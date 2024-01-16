Туры по воде в Астрахани

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Астрахани, цены от 40 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Рыболовный тур в Астрахань
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рыболовный тур в Астрахань
Начало: Астрахань
«плату: экскурсия на пивоварню с дегустацией пива и речная прогулка на речном трамвайчике (2 часа), состоится при наборе группы от 10 человек: взрослый – 2500 рублей, дети – 2000 рублей»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 40 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    16 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
  • С
    Степановская
    16 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Все на отлично!
  • Е
    Елена
    14 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Приятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
  • М
    Меркурьева
    13 октября 2023
    Рыболовный тур в Астрахань
    Принимающая сторона просто молодцы!!!
  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Рыболовный тур в Астрахань
    Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
  • Г
    Галина
    25 сентября 2023
    Рыболовный тур в Астрахань
    Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
    Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
Водные туры в Астрахани на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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