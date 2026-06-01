Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу. Астраханский Государственный театр Оперы и Балета. Опера в Кремле
Прибытие в Астрахань.
Групповой трансфер в отель.
Расчетный час заселения с 14:00. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
12:20-13:00 Сбор группы от отелей на экскурсионную программу.
13:00 Комплексный обед в рыбном ресторане города.
14:00 Программа пребывания продолжится обзорной экскурсией по Астрахани. Из окна комфортабельного автобуса (микроавтобуса) Вы увидите город во всей красе! Улицы, дома, набережные, памятники – всё это поражает своим разнообразием и местным колоритом. Возле самых ярких объектов будет сделана остановка, чтобы выйти и познакомиться с ними еще ближе.
От профессионального гида Вы узнаете много нового и необычного, а также сможете задать все интересующие вопросы.
Жемчужиной экскурсии, безусловно, является белокаменный Астраханский кремль, построенный в XVI веке по указу Ивана Грозного. Это один из 12 сохранившихся кремлей России. Вы также увидите другие живописные места города: старинные улицы с купеческими особняками – архитектурными шедеврами; Лебединое озеро, Триумфальную арку и др.
16:00 Приглашаем гостей посетить «жемчужину» Астраханской области – Астраханский Государственный театр Оперы и Балета.
В рамках экскурсии Вы познакомитесь с историей грандиозного строительства и архитектурными особенностями нового театра, увидим облик старого деревянного театра сада Аркадия, настоящего шедевра деревянного зодчества, прочувствуем историю музыкального искусства, побываем в торжественных зрительных залах, а также увидим специально организованные выставки и фотозоны.
18:00 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
К 19:45 рекомендуем подойти к главному входу в Астраханский Кремль (колокольня) для прохождения билетного контроля и размещения по местам. Возьмите с собой питьевую воду, одевайтесь, пожалуйста, по погоде (возьмите верхнюю одежду (кофту, ветровку, пиджак) – вечерами в Кремле бывает прохладно).
20:00 Опера «Сказ о царе Салтане» (продолжительность 3 часа) «Ветер на море гуляет И кораблик подгоняет; Он бежит себе в волнах На раздутых парусах».
Самостоятельное возвращение в отель.
Время, указанное в программе, ориентировочное, и возможно изменение по таймингу в программе.
Дельта Волги. Лотосовые поля
Завтрак в гостинице.
08:30-09:00 Сбор группы от отелей.
09:00 Начало невероятного путешествия в дельту реки Волга. Во всей красе перед вами предстанут ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.
По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия.
У вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты. Одних только птиц здесь насчитывается более 300 видов, а более 100 из них занесены в Красные книги различных уровней! Самые внимательные смогут увидеть орлана-белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов. Именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира – такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде в мире, а площадь лотосовых полей достигает 5000 гектаров!
После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.
В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха.
17:00-18:30 Прибытие в Астрахань.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Наличие паспорта в поездке обязательно (оригинал или бумажная копия или фото в телефоне), Дельта Волги – это пограничная зона. Поездка на лотосовые поля/дельту Волги доступна только гражданам РФ.
В свободное время за доп. плату:
В вечернее время у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу либо совершить водную прогулку по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 900 руб. /чел.). Во время прогулки за доп. плату Вы сможете попробовать различные сорта местного пива и астраханских рыбных деликатесов.
Или в 18:00 организованная поездка на закат на бархан «Большой брат». Чтобы очутиться в пустыне, вовсе не обязательно ехать в Африку – достаточно оказаться в Астраханской области! Здесь есть своя «Сахара» – самая настоящая природная пустыня с барханами, напоминающая африканские пески. И расположена она в 70 км от Астрахани.
На мощном современном внедорожнике, вместе с опытным водителем, вы совершите увлекательную прогулку по астраханской пустыне, к одному из самых высоких песчаных барханов Астраханской области, имя которому – Большой брат.
Самостоятельно отправляться в поездку не рекомендуется, так как бархан расположен в труднодоступной местности, где легко заблудиться или застрять на бездорожье. Здесь получаются удивительные по красоте фотографии — особенно если сделать их на восходе и закате солнца. Стоимость: автомобиль на 1-4 человека – 11000 рублей, на 5-6 человек – 14500 рублей.
Свободный день или экскурсия на осетровую ферму. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
До 12:00 освобождение номеров.
Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
За доп. плату – экскурсия на осетровую ферму с обедом из осетра (при наборе группы 10 чел.).
09:30-10:00 Сбор группы от отелей.
10:00 Отправляемся с гидом в гастрономическое путешествие — посетим осетровую ферму. Дорога занимает 40-50 минут под увлекательный рассказ гида.
Экскурсия проходит на одном из крупнейших предприятий по выращиванию рыб осетровых пород в Астраханской области. Вы познакомитесь с различными видами осетровых, а также с процессом их воспроизводства.
Первым гастрономическим впечатлением данной программы станет вкусный рыбный обед в ресторане с изысканными блюдами: уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой, овощная нарезка, чай/компот.
Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.
На осетровой ферме можно не только отведать астраханских деликатесов, но и приобрести гастрономические сувениры собственного производства: балыки, черную икру, вяленую воблу, щучью икру, рыбные консервы, пресервы, свежую рыбу и многое другое.
На территории фермы оборудовано место для купания (в теплое время года) — и в свободное время для всех желающих будет возможность отдохнуть.
14:30 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер в отель.
На обратной дороге можем завести в аэропорт (для улетающих).
Стоимость: 5700 рублей.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
Размещение
Стоимость
|БонОтель 3*
Одноместный номер
29950
|БонОтель 3*
Двухместный номер
26700
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
Одноместный номер
36000
|«Азимут» 3*
Двухместный номер
28950
|Доп. место
по запросу
|Астраханская 4*
Одноместный номер
36700
|Астраханская 4*
Двухместный номер
29850
|«Виктория Палас» 5* (завтрак шведский стол)
Одноместный номер
39500
|«Виктория Палас» 5*
Двухместный номер
31450
|Доп. место
по запросу
Стоимость дополнительных суток, руб:
|Проживание
|Размещение
|Стоимость
|БонОтель 3*
|Одноместный номер
|4900
|БонОтель 3*
|Двухместный номер
|3500
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|Одноместный номер
|7700
|«Азимут» 3*
|Двухместный номер
|4500
|Доп. место
|по запросу
|Астраханская 4*
|Одноместный номер
|7100
|Астраханская 4*
|Двухместный номер
|4350
|«Виктория Палас» 5* (завтрак шведский стол)
|Одноместный номер
|9800
|«Виктория Палас» 5*
|Двухместный номер
|6400
|Доп. место
|по запросу
Варианты проживания
Гостиница «Бонотель»
Гостиница «Бонотель» расположена в городе Астрахань.
Красивая старинная гостиница представлена из просторных, светлых, комфортных номеров, в которых есть все необходимые удобства: собственная ванная комната, набор полотенец, средства личной гигиены, холодильник, телевизор, беспроводной интернет.
Есть доставка завтрака, еды и напитков. В 647 м находится продуктовый магазин «Михайловский».
В шаговой доступности располагается много достопримечательностей: Астраханский кремль, ТЮЗ, Музей культуры Астрахани, Братский сад, площадь имени Ленина, набережная. Расстояние до жд вокзала — 2,5 км, до аэропорта — 7,1 км.
Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»
«Азимут Сити отель Астрахань» располагается в центре города, неподалеку от набережной. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
В числе удобств бесплатная парковка, Wi-Fi, фитнес-центр, настольный теннис, бильярдная, массаж. В каждом номере отеля имеется мебель, телефон, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, мини-бар, кондиционер. Просторный санузел оснащен качественной сантехникой. Для поддержания чистоты во всех номерах проводится ежедневная уборка.
Утром накрывается завтрак «Шведский стол». На территории работает ресторан. В конференц-залах можно провести переговоры. В числе удобств летняя терраса с открытым кинозалом, где сервируют закуски и ужин.
Гостиница «Астраханская»
Гостиница «Астраханская» ждёт своих гостей в Астрахани. К Вашим услугам Wi-Fi, трансфер, прачечная и другое.
Приятное оформление номеров и уютная атмосфера сделают Ваш отдых отличным. Здесь есть всё, чтобы проживание было комфортным.
На территории работает ресторан, где подают блюда разных кухонь мира. Здесь можно замечательно провести время. Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал «Hall», оборудованный всей необходимой техникой.
В шаговой доступности кафе, магазины, интересные места города, парки, скверы, а также Набережная.
Гостиница «Виктория Палас»
Гостиница «Виктория Палас» находится в Астрахани. Этот отель располагается в центре города, в шаговой доступности основных достопримечательностей: Кремль, Театр Оперы и Балета, Лебединое озеро, Картинная галерея им. Кустодиева, Драматический театр.
Отель принимает гостей бизнес-класса, находящихся в командировке, а также гостей, путешествующих в туристических целях.
В 2024 году была проведена реновация.
В распоряжении гостей есть ресторан, летнее кафе, лобби-бар, услуги прачечной, круглосуточное обслуживание номеров, бассейн, сауна, парковая зона и парковка. Отдельное направление отеля — проведение мероприятий и праздников. Банкетный и конференц-зал отеля рассчитаны на 240 персон.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации предоставят гостям необходимую туристическую информацию, а также помогут с бронированием экскурсий и заказом такси.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание (2 дня)
- Экскурсионное обслуживание (2 дня)
- Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
- Билет на оперу «Сказ о царе Салтане»
- Экскурсия по Астраханскому театру оперы и балета
- Билет в Астраханский Кремль
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Астрахани и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии, не входящие в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Вечером уже прохладно сидеть на улице, поэтому на оперу рекомендуем одеваться чуть теплее, брать с собой кофту/куртку/накидку/шарф и лучше всего надевать закрытую обувь — мокасины, балетки.
Для купания на базе отдыха обязательно взять с собой купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли памятка по встрече в первый день тура?
Памятка по встрече:
- Групповой трансфер предоставляется прибывающим поездом или самолетом в день начала тура. С 07:00-08:00 на ж/д вокзале, с 10:30 до 12:00 в аэропорту с табличкой. Гости, прилетающие самолетом с 06:00 до 08:00, ожидают групповой трансфер в зале ожидания аэропорта или могут самостоятельно добраться до отеля на такси. На ж/д вокзале – возле памятника В. И. Ленину. В аэропорту – на выходе из зала прилета возле касса № 1.
- Внимание! Прибывающим на ж/д вокзал и проживающим в гостинице «Космос» 4*, трансфер не предоставляется в гостиницу «Космос» 4*, т. к. гостиница находится напротив ж/д вокзала в 200 метрах от перрона.
- Групповой трансфер предоставляется только тем участникам тура, которые предоставили информацию — № авиарейса или № поезда принимающей компании. В случае отсутствия информации за сутки будет отказано в групповом трансфере.
- За 1 сутки до начала сборного тура в мессенджере MAX будет создана группа, в которой будет вся актуальная информация по времени встречи и сборам групп на экскурсии. В случае отсутствия MAX уточняйте информацию по сбору на экскурсии самостоятельно. Просим при бронировании тура указывать только актуальные номера телефонов.
- Для бронирующих доп. сутки до и после тура (на сутки и более), групповой трансфер не предоставляется. Возможен индивидуальный трансфер по запросу или туристы могут воспользоваться сервисом Яндекс. Такси.
- Расчетный час в гостиницах г. Астрахань: 14:00 (местное время +1 час МСК) — заселение, 12:00 (местное время +1 час МСК) — выселение. Раннее заселение возможно только при оплате номера за полные сутки (согласно правилам отеля).