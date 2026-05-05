Астрахань известна не только рыбалкой и арбузами. Это город с богатой историей и культурой. На экскурсии вы посетите площадь Ленина, увидите фонтаны и Лебединое озеро. Величественная Триумфальная арка и мост

Дружбы России и Азербайджана впечатлят вас. Прогулка по набережной Волги приведет к памятнику Петру I. Завершится экскурсия в Астраханском кремле, где можно полюбоваться собором Успения Пресвятой Богородицы и другими архитектурными шедеврами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Астрахани - с мая по сентябрь. В это время погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но архитектурные памятники доступны круглый год.

Сейчас август — это идеальное время.