Астрахань известна не только рыбалкой и арбузами. Это город с богатой историей и культурой. На экскурсии вы посетите площадь Ленина, увидите фонтаны и Лебединое озеро. Величественная Триумфальная арка и мост
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Астраханского кремля
- 🌊 Прогулка по набережной Волги
- 🎨 Впечатляющие фонтаны и арки
- 🗺️ Исторические улочки и площади
- 🕌 Уникальные архитектурные памятники
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения Астрахани - с мая по сентябрь. В это время погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но архитектурные памятники доступны круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Лебединое озеро
- Триумфальная арка
- Мост Дружбы России и Азербайджана
- Астраханский кремль
- Собор Успения Пресвятой Богородицы
Описание экскурсии
Описание экскурсии
Вас ждет интересная экскурсия, в ходе которой вы сможете насладиться красивейшими местами нашего города. Начнем с площади Ленина, где вы сможете полюбоваться исторической атмосферой.
Основные объекты экскурсии
- Комплекс из семи фонтанов, привлекающий внимание своей красотой;
- Живописное Лебединое озеро, где можно сделать отличные фотографии;
- Величественная Триумфальная арка, которая украшена изображениями важных событий в истории города;
- Прогулка по Аллее Славы, где вы сможете узнать о героях прошлого;
- Мост Дружбы России и Азербайджана, символизирующий братство народов;
- Улица Губернатора Анатолия Гужвина, с её атмосферой и историческими зданиями;
- Набережная Волги с памятником Петру I, которая дарит великолепные виды.
Завершение экскурсии
Экскурсия завершится в Астраханском кремле, главном украшении нашего города. Его строительство началось в 1562 году, и сегодня он представляет собой яркий ансамбль памятников культовой, гражданской и оборонной архитектуры.
Что вы увидите в кремле
- Собор Успения Пресвятой Богородицы;
- Пречистенские ворота;
- Кирилловская часовня;
- Цейхгауз;
- Консистория.
Важно знать
Для бронирования экскурсий в праздничный период, пожалуйста, внесите предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Лебединое озеро
- Аллея Славы
- Мост Дружбы России и Азербайджана
- Набережная Волги
- Памятник Петру I
- Астраханский кремль и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Входные билеты в Кремль (100 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Галина. Интересно, познавательно. Нам понравилось. Всем советуем!
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Т
Экскурсия очень интересная и познавательная. Елена Рафиковна провела ее безукоризнено. Три часа пролетели быстро. Исторические факты и лирические отступления сделали нашу встречу приятной и легкой. Чувствуется,что Елена любит и хорошо знает свой город. Очень рекомендую!
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Э
Вчера,14 февраля, в день своего рождения,вместе с сыном приехала в г. Астрахань. Много лет назад я родилась в этом прекрасном городе, с такой богатой историей. Когда мне было 7 лет
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Т
Ходили на экскурсию по Астрахани с гидом Галиной Викторовной. Шикарная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно,нам очень повезло с экскурсоводом. Грамотно составленный маршрут,позволивший посмотреть максимум интересного в центре города, очень яркая,интересная,
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т
Ходили на экскурсию по Астрахани с гидом Галиной Викторовной. Шикарная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно,нам очень повезло с экскурсоводом. Грамотно составленный маршрут,позволивший посмотреть максимум интересного в центре города, очень яркая,интересная,
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И
В очередной раз хотим выразить нашу благодарность спутнику. Дружим с вами уже 5 лет и еще ни разу не разочаровались. Вот и вчера получили огромное удовольствие от общения с прекрасным
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