1 день

Обзорная экскурсия по городу. Астраханский Государственный театр Оперы и Балета. Опера в Кремле

Прибытие в Астрахань.

Групповой трансфер в отель.

Расчетный час заселения с 14:00. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

12:20-13:00 Сбор группы от отелей на экскурсионную программу.

13:00 Комплексный обед в рыбном ресторане города.

14:00 Программа пребывания продолжится обзорной экскурсией по Астрахани. Из окна комфортабельного автобуса (микроавтобуса) Вы увидите город во всей красе! Улицы, дома, набережные, памятники – всё это поражает своим разнообразием и местным колоритом. Возле самых ярких объектов будет сделана остановка, чтобы выйти и познакомиться с ними еще ближе.

От профессионального гида Вы узнаете много нового и необычного, а также сможете задать все интересующие вопросы.

Жемчужиной экскурсии, безусловно, является белокаменный Астраханский кремль, построенный в XVI веке по указу Ивана Грозного. Это один из 12 сохранившихся кремлей России. Вы также увидите другие живописные места города: старинные улицы с купеческими особняками – архитектурными шедеврами; Лебединое озеро, Триумфальную арку и др.

16:00 Приглашаем гостей посетить «жемчужину» Астраханской области – Астраханский Государственный театр Оперы и Балета.

В рамках экскурсии Вы познакомитесь с историей грандиозного строительства и архитектурными особенностями нового театра, увидим облик старого деревянного театра сада Аркадия, настоящего шедевра деревянного зодчества, прочувствуем историю музыкального искусства, побываем в торжественных зрительных залах, а также увидим специально организованные выставки и фотозоны.

18:00 Окончание экскурсионной программы.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

К 19:45 рекомендуем подойти к главному входу в Астраханский Кремль (колокольня) для прохождения билетного контроля и размещения по местам. Возьмите с собой питьевую воду, одевайтесь, пожалуйста, по погоде (возьмите верхнюю одежду (кофту, ветровку, пиджак) – вечерами в Кремле бывает прохладно).

20:00 Опера «Сказ о царе Салтане» (продолжительность 3 часа) «Ветер на море гуляет И кораблик подгоняет; Он бежит себе в волнах На раздутых парусах».

Самостоятельное возвращение в отель.

Время, указанное в программе, ориентировочное, и возможно изменение по таймингу в программе.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160