Астрахань заповедная

В этом туре Вы посетите самые живописные места города Астрахани

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Ответы на вопросы
В этом туре Вы посетите самые живописные места города Астрахани – главные улицы встретят Вас старинными купеческими особняками и интересной историей древнего многонационального торгового города, а также великолепной архитектурой одного из крупнейших театров Европы.

А затем Вы отправитесь в экологический тур по Астраханскому краю: в дельту реки Волга и на заповедную территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Астрахань заповедная
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Лечебные грязи
Лечебные грязи
Воды, грязи и рапа озера Баскунчак обладают целебными свойствами
Баскунчакская пещера
Баскунчакская пещера
Побываем в пещере возраст которой около 6 тысяч лет!
Лотосовые поля
Лотосовые поля
Насладимся тонкими нежными ароматами цветущих лотосовых полей

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Астрахани

Прибытие в Астрахань.

Групповой трансфер в отель.

13:00 Комплексный обед в кафе города.

После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.

В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.

Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал "Рыбы каспийского бассейна".

Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея – “Золото сарматов”, в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.

Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

18:00/19:00 Трансфер в гостиницу.

После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650р/чел) или по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500р/чел, доступно по предварительной записи).

Обзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу Астрахани
2 день

Дельта Волги (период цветения лотоса - июль и август)

Завтрак в гостинице.

09:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.

По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).

Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.

В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!

Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части Дельты.

После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.

В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха.

19:00 Прибытие в Астрахань.

Свободное время.

Дельта Волги (период цветения лотоса - июль и август)Дельта Волги (период цветения лотоса - июль и август)Дельта Волги (период цветения лотоса - июль и август)Дельта Волги (период цветения лотоса - июль и август)
3 день

Богдинско-Баскунчакский заповедник

06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

07:00 Начало увлекательной поездки на заповедную территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника с посещением Священной горы Большое Богдо и “астраханского Мертвого моря” – озера Баскунчак.

Дорога до заповедника занимает 4,5-5,5 часов, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

Гора Большое Богдо является ландшафтным чудом и самой высокой точкой Прикаспийской низменности.

Вы сможете сфотографироваться на фоне марсианских пейзажей, услышать мелодии поющих скал и зарядиться энергией от буддистского места силы.

Следующей остановкой является соленое озеро Баскунчак.

Кроме того, что озеро является "всероссийской солонкой", его воды, грязи и рапа обладают целебными свойствами, так что купание в озере не только доставит массу удовольствия, но и принесет пользу для организма.

Трансфер к местам купания организуется за дополнительную плату (средние и дальние выломы – от 500 рублей/чел.).

Внимание! Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, воду и резиновую обувь (тапочки, сланцы и т. п.) для того, чтобы можно было ходить по озеру и купаться.

Порядок осмотра определяется гидом на месте.

ВАЖНО! В условиях плохой погоды (дожди) трансфер к горе Большое Богдо обеспечивается на автобусах ПАЗ и оплачивается на месте в размере от 300 руб. с человека.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед и ужин в кафе поселка.

19:00 Трансфер в гостиницу пос. Н. Баскунчак.

Свободное время.

Богдинско-Баскунчакский заповедникБогдинско-Баскунчакский заповедникБогдинско-Баскунчакский заповедникБогдинско-Баскунчакский заповедник
4 день

Карстовые пещеры и родниковая балка

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

09:00 Выезд на экскурсию на заповедные территории, в ходе которой у Вас будет уникальная возможность посетить карстовую пещеру “Баскунчакская” и родниковую балку, где берет свое начало озеро Баскунчак.

Пещера Баскунчакская – крупнейшая карстовая пещерная полость в Астраханской области длиной около 1,5 км, максимальная глубина около 32 м, возраст около 6 тысяч лет.

Пещера имеет три основных входа и условно делится на три части: Основную Галерею, Вертикальный Шкуродер и Лабиринт.

В целом пещера сухая, но внутри имеется пресноводное подземное озеро площадью около 10 м².

На поверхности у входа в пещеру есть беседки, где можно будет спрятаться от солнца.

Далее экскурсия продолжается на родниковой балке, по которой множество соленых родников несут свои воды в озеро Баскунчак.

Здесь на поверхность выходят соленасыщенные сильносульфидные грязи, что позволяет принять грязевые ванны и искупаться в рапе, не используя для этих целей сами природные родники.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед.

На обратной дороге за доп. плату по возможности можно будет заехать в комплекс “Сарай Бату”, стоимость от 700 рублей/чел.

Возвращение в Астрахань.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Карстовые пещеры и родниковая балкаКарстовые пещеры и родниковая балкаКарстовые пещеры и родниковая балкаКарстовые пещеры и родниковая балка
5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

До 12:00 освобождение номеров.

12:00 Групповой трансфер на ж/д вокзал, аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (в Астрахани – 3 ночи, в пос. Баскунчак – 1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница2-хместное1-номестноедоп. место
«Волга – Волга» 3*35 95039 80035 950
«Космос» 4*38 60043 55037 800
«Янтарь» 3*38 40043 20037 250

Стоимость дополнительных суток, руб:

гостиница2-хместное1-номестноедоп. место
«Волга – Волга» 3*1 1001 8001 100
«Космос» 4* 1 8002 8001 600
«Янтарь» 3*1 7502 7001 450

Варианты проживания

«Волга - Волга» 3

3 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

3 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4

«Янтарь» 3

3 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахань, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Астрахани и аэропорта Нариманово. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi в вестибюле.

Номера отеля "Янтарь" обставлены просто и комфортабельно. В вашем распоряжении телевизор, электрический чайник, холодильник, микроволновая печь и тапочки.

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Размещение близ пос. Баскунчак

1 ночь

гостиница в г. Ахтубинск, стандартные номера с удобствами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории (в Астрахани 3 ночи, в пос. Баскунчак – 1 ночь)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (Астраханский Кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), Богдинско-Баскунчакский заповедник, карстовая пещера, родниковая балка)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе (завтраки и обеды, ужин)
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча накануне тура по запросу
  • Раннее заселение в гостиницу
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Чек лист вещей для экскурсий:

Обзорная экскурсия по городу

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Лотосовые поля

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как базы расположены в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Купальные принадлежности
  5. Средства для/от загара
  6. Вода
  7. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах.

Сарай Бату

  1. Головной убор
  2. Купальные принадлежности (в теплое время года есть возможность искупаться на р. Ашулук)

гора Богдо и озеро Баскунчак

  1. Удобная резиновая обувь (ходить по озеру босиком невозможно, а обычная обувь может испортиться от соли)
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  5. Перекус и вода (выезд рано утром)
  6. Купальные принадлежности (в теплое время года есть возможность искупаться на озере. Трансфер до озера в одну сторону 350-500р/чел. Душевые кабины стоят 50р/чел).

Астраханская бахча

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Бархан Большой Брат

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Астраханский биосферный заповедник

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Удобная обувь
  4. Легкая одежда с длинным рукавом
  5. Перекус и вода (в случае, если обед не включен в экскурсию)
  6. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в Астрахани?

Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!

Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.

Какие особенности региона?

Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.

В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).

Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!

Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.

Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.

Астраханские сувениры.

Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).

Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.

Главные достопримечательности и активности.

Астраханский кремль.

Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.

С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.

Театры.

В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.

Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.

Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.

С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.

Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.

Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.

Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.

Во сколько начинается тур и как происходит встреча?

Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:

Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.

Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.

Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.

Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).

Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.

Встреча накануне по запросу (за доп. плату).

Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:

  • 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
  • 12:40 – от гостиницы Волга – Волга;
  • 13:00 – от отеля Азимут.

Время указано ориентировочное, возможны корректировки.

На чем будет передвигаться?

Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.

Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);

От 19 человек – автобус на 30/35 мест;

От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);

Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.

В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.

Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.

Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.

Есть ли скидка для детей?

Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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