Откройте для себя чудеса Астраханской области — священную гору Большое Богдо и бескрайнее солёное озеро Баскунчак. Вас ждёт удивительное сочетание природной красоты, истории и силы этих мест.
Описание экскурсииПодъём на гору Большое Богдо Прогулка к возвышенной Богдо станет настоящим открытием. С вершины открываются захватывающие панорамы, а сама гора хранит в себе тайны древних формаций и легенд. Это место, где природная мощь переплетается с историей и культурой. Чудеса озера Баскунчак Озеро Баскунчак — это соляное море среди степей. Его белоснежные кристаллы и насыщенные минералами воды с давних времён славятся целебными свойствами. Здесь можно не только насладиться необыкновенными пейзажами, но и почувствовать оздоровительное воздействие природы. В течение экскурсии предусмотрены остановки, на которых опытный гид расскажет о богатой экосистеме региона, его флоре и фауне, а также о культурной значимости горы и озера для местных жителей. Важная информация:
- Что взять с собой: купальные принадлежности и резиновые шлепки, запас питьевой воды и перекус в дорогу.
- В машине имеется термобокс - ваши припасы не испортятся в дороге.
- До озера можно добраться на УАЗе (2500 ₽ за машину) или пройти пешком около 800 м.
- бесплатно.
- На выходе с озера посещение душа - 50 руб с человека.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Большое Богдо
- Озеро Баскунчак
- Богдинско-баскунчакский заповедник
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение Богдинско-баскунчакского заповедника - 500 руб с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
