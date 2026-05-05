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Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля

Узнайте тайны Астрахани, прогуливаясь по её историческим улицам и посещая знаменитый Кремль. Погрузитесь в атмосферу южного города на Волге
Астрахань известна не только рыбалкой и арбузами. Это город с богатой историей и культурой. На экскурсии вы посетите площадь Ленина, увидите фонтаны и Лебединое озеро. Величественная Триумфальная арка и мост
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Дружбы России и Азербайджана впечатлят вас. Прогулка по набережной Волги приведет к памятнику Петру I. Завершится экскурсия в Астраханском кремле, где можно полюбоваться собором Успения Пресвятой Богородицы и другими архитектурными шедеврами

4.9
51 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Астраханского кремля
  • 🌊 Прогулка по набережной Волги
  • 🎨 Впечатляющие фонтаны и арки
  • 🗺️ Исторические улочки и площади
  • 🕌 Уникальные архитектурные памятники

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Астрахани - с мая по сентябрь. В это время погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но архитектурные памятники доступны круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля

Что можно увидеть

  • Площадь Ленина
  • Лебединое озеро
  • Триумфальная арка
  • Мост Дружбы России и Азербайджана
  • Астраханский кремль
  • Собор Успения Пресвятой Богородицы

Описание экскурсии

Описание экскурсии

Вас ждет интересная экскурсия, в ходе которой вы сможете насладиться красивейшими местами нашего города. Начнем с площади Ленина, где вы сможете полюбоваться исторической атмосферой.

Основные объекты экскурсии

  • Комплекс из семи фонтанов, привлекающий внимание своей красотой;
  • Живописное Лебединое озеро, где можно сделать отличные фотографии;
  • Величественная Триумфальная арка, которая украшена изображениями важных событий в истории города;
  • Прогулка по Аллее Славы, где вы сможете узнать о героях прошлого;
  • Мост Дружбы России и Азербайджана, символизирующий братство народов;
  • Улица Губернатора Анатолия Гужвина, с её атмосферой и историческими зданиями;
  • Набережная Волги с памятником Петру I, которая дарит великолепные виды.

Завершение экскурсии

Экскурсия завершится в Астраханском кремле, главном украшении нашего города. Его строительство началось в 1562 году, и сегодня он представляет собой яркий ансамбль памятников культовой, гражданской и оборонной архитектуры.

Что вы увидите в кремле

  • Собор Успения Пресвятой Богородицы;
  • Пречистенские ворота;
  • Кирилловская часовня;
  • Цейхгауз;
  • Консистория.

Важно знать

Для бронирования экскурсий в праздничный период, пожалуйста, внесите предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Ленина
  • Лебединое озеро
  • Аллея Славы
  • Мост Дружбы России и Азербайджана
  • Набережная Волги
  • Памятник Петру I
  • Астраханский кремль и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Кремль (100 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
2
3
2
1
1
О
Отличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Галина. Интересно, познавательно. Нам понравилось. Всем советуем!
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Т
Экскурсия очень интересная и познавательная. Елена Рафиковна провела ее безукоризнено. Три часа пролетели быстро. Исторические факты и лирические отступления сделали нашу встречу приятной и легкой. Чувствуется,что Елена любит и хорошо знает свой город. Очень рекомендую!
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Э
Вчера,14 февраля, в день своего рождения,вместе с сыном приехала в г. Астрахань. Много лет назад я родилась в этом прекрасном городе, с такой богатой историей. Когда мне было 7 лет
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семья наша переехала в Калмыкию. Уже на пенсии я смогла осуществить свою мечту. Нас встретил тёплый, солнечный город и прекрасный, очень приятный экскурсовод Дарья. Которая с таким вдохновением и интересом рассказала о моем городе детства. Очень много интересных и исторических фактов мы узнали. Экскурсия была по городу с посещением кремля. Всегда мечтала побывать на территории кремля, старые улицы, старые дома с резными ставнями, особняки 19, 20 веков. Не знала сколько там проживает наций и народностей… короче впечатлений очень много. Дополнительно Дарья прокатила нас по городу и показала мечети, набережную и т. д. Огромное спасибо! Всем рассказала, показала фото по городу. Всем рекомендую посетить г. Астрахань.

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Т
Ходили на экскурсию по Астрахани с гидом Галиной Викторовной. Шикарная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно,нам очень повезло с экскурсоводом. Грамотно составленный маршрут,позволивший посмотреть максимум интересного в центре города, очень яркая,интересная,
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не скучная подача материала. Экскурсовод заводила нас во дворы,в дома,обращала внимание на такие интересные детали,на которые мы сами ни за что бы не обратили внимание. Идеальная экскурсия (именно с этим гидом) для первого знакомства с Астраханью,советую всем!

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т
Ходили на экскурсию по Астрахани с гидом Галиной Викторовной. Шикарная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно,нам очень повезло с экскурсоводом. Грамотно составленный маршрут,позволивший посмотреть максимум интересного в центре города, очень яркая,интересная,
читать дальшеуменьшить

не скучная подача материала. Экскурсовод заводила нас во дворы,в дома,обращала внимание на такие интересные детали,на которые мы сами ни за что бы не обратили внимание. Идеальная экскурсия (именно с этим гидом) для первого знакомства с Астраханью,советую всем!

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И
В очередной раз хотим выразить нашу благодарность спутнику. Дружим с вами уже 5 лет и еще ни разу не разочаровались. Вот и вчера получили огромное удовольствие от общения с прекрасным
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гидом Еленой (к сожалению не знаем фамилию). С какой любовью человек рассказывает о родном крае. Приятно слушать, плавная речь, нет этого ээээээ, ну как сказать, не перебивайте, шаг в право - расстрел. Ответит на любой вопрос, покажет самые интересные места, узнали очень много нового для себя. Спасибо огромное.

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