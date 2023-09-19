Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон

Групповой тур в Астрахани

Мёртвое море в России

5
2 отзыва
Отправляемся в путешествие к удивительным озёрам, которые по праву могут соперничать с Мёртвым морем. Это Баскунчак и Эльтон — самые большие и самые солёные из всех известных соляных озёр мира.

Мы побываем на земле и под землёй — посетим Баскунчакскую пещеру, послушаем тишину, увидим звёздное небо, окунёмся в мир бескрайней степи. А марсианские ландшафты и поющие скалы создадут впечатление путешествия по другой планете.

Попробуем блюда местной кухни, сделаем фото в национальных костюмах и не забудем о целительном отдыхе. Ведь Баскунчак и Эльтон — ещё и природные бальнеологические здравницы.

Поэтому мы заглянем на минеральный источник и сероводородные озёра и ощутим на себе целебные свойства лечебной грязи.
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Ближайшие даты:
22
апр
1
мая
4
мая
7
мая
11
мая

Что вас ожидает:

Профессиональная фотосессия
Профессиональная фотосессия
На озере получаются неземные фотографии. Их нам поможет сделать профессиональный фотограф!
Грязевые и минеральные источники
Грязевые и минеральные источники
Испытаем на себе лечебные свойства иловой грязи, рапы и сероводородных озёр
Частичка озера с собой
Частичка озера с собой
Увидим, как добывают соль и увезём с собой памятный и очень приятный сувенир
Священная гора и дерево желаний
Священная гора и дерево желаний
Поднимемся на гору Богдо, загадаем желание и послушаем поющие скалы
Подземное приключение
Подземное приключение
Спустимся в Баскунчакскую карстовую пещеру, чья тропа ведёт в Казахстан
Марсианский ландшафт
Марсианский ландшафт
Шагнём на «другую планету» и полюбуемся красными землями равнины
Море соли
Море соли
Прогуляемся по озеру Баскунчак, а по возможности даже попробуем окунуться
Местные вкусняшки
Местные вкусняшки
Отведаем и позаимствуем рецепты блюд казахской кухни
Отражения рассветов и закатов
Отражения рассветов и закатов
Встретим рассвет на озере Баскунчак и закат на озере Эльтон

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с озером Баскунчак

Прибытие участников группы в аэропорт Волгограда либо на железнодорожный вокзал пос. Верхний Баскунчак.

Трансфер в пос. Нижний Баскунчак (от аэропорта примерное время в пути 3 часа, от ж/д станции — 15 минут).

Размещение в гостевом доме на берегу озера.

Обед.

Прогулка на озеро. Увидим процесс добычи соли, железную дорогу, идущую по глади озера, по возможности «полежим на воде».

Встретим закат на горе Богдо — в это время суток там особенно живописно.

Ужин блюдами национальной казахской кухни.

Знакомство с озером БаскунчакЗнакомство с озером БаскунчакЗнакомство с озером БаскунчакЗнакомство с озером Баскунчак
2 день

Баскунчак и Эльтон. Рассвет и закат

Ранний подъем. Завтракаем и идем встречать рассвет на озере Баскунчак.

Трансфер на ж/д вокзал и отправление на озеро Эльтон. Природный парк, флора и фауна этой местности не обласкана туристами, мы окажемся одни на бескрайних просторах степи.

Обсудим, насколько похожи два солёных озера-соседа. Исследуем его артефакты и достопримечательности, посетим минеральный источник и сероводородные озера.

Обед в местном кафе.

Продолжим экскурсию и встретим закат на озере Эльтон. Сделаем кучу снимков розовой соли.

Трансфер на вокзал и возвращение в гостевой дом в Баскунчак.

Ужин в гостевом доме.

Баскунчак и Эльтон. Рассвет и закатБаскунчак и Эльтон. Рассвет и закатБаскунчак и Эльтон. Рассвет и закат
3 день

Марсианский ландшафт

Завтрак в гостевом доме.

Весь день проводим в Богдинско-Баскунчакском заповеднике. Наслаждаемся красотой степи, неземными пейзажами и рассказами гида. Послушаем поющие скалы.

Мы увидим краснокнижные растения, марсианские пейзажи — Горькую речку и красные земли юга и ещё много чего интересного. Может нам повезет и увидим сайгаков

Загадаем желание у подножья Святой горы.

Обед-перекус с собой.

Профессиональная фотосессия на озере Баскунчак.

Ужин и для желающих встречаем закат.

Марсианский ландшафтМарсианский ландшафтМарсианский ландшафтМарсианский ландшафтМарсианский ландшафтМарсианский ландшафт
4 день

Подземная тропа и немного лечебной грязи

Завтрак.

У вас будет уникальная возможность посетить карстовую пещеру «Баскунчакская» и родниковую балку, где берет свое начало озеро Баскунчак.

Пещера Баскунчакская — крупнейшая карстовая пещерная полость в Астраханской области длиной около 1,5 км, максимальная глубина около 32 м, возраст около 6 тысяч лет.

У входа в пещеру есть беседки, где можно будет отдохнуть.

Далее проследуем на родниковую балку, множество соленых родников которой несут свои воды в озеро Баскунчак.

Опробуем на себе соленасыщенные сильносульфидные грязи и искупаемся в рапе, не используя для этих целей сами природные родники.

Обед и отъезд в аэропорт или ж/д вокзал.

Подземная тропа и немного лечебной грязиПодземная тропа и немного лечебной грязиПодземная тропа и немного лечебной грязи

Проживание

Проживание в гостевом доме на берегу озера в Баскунчак.

На территории терраса, мангальная зона, парковка, wi-fi. Большая полностью оборудованная кухня.

В каждом номере кондиционер, телевизор, письменный стол.

Проживающим предоставляется набор полотенец, тапочки, средства личной гигиены, фен.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом «София»

3 ночи

Размещение в уютных 3-х и 2-местных номерах.

В каждом номере кондиционер, телевизор, письменный стол.

Проживающим предоставляется набор полотенец, тапочки, средства личной гигиены, фен.

Гостевой дом «София»Гостевой дом «София»Гостевой дом «София»Гостевой дом «София»Гостевой дом «София»Гостевой дом «София»Гостевой дом «София»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер по маршруту
Что не входит
  • Ж/д билеты до станции Верхний Баскунчак или авиабилеты до Волгограда
Место начала и завершения?
городской округ Волгоград, аэропорт Волгоград (Гумрак)
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка не обязательна и в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
19 сен 2023
Побывала в туре в начале сентября. Потрясающий в своей первозданной красоте и необычности край! Каждый день новые открытия и впечатления! Максиму и Надежде спасибо за теплый прием, за уют их гостевого дома, за встречи с чудесными людьми, любящими и болеющими за свои родные места. А еще - за разнообразные вкусняшки, которыми нас не уставали угощать))) И фотосессия, как вишенка на торте! Это приятно) После тура осталось ощущение, что мы наведывались в гости к хорошим давним друзьям. Очень и очень рада, что нашла этот тур, безусловно рекомендую!
С
19 сен 2023
Максиму и Надежде большой «респект» за мастерски, с теплом, любовью и фантазией организованный тур.

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