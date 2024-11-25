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7 дней
Астрахань и Каспийское море
Начало: Астрахань
8 июл в 10:00
22 июл в 10:00
от 5400046 950₽ за человека
10 дней
6 городов по югу России. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
2 июн в 10:00
5 окт в 10:00
от 126 500₽ за человека
3 дня
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Пройти за кулисы, пообщаться с актёрами театра и нарисовать волжский пейзаж акварелью
Начало: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Ре...
15 фев в 08:00
22 фев в 08:00
28 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлья25 ноября 2024Прекрасные люди, чуткие, веселые, умеют интересно рассказать и показать. На протяжении всей поездки чувствовали себя весело и комфортно!
- ТТатьяна12 сентября 2024Большое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового и интересного узнали. Экскурсии разнообразные, очень понравились
- ИИрина12 сентября 2024Поездка в Астрахань это моя вторая поездка с Большой Страной. До этого был тур по Пермскому краю. И обе эти
- ООльга15 июня 2024Все организовано четко. По всем вопросам всегда оперативные ответы в мессенджерах и по эл. почте. Большое спасибо! Смотрю Ваши вебинары, обязательно буду путешествовать с Вами снова!
- ЮЮлия20 мая 2024Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
- ЛЛямин9 августа 2023Нам всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Популярные места»
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