Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборВ Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
Путешествие в Сарай Бату - это возможность окунуться в историю Золотой Орды, узнать о жизни в средневековом городе и насладиться великолепными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Астрахани
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
18 500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сарай-Бату - Золотоордынское царство
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
30 окт в 09:00
31 окт в 09:00
20 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 21 чел.
Экскурсия в комплекс Сарай-Бату
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 21 чел.
- ННаталия21 сентября 2025Очень понравилась поездка с гидом Иваном. Узнала новые исторические факты, интересные рассказы из жизни древнего города. Иван очень внимательный человек и знающий гид. Сам Сарай Бату восторга не вызвал. Просто масштабные декорации к фильму. Отлично, что сохранили их.
- ГГалина20 сентября 2025Ездили в Астрахань с дочкой вдвоем, взяли эту экскурсию, был у нас гид Иван, очень все интересно рассказывал, много что нового узнала да и сам Сарай Бату очень понравился, однозначно рекомендую съездить
- ММария18 августа 2025Очень интересная познавательная экскурсия. Несмотря на то, что город -это реконструкция, она хорошо погружает в эпоху Орды. Отдельное спасибо экскурсоводу
- ЕЕкатерина22 июля 2025Всё было замечательно!
- ЕЕкатерина14 июня 2025Ездили на экскурсию с Иваном. Узнали много нового и интересного - исторические факты и забавные байки. Познакомились с эндемиками Астраханского края, ощутили себя воинами Золотой Орды. Счастливы!
- ООльга25 апреля 2025Замечательное и позновательное путешествие в прошлое. То что перед путешественником всего лишь декорации, никак не мешает вообразить, как жил средневековый
- ММарина10 августа 2024Огромная благодарность гиду Татьяне Григорьевне! Она не только погрузала нас в историю Золотой Орды, но и дала исчерпывающую информацию об Астрахани, ответила на все интересовавшие нас вопросы. Экскурсия прошла насыщенно, интересно и непринуждённо.
- ННаталья17 июля 2024Экскурсия замечательная, город хоть и искусственно созданный, но позволяет получить представление о жизни татаро-монгол. Ящерицы, ослики, верблюды дополняют впечатление. Модно посмотреть на лотосы и пострелять из лука.
- ООльга10 июля 2024Очень интересная экскурсия, ведь это возможность увидеть и многое узнать о Золотой орде, об обычаях, стиле жизни этого давно исчезнувшего
- ИИрина23 мая 2024Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏
- ККамран13 мая 2024Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте.
Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху.
Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪
- ММарина7 мая 2024Все было отлично, время провела супер, спасибо большое Екатерине
- ООлеся15 апреля 2024Выражаю огромную благодарность за экскурсию в Сарай-Бату. Большое спасибо менеджерам за организацию, а также за то, что оперативно отвечают на возникшие вопросы, водителю за безопасный трансфер, отдельно хотелось бы поблагодарить экскурсовода Инну. Всё очень понравилось. Однозначно рекомендую!!!
- ДДмитрий9 октября 2023Спасибо Оксане, что удалось оперативно организовать поездку. Спасибо Рафаэлю - отличный водитель, отзывчивый ко всем нашим просьбам. Место очень фотогеничное,
- ООльга23 августа 2023Спасибо гиду Ивану за очень интересный и познавательный рассказ!!!
- ЕЕлена30 июля 2023На экскурсию поехали специально, так как у внучки начинается история по данной тематике и хотелось больше получить информации. Совсем не
- ЕЕлена21 июня 2023Очень хороший экскурсовод Максим и водитель Рафаэль. нам с сыном очень понравилось. интересное место и очень хорошая организация мини путешествия
- ККонстантин17 мая 2023Очень запоминающаяся экскурсия. Кто бы мог подумать, что декорации созданные для съемок фильма можно превратить в туристический объект.
Отдельное большое спасибо
- ВВладимир26 марта 2023Все понравилось!
