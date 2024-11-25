Главные экскурсионные места в Астрахани

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Астрахани, цены от 28 200 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Астрахань и Каспийское море
На автобусе
скидка
13%
3 отзыва
7 дней
Астрахань и Каспийское море
Начало: Астрахань
8 июл в 10:00
22 июл в 10:00
от 5400046 950 за человека
6 городов по югу России. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
10 дней
6 городов по югу России. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
2 июн в 10:00
5 окт в 10:00
от 126 500 за человека
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
На машине
3 дня
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Пройти за кулисы, пообщаться с актёрами театра и нарисовать волжский пейзаж акварелью
Начало: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Ре...
15 фев в 08:00
22 фев в 08:00
28 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Илья
    25 ноября 2024
    6 городов по югу России. Экскурсионный тур
    Прекрасные люди, чуткие, веселые, умеют интересно рассказать и показать. На протяжении всей поездки чувствовали себя весело и комфортно!
  • Т
    Татьяна
    12 сентября 2024
    Астрахань и Каспийское море
    Большое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового и интересного узнали. Экскурсии разнообразные, очень понравились
    Большое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового иБольшое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового иБольшое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового иБольшое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового иБольшое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового иБольшое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового иБольшое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового иБольшое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового иБольшое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового иБольшое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового и
  • И
    Ирина
    12 сентября 2024
    Астрахань и Каспийское море
    Поездка в Астрахань это моя вторая поездка с Большой Страной. До этого был тур по Пермскому краю. И обе эти
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    поездки доставили мне истинное удовольствие. Большая Страна избирательно подходит к выбору туроператоров в каждом городе, поэтому путешествия проходят на высоком уровне: встречи в аэропортах и на вокзалах, трансфер, внимательные и знающие гиды, комфортное проживание (максимально возможное в тех или иных условиях). Обязательно продолжу свое сотрудничество с Большой Страной!

    Поездка в Астрахань это моя вторая поездка с Большой Страной. До этого был тур по ПермскомуПоездка в Астрахань это моя вторая поездка с Большой Страной. До этого был тур по ПермскомуПоездка в Астрахань это моя вторая поездка с Большой Страной. До этого был тур по ПермскомуПоездка в Астрахань это моя вторая поездка с Большой Страной. До этого был тур по Пермскому
  • О
    Ольга
    15 июня 2024
    6 городов по югу России. Экскурсионный тур
    Все организовано четко. По всем вопросам всегда оперативные ответы в мессенджерах и по эл. почте. Большое спасибо! Смотрю Ваши вебинары, обязательно буду путешествовать с Вами снова!
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    6 городов по югу России. Экскурсионный тур
    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
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    всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей. Везде все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему! При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной. Получила массу положительных впечатлений!

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  • Л
    Лямин
    9 августа 2023
    Астрахань и Каспийское море
    Нам всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Популярные места»

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