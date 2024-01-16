Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!

Приятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!

О Ольга

Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.