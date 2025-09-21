Н Наталия В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Очень понравилась поездка с гидом Иваном. Узнала новые исторические факты, интересные рассказы из жизни древнего города. Иван очень внимательный человек и знающий гид. Сам Сарай Бату восторга не вызвал. Просто масштабные декорации к фильму. Отлично, что сохранили их.

Г Галина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Ездили в Астрахань с дочкой вдвоем, взяли эту экскурсию, был у нас гид Иван, очень все интересно рассказывал, много что нового узнала да и сам Сарай Бату очень понравился, однозначно рекомендую съездить

М Мария Сарай-Бату - Золотоордынское царство читать дальше Елене-она настоящий профессионал, влюбленный в свое дело. Рассказала и историю Астрахани, пока ехали по городу, и экономическое, географическое положение региона, его особенности. Ну и, конечно, про эпоху Орды. Очень увлекательно! Рекомендую всем! Очень интересная познавательная экскурсия. Несмотря на то, что город -это реконструкция, она хорошо погружает в эпоху Орды. Отдельное спасибо экскурсоводу

Е Екатерина Сарай-Бату - Золотоордынское царство Всё было замечательно!

Е Екатерина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Ездили на экскурсию с Иваном. Узнали много нового и интересного - исторические факты и забавные байки. Познакомились с эндемиками Астраханского края, ощутили себя воинами Золотой Орды. Счастливы!

О Ольга В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды читать дальше город, а гид поможет и подскажет. Спасибо также за терпение верблюдице Дашке, очень милый и спокойный зверь, ведь наверное это непросто, таскать на себе любого желающего впервые прокатиться на верблюде. Замечательное и позновательное путешествие в прошлое. То что перед путешественником всего лишь декорации, никак не мешает вообразить, как жил средневековый

М Марина Сарай-Бату - Золотоордынское царство Огромная благодарность гиду Татьяне Григорьевне! Она не только погрузала нас в историю Золотой Орды, но и дала исчерпывающую информацию об Астрахани, ответила на все интересовавшие нас вопросы. Экскурсия прошла насыщенно, интересно и непринуждённо.

Н Наталья Сарай-Бату - Золотоордынское царство Экскурсия замечательная, город хоть и искусственно созданный, но позволяет получить представление о жизни татаро-монгол. Ящерицы, ослики, верблюды дополняют впечатление. Модно посмотреть на лотосы и пострелять из лука.

О Ольга В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды читать дальше государства, оставившего большой след в жизни нашей Родины! Ехать достаточно долго от Астрахани, но всю дорогу экскурсовод Дарья интересно и неутомимо рассказывала нам и о народах, живущих в Астраханской области, и о Золотой орде, и обо всем, что встречалось по пути. Дарья арендовала для нашей небольшой группы удобный автомобиль с замечательным, вежливым и культурным водителем Дмитрием. Спасибо им обоим за замечательную экскурсию! Очень интересная экскурсия, ведь это возможность увидеть и многое узнать о Золотой орде, об обычаях, стиле жизни этого давно исчезнувшего

И Ирина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏

К Камран В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте.

Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху.

Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪

М Марина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Все было отлично, время провела супер, спасибо большое Екатерине

О Олеся Сарай-Бату - Золотоордынское царство Выражаю огромную благодарность за экскурсию в Сарай-Бату. Большое спасибо менеджерам за организацию, а также за то, что оперативно отвечают на возникшие вопросы, водителю за безопасный трансфер, отдельно хотелось бы поблагодарить экскурсовода Инну. Всё очень понравилось. Однозначно рекомендую!!!

Д Дмитрий В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды читать дальше поскольку это декорации. Экскурсовод в самом Сарай Бату необходим, он рассказывает гораздо больше и интереснее, чем аудиоинформатор - обязательно заказывайте экскурсовода. Спасибо Оксане, что удалось оперативно организовать поездку. Спасибо Рафаэлю - отличный водитель, отзывчивый ко всем нашим просьбам. Место очень фотогеничное,

О Ольга В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Спасибо гиду Ивану за очень интересный и познавательный рассказ!!!

Е Елена В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды читать дальше почувствовали, что это декорации. Впечатления самые позитивные. Экскурсия познавательна и ребенку было интересно. Живых осликов внучка увидела впервые, они паслись неподалеку от построек и оживляли своим видом пейзаж. А уж покататься на верблюде предел мечтаний каждого ребенка. Рекомендую посетить Сарай Бату туристам с детьми, да и самим будет интересно узнать что-то новое. На экскурсию поехали специально, так как у внучки начинается история по данной тематике и хотелось больше получить информации. Совсем не

Е Елена В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Очень хороший экскурсовод Максим и водитель Рафаэль. нам с сыном очень понравилось. интересное место и очень хорошая организация мини путешествия

К Константин В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды

Отдельное большое спасибо читать дальше экскурсоводу - Дарье. Вся достаточно продолжительная поездка прошла на одном дыхании. Дарья умеет и любит рассказывать. Много поучительного и нового узнали не только о Сарай-Бату, но и об истории Астраханской губернии. Очень запоминающаяся экскурсия. Кто бы мог подумать, что декорации созданные для съемок фильма можно превратить в туристический объект.Отдельное большое спасибо