства, оставившего большой след в жизни нашей Родины! Ехать достаточно долго от Астрахани, но всю дорогу экскурсовод Дарья интересно и неутомимо рассказывала нам и о народах, живущих в Астраханской области, и о Золотой орде, и обо всем, что встречалось по пути. Дарья арендовала для нашей небольшой группы удобный автомобиль с замечательным, вежливым и культурным водителем Дмитрием. Спасибо им обоим за замечательную экскурсию!

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏
  • К
    Камран
    13 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте.
    Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху.
    Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪
  • М
    Марина
    7 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Все было отлично, время провела супер, спасибо большое Екатерине
  • О
    Олеся
    15 апреля 2024
    Сарай-Бату - Золотоордынское царство
    Выражаю огромную благодарность за экскурсию в Сарай-Бату. Большое спасибо менеджерам за организацию, а также за то, что оперативно отвечают на возникшие вопросы, водителю за безопасный трансфер, отдельно хотелось бы поблагодарить экскурсовода Инну. Всё очень понравилось. Однозначно рекомендую!!!
  • Д
    Дмитрий
    9 октября 2023
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Спасибо Оксане, что удалось оперативно организовать поездку. Спасибо Рафаэлю - отличный водитель, отзывчивый ко всем нашим просьбам. Место очень фотогеничное,
    читать дальше

    поскольку это декорации. Экскурсовод в самом Сарай Бату необходим, он рассказывает гораздо больше и интереснее, чем аудиоинформатор - обязательно заказывайте экскурсовода.

  • О
    Ольга
    23 августа 2023
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Спасибо гиду Ивану за очень интересный и познавательный рассказ!!!
  • Е
    Елена
    30 июля 2023
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    На экскурсию поехали специально, так как у внучки начинается история по данной тематике и хотелось больше получить информации. Совсем не
    читать дальше

    почувствовали, что это декорации. Впечатления самые позитивные. Экскурсия познавательна и ребенку было интересно. Живых осликов внучка увидела впервые, они паслись неподалеку от построек и оживляли своим видом пейзаж. А уж покататься на верблюде предел мечтаний каждого ребенка. Рекомендую посетить Сарай Бату туристам с детьми, да и самим будет интересно узнать что-то новое.

  • Е
    Елена
    21 июня 2023
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Очень хороший экскурсовод Максим и водитель Рафаэль. нам с сыном очень понравилось. интересное место и очень хорошая организация мини путешествия
  • К
    Константин
    17 мая 2023
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Очень запоминающаяся экскурсия. Кто бы мог подумать, что декорации созданные для съемок фильма можно превратить в туристический объект.
    Отдельное большое спасибо
    читать дальше

    экскурсоводу - Дарье. Вся достаточно продолжительная поездка прошла на одном дыхании. Дарья умеет и любит рассказывать. Много поучительного и нового узнали не только о Сарай-Бату, но и об истории Астраханской губернии.

  • В
    Владимир
    26 марта 2023
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Все понравилось!

