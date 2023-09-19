Мёртвое море в России
Мы побываем на земле и под землёй — посетим Баскунчакскую пещеру, послушаем тишину, увидим звёздное небо, окунёмся в мир бескрайней степи. А марсианские ландшафты и поющие скалы создадут впечатление путешествия по другой планете.
Попробуем блюда местной кухни, сделаем фото в национальных костюмах и не забудем о целительном отдыхе. Ведь Баскунчак и Эльтон — ещё и природные бальнеологические здравницы.
Поэтому мы заглянем на минеральный источник и сероводородные озёра и ощутим на себе целебные свойства лечебной грязи.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с озером Баскунчак
Прибытие участников группы в аэропорт Волгограда либо на железнодорожный вокзал пос. Верхний Баскунчак.
Трансфер в пос. Нижний Баскунчак (от аэропорта примерное время в пути 3 часа, от ж/д станции — 15 минут).
Размещение в гостевом доме на берегу озера.
Обед.
Прогулка на озеро. Увидим процесс добычи соли, железную дорогу, идущую по глади озера, по возможности «полежим на воде».
Встретим закат на горе Богдо — в это время суток там особенно живописно.
Ужин блюдами национальной казахской кухни.
Баскунчак и Эльтон. Рассвет и закат
Ранний подъем. Завтракаем и идем встречать рассвет на озере Баскунчак.
Трансфер на ж/д вокзал и отправление на озеро Эльтон. Природный парк, флора и фауна этой местности не обласкана туристами, мы окажемся одни на бескрайних просторах степи.
Обсудим, насколько похожи два солёных озера-соседа. Исследуем его артефакты и достопримечательности, посетим минеральный источник и сероводородные озера.
Обед в местном кафе.
Продолжим экскурсию и встретим закат на озере Эльтон. Сделаем кучу снимков розовой соли.
Трансфер на вокзал и возвращение в гостевой дом в Баскунчак.
Ужин в гостевом доме.
Марсианский ландшафт
Завтрак в гостевом доме.
Весь день проводим в Богдинско-Баскунчакском заповеднике. Наслаждаемся красотой степи, неземными пейзажами и рассказами гида. Послушаем поющие скалы.
Мы увидим краснокнижные растения, марсианские пейзажи — Горькую речку и красные земли юга и ещё много чего интересного. Может нам повезет и увидим сайгаков…
Загадаем желание у подножья Святой горы.
Обед-перекус с собой.
Профессиональная фотосессия на озере Баскунчак.
Ужин и для желающих встречаем закат.
Подземная тропа и немного лечебной грязи
Завтрак.
У вас будет уникальная возможность посетить карстовую пещеру «Баскунчакская» и родниковую балку, где берет свое начало озеро Баскунчак.
Пещера Баскунчакская — крупнейшая карстовая пещерная полость в Астраханской области длиной около 1,5 км, максимальная глубина около 32 м, возраст около 6 тысяч лет.
У входа в пещеру есть беседки, где можно будет отдохнуть.
Далее проследуем на родниковую балку, множество соленых родников которой несут свои воды в озеро Баскунчак.
Опробуем на себе соленасыщенные сильносульфидные грязи и искупаемся в рапе, не используя для этих целей сами природные родники.
Обед и отъезд в аэропорт или ж/д вокзал.
Проживание
Проживание в гостевом доме на берегу озера в Баскунчак.
На территории терраса, мангальная зона, парковка, wi-fi. Большая полностью оборудованная кухня.
В каждом номере кондиционер, телевизор, письменный стол.
Проживающим предоставляется набор полотенец, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Варианты проживания
Гостевой дом «София»
Размещение в уютных 3-х и 2-местных номерах.
В каждом номере кондиционер, телевизор, письменный стол.
Проживающим предоставляется набор полотенец, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер по маршруту
- Что не входит
- Ж/д билеты до станции Верхний Баскунчак или авиабилеты до Волгограда
- Место начала и завершения?
- городской округ Волгоград, аэропорт Волгоград (Гумрак)
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка не обязательна и в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору