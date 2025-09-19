5 день

Осетровая ферма. Лотосовые поля

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

Сбор группы в холле отеля.

Отправление в Камызякский район Астраханской области на экскурсию «Осетровая ферма и лотосовые поля».

Именно сегодня Вы поближе познакомитесь с астраханской «Царской рыбой», побываете в самой большой водной акватории покрытой лотосами и сможете сделать уникальные фотографии.

Прибытие на осетровую ферму.

Экскурсия по осетровой ферме.

Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.

Вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых.

Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.

Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.

На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных.

Сбор группы и отправление на базу отдыха.

База расположена в 70 километрах от города, на живописном берегу реки Табола. Это поистине райский уголок с чистейшей водой и бесконечной зеленью.

Это настоящая находка для тех, кто предпочел беспечному отдыху на черноморском побережье увлекательные путешествия на лодках по знаменитым каспийским раскатам.

Вкусный обед из рыб осетровых пород в кафе базы отдыха с изысканными блюдами из рыбы (уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой овощная нарезка, чай или компот). Доп. плата.

После обеда водная прогулка по дельте Волги на лотосовые поля (время экскурсии по воде до лотосов и обратно 1,5-2 часа).

Вам откроются живописные пейзажи и обитатели Волжской дельты (птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней).

Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.

В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!

Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части дельты.

Свободное время на территории базы отдыха.

Для желающих доступны бассейн и зона отдыха, а также возможность порыбачить с мостиков и поймать заветный трофей.

Сбор группы и отправление в Астрахань.

19:00-20:00Прибытие Астрахань.

Трансфер в отель.

Свободное время.

