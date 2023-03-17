Прибытие в Астрахань.
Групповой трансфер в отель.
13:00 Комплексный обед в кафе города.
После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.
В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.
Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал "Рыбы каспийского бассейна".
Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея – “Золото сарматов”, в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
18:00/19:00 Трансфер в гостиницу.
После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650р/чел) или по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500р/чел, доступно по предварительной записи).
Завтрак в гостинице.
09:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.
По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части Дельты.
После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.
В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха.
19:00 Прибытие в Астрахань.
Свободное время.
06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
07:00 Начало увлекательной поездки на заповедную территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника с посещением Священной горы Большое Богдо и “астраханского Мертвого моря” – озера Баскунчак.
Дорога до заповедника занимает 4,5-5,5 часов, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Гора Большое Богдо является ландшафтным чудом и самой высокой точкой Прикаспийской низменности.
Вы сможете сфотографироваться на фоне марсианских пейзажей, услышать мелодии поющих скал и зарядиться энергией от буддистского места силы.
Следующей остановкой является соленое озеро Баскунчак.
Кроме того, что озеро является "всероссийской солонкой", его воды, грязи и рапа обладают целебными свойствами, так что купание в озере не только доставит массу удовольствия, но и принесет пользу для организма.
Трансфер к местам купания организуется за дополнительную плату (средние и дальние выломы – от 500 рублей/чел.).
Внимание! Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, воду и резиновую обувь (тапочки, сланцы и т. п.) для того, чтобы можно было ходить по озеру и купаться.
Порядок осмотра определяется гидом на месте.
ВАЖНО! В условиях плохой погоды (дожди) трансфер к горе Большое Богдо обеспечивается на автобусах ПАЗ и оплачивается на месте в размере от 300 руб. с человека.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед и ужин в кафе поселка.
19:00 Трансфер в гостиницу пос. Н. Баскунчак.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
09:00 Выезд на экскурсию на заповедные территории, в ходе которой у Вас будет уникальная возможность посетить карстовую пещеру “Баскунчакская” и родниковую балку, где берет свое начало озеро Баскунчак.
Пещера Баскунчакская – крупнейшая карстовая пещерная полость в Астраханской области длиной около 1,5 км, максимальная глубина около 32 м, возраст около 6 тысяч лет.
Пещера имеет три основных входа и условно делится на три части: Основную Галерею, Вертикальный Шкуродер и Лабиринт.
В целом пещера сухая, но внутри имеется пресноводное подземное озеро площадью около 10 м².
На поверхности у входа в пещеру есть беседки, где можно будет спрятаться от солнца.
Далее экскурсия продолжается на родниковой балке, по которой множество соленых родников несут свои воды в озеро Баскунчак.
Здесь на поверхность выходят соленасыщенные сильносульфидные грязи, что позволяет принять грязевые ванны и искупаться в рапе, не используя для этих целей сами природные родники.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед.
На обратной дороге за доп. плату по возможности можно будет заехать в комплекс “Сарай Бату”, стоимость от 700 рублей/чел.
Возвращение в Астрахань.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
До 12:00 освобождение номеров.
12:00 Групповой трансфер на ж/д вокзал, аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице (в Астрахани – 3 ночи, в пос. Баскунчак – 1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница
|2-хместное
|1-номестное
|доп. место
|«Волга – Волга» 3*
|35 950
|39 800
|35 950
|«Космос» 4*
|38 600
|43 550
|37 800
|«Янтарь» 3*
|38 400
|43 200
|37 250
Стоимость дополнительных суток, руб:
|гостиница
|2-хместное
|1-номестное
|доп. место
|«Волга – Волга» 3*
|1 100
|1 800
|1 100
|«Космос» 4*
|1 800
|2 800
|1 600
|«Янтарь» 3*
|1 750
|2 700
|1 450
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
Этот отель расположен в центре города Астрахань, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Астрахани и аэропорта Нариманово. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi в вестибюле.
Номера отеля "Янтарь" обставлены просто и комфортабельно. В вашем распоряжении телевизор, электрический чайник, холодильник, микроволновая печь и тапочки.
гостиница в г. Ахтубинск, стандартные номера с удобствами.
Чек лист вещей для экскурсий:
Обзорная экскурсия по городу
Лотосовые поля
Сарай Бату
гора Богдо и озеро Баскунчак
Астраханская бахча
Бархан Большой Брат
Астраханский биосферный заповедник
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:
Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.
Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.
Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.
Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).
Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.
Встреча накануне по запросу (за доп. плату).
Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:
Время указано ориентировочное, возможны корректировки.
Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.
Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);
От 19 человек – автобус на 30/35 мест;
От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);
Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.
В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.