4 день

Подземная тропа и немного лечебной грязи

Завтрак.

У вас будет уникальная возможность посетить карстовую пещеру «Баскунчакская» и родниковую балку, где берет свое начало озеро Баскунчак.

Пещера Баскунчакская — крупнейшая карстовая пещерная полость в Астраханской области длиной около 1,5 км, максимальная глубина около 32 м, возраст около 6 тысяч лет.

У входа в пещеру есть беседки, где можно будет отдохнуть.

Далее проследуем на родниковую балку, множество соленых родников которой несут свои воды в озеро Баскунчак.

Опробуем на себе соленасыщенные сильносульфидные грязи и искупаемся в рапе, не используя для этих целей сами природные родники.

Обед и отъезд в аэропорт или ж/д вокзал.