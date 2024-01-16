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Авторский тур
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Рыболовный тур в Астрахань
Начало: Астрахань
«плату: экскурсия на пивоварню с дегустацией пива и речная прогулка на речном трамвайчике (2 часа), состоится при наборе группы от 10 человек: взрослый – 2500 рублей, дети – 2000 рублей»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана16 января 2024В долину лотосов. Железнодорожный круиз в АстраханьСпасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
- ССтепановская16 января 2024В долину лотосов. Железнодорожный круиз в АстраханьВсе на отлично!
- ЕЕлена14 января 2024В долину лотосов. Железнодорожный круиз в АстраханьПриятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
- ММеркурьева13 октября 2023Принимающая сторона просто молодцы!!!
- ООльга3 октября 2023Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
- ГГалина25 сентября 2023Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
Водные туры в Астрахани на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024