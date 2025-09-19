Мои заказы

Волга не хуже моря. Волгоград и Астрахань на 6 дней

Откройте для себя историческое и культурное наследие России! Познакомьтесь с богатой историей Волгограда и Астрахани и насладитесь чудесами природы этих регионов.

Вы проведете два дня в историческом Волгограде, оцените впечатляющую архитектуру
и атмосферу визитных карточек региона — Мамаева кургана и Волго-Донского канала, посетите музей-панораму «Сталинградская битва».

А дальше путешествие продолжится по живописной Астраханской области, где вы посетите Богдинско-Баскунчакский заповедник, реконструкцию города Сарай-Бату и прогуляетесь по Астраханскому кремлю.

Волга не хуже моря. Волгоград и Астрахань на 6 дней
Волга не хуже моря. Волгоград и Астрахань на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Волга не хуже моря. Волгоград и Астрахань на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
17
июл24
июл31
июл7
авг14
авг21
авг4
сен

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Волгограду, Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»

Прибытие в Волгоград.

09:00Встреча группы на привокзальной площади у фонтана с табличкой «Наследники великой степи. Волгоград-Астрахань-Элиста».

Экскурсионная программа «Город-герой Волгоград» с посещением памятника-ансамбля «Мамаев курган».

Вы познакомитесь с захватывающей историей Царицына – Сталинграда – Волгограда.

Вам расскажут о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, о памятнике духовному покровителю Волгограда и, конечно, о самой высокой статуе России – «Родина Мать».

Посещение музея-панорама «Сталинградская битва».

Музей-панорама состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам, триумфального, предпанорамного и панорамного залов, кинозала, военно-исторической библиотеки. Комплекс сооружен на историческом месте высадки в сентябре 1942 г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева.

С помощью AR-технологии, которая позволяет «оживить» экспозицию музея-панорамы, сделать её более динамичной и наполненной, благодаря дополненной реальности.

Окончание экскурсионной программы.

Обед комплексный в кафе города (доп. плата).

Трансфер в отель.

Размещение в гостинице выбранной категории.

Свободное время.

По желанию в свободное время за доп. плату можно:

  • часовая прогулка на кораблике по р. Волга от 1500 руб.;
  • посещение Волгоградского планетария от 500 руб.;
  • посещение Мемориально Исторического музея от 400 руб.;
  • посещение музея «Россия – моя история» от 400 руб.;
  • посещение музея Изобразительных искусств от 400 руб.
Приезд. Обзорная экскурсия по Волгограду, Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия "Легенды и были старого Царицына", иммерсивный спектакль экскурсия "Завтра начинается вчера"

07:00-08:30 Завтрак в отеле.

Сбор группы в холле отеля.

Отправление на экскурсию «Легенды и были старого Царицына» в южные районы города Волгограда.

Город настолько богат вековыми событиями, легендами, традициями и поверьями связанных с ним. Наш экскурсовод расскажет: о происхождении названия реки Царицы, «Дома с привидениями», о жизни Царицынских купцов и меценатов, об истории «Царицын и Петр I», о жизни Царицына во времена правления Екатерины II.

На территории музея-заповедника «Старая Сарепта» узнаете о европейцах-колонистах на территории нашего города. Музей уникален для России и Европы, в мире мало сохранилось подобных архитектурных комплексов бывшей гернгутской колонии основанной в 1765 году.

В состав музея-заповедника входят: площадь Свободы, немецкая кирха, дом пастора, дом немецкого колониста и дом Гольдбаха, в котором размещается выставка немецких ремесел Сарепты 18-19 веков.

На Красноармейской набережной наш раскроет Вам тайну строительства судоходного «Волго-Донского канала имени В. И. Ленина» – крупнейшего гидротехнического сооружения у памятника В. И. Ленину высотой 57 метров.

Обед комплексный в кафе города (доп. плата).

Окончание экскурсионной программы.

Свободное время.

18:00 Сбор группы в центре города в сквере им. А. Пушкина (пл. Примирения).

Иммерсивный спектакль экскурсия «Завтра начинается вчера».

Это спектакль о том, как в нашем современном мегаполисе, среди многоэтажек и стеклянных торговых центров, спрятался старый город – старинные здания, ушедшие на несколько этажей под землю, улицы, которых больше нет, люди, о которых мы уже и не помним.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

По желанию в свободное время за доп. плату можно:

  • часовая прогулка на кораблике по р. Волга от 1500 руб.;
  • посещение Волгоградского планетария от 500 руб.;
  • посещение Мемориально Исторического музея от 400 руб.;
  • посещение музея «Россия – моя история» от 400 руб.;
  • посещение музея Изобразительных искусств от 400 руб.
Экскурсия "Легенды и были старого Царицына", иммерсивный спектакль экскурсия "Завтра начинается вчера"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Богдинско-Баскунчакский заповедник. «Сарай-Бату»

Ранний завтрак в отеле или ланч бокс в дорогу.

Освобождение номеров.

07:00-07:30 Сбор группы в холле отеля.

Отправление в Богдинско-Баскунчакский заповедник – «Сарай-Бату» – Астрахань.

При выезде из Волгограда не забудьте перевести часы.

Разница во времени в Астрахани + 1 час к МСК.

Путешествие с купанием в соленом озере Баскунчак и посещением реконструкции города Сарай-Бату.

К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы располагается г. Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак.

Эти уникальные природные объекты входят в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника.

Посещение одного из красивейших и необычных озер мира – соленое оз. Баскунчак, которое славится своей солью, грязью и водами «мертвого моря».

Внимание! Купание в озере без резиновых тапочек невозможно. Все дно озера покрыто острыми кристаллами соли. Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки, головной убор.

На берегу озера нет проката шезлонгов и зонтиков. На стоянке автобуса возможно ополоснуться после купания (доп. плата от 150 руб. /чел). От места парковки автобуса до озера идти пешком около 1 км. За доп. плату можно воспользоваться услугой местных жителей — трансфер к озеру к новым выломам, где возможно искупаться, от 600 руб. /чел. при посадке в одну машину 4–5 чел. (аренда УАЗика в оба конца от 3000 руб. /машина).

Отправление в Сарай-Бату.

Обед комплексный по пути в Сарай-Бату (доп. плата).

В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области).

Глядя на широкую пустынную степь, окружающую село, невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна из столиц мира, один из крупнейших центров цивилизации.

Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села и осела когда-то та самая Золотая Орда.

Посещение реконструкции города Сарай-Бату.

История средневекового города Сарай-Бату началась в далеком 1250 году: именно тогда чингизид Бату основал этот город, как стоянку кочевников. Но впоследствии Сарай-Бату разросся и превратился в столицу Золотой Орды.

Осмотр декораций.

Свободное время для катания на верблюдах (доп плата) и покупки сувениров.

Отправление в Астрахань.

21:30-22:00Прибытие в Астрахань.

Размещение в гостинице выбранной категории.

Богдинско-Баскунчакский заповедник. «Сарай-Бату»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Большая обзорная экскурсия по Астрахани

Не забудьте перевести часы.

Разница во времени в Астрахани + 1 час к МСК.

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

Сбор группы в холле отеля.

Большая обзорная экскурсия по Астрахани.

Астраханский кремль, красивейшие центральные улицы, набережная Волги, старинные особняки и новейшие здания – все это вы увидите во время экскурсии.

Также в программе: площадь Петра I, осмотр особняков по ул. Никольская, ул. Ан. Сергеева, иранского и армянского подворья, Благовещенского монастыря и часовни Николая Чудотворца, армянского креста – хачкара и памятника поэту-песеннику Курмангазы.

Обедкомплексный (доп. плата).

Продолжение экскурсии по городу.

Посещение Краеведческого музея.

«Ихтиафауна Каспийского бассейна». Знакомство с подводным миром и многообразием Волжской дельты.

«Золото сарматов». Золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района: золотая пектораль – нагрудный символ царской власти, золотые поясные пряжки с изображением степного ушастого ежа, фалары, поруч.

Окончание экскурсионной программы в центре города.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницы.

По желанию за доп плату:

Посещение частной пивоварни с дегустацией пива и приятной прогулкой на речном трамвайчике.

Ну кто из Россиян не любит пива? Разве только дети. Предлагаем Вам увлекательное посещение частной пивоварни в одном из ресторанов. Вы узнаете как готовят пиво в Астрахани и почувствуете вкус пшеничного, светлого и темного пива.

Закончится Ваша вкусная экскурсия на речном трамвайчике с красивыми видами на город, с рыбными деликатесами и кружечкой понравившегося пива. Ну а детям в качестве напитка предлагается натуральный сок.

Стоимость: 2700 руб. взр., 2200 руб. дети до 18 лет.

Дегустация + прогулка на речном трамвайчике обязательно бронируется заранее и состоится при группе от 10 чел.

Большая обзорная экскурсия по Астрахани
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Осетровая ферма. Лотосовые поля

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

Сбор группы в холле отеля.

Отправление в Камызякский район Астраханской области на экскурсию «Осетровая ферма и лотосовые поля».

Именно сегодня Вы поближе познакомитесь с астраханской «Царской рыбой», побываете в самой большой водной акватории покрытой лотосами и сможете сделать уникальные фотографии.

Прибытие на осетровую ферму.

Экскурсия по осетровой ферме.

Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.

Вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых.

Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.

Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.

На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных.

Сбор группы и отправление на базу отдыха.

База расположена в 70 километрах от города, на живописном берегу реки Табола. Это поистине райский уголок с чистейшей водой и бесконечной зеленью.

Это настоящая находка для тех, кто предпочел беспечному отдыху на черноморском побережье увлекательные путешествия на лодках по знаменитым каспийским раскатам.

Вкусный обед из рыб осетровых пород в кафе базы отдыха с изысканными блюдами из рыбы (уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой овощная нарезка, чай или компот). Доп. плата.

После обеда водная прогулка по дельте Волги на лотосовые поля (время экскурсии по воде до лотосов и обратно 1,5-2 часа).

Вам откроются живописные пейзажи и обитатели Волжской дельты (птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней).

Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.

В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!

Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части дельты.

Свободное время на территории базы отдыха.

Для желающих доступны бассейн и зона отдыха, а также возможность порыбачить с мостиков и поймать заветный трофей.

Сбор группы и отправление в Астрахань.

19:00-20:00Прибытие Астрахань.

Трансфер в отель.

Свободное время.

Осетровая ферма. Лотосовые поля
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Завершение тура

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Свободное время.

12:00 Сбор группы в холле отеля.

Организованный групповой трансфер на ж/д вокзал и аэропорт.

Проводы туристов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Волгограде на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтелиКатегория номераКатегория местаСтоимость

Эстель*** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46. Завтрак шв стол

Янтарь *** Астрахань, ул. Красная Набережная, 23 . Завтрак комплекс

2-местный стд / 2-местный стдОсновное место50150

2-местный комфорт / 2-местный стд

Основное место50650
Доп. место46650
1-местный стд / 1-местный стдОсновное место58250
1-местный стд плюс / 1-метсный стдОсновное место59650

Эстель*** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46. Завтрак шв стол

Бон отель *** Астрахань, ул. Ленина,2. Завтрак континентальный

2-местный стд / 2-местный стдОсновное место58000
2-местный комфорт / 2-местный стдОсновное место58650
1-местный стд / 1-местный стдОсновное место66150
1-местный стд плюс / 1-местный стдОсновное место67550

Южный *** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв стол

Бон отель *** Астрахань, ул. Ленина,2. Завтрак континентальный

2-местный комфорт / 2-местный стдОсновное место58500
2-местный Флекс / 2-местный стдОсновное место59800
2-местный студия / 2-местный стдОсновное место59800
1-местный стд / 1-местный стдОсновное место66800
1-местный комфорт / 1-местный стдОсновное место68150
1-местный Флекс / 1-местный стдОсновное место68150

Южный *** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв стол

Космос**** Астрахань, Анри Барбюса, 29В, Завтрак шв стол

2-местный комфорт / 2-местный стдОсновное место58250
2-местный Флекс / 2-местный стдОсновное место59500

2-местный студия / 2-местный стд

Основное место59500
Доп. место53500
1-местный стд / 1-местный стдОсновное место68150
1-местный комфорт / 1-местный стдОсновное место69550
1-местный Флекс / 1-местный стдОсновное место69550

Южный *** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв стол

Азимут*** Астрахань, Кремлевская, 4. Завтрак шв стол

2-местный комфорт / 2-местный стдОсновное место62500
2-местный Флекс / 2-местный стдОсновное место63650

2-местный студия / 2-местный стд

Основное место63650
Доп. место56650
1-местный стд / 1-местный стдОсновное место77850
1-местный комфорт / 1-местный стдОсновное место79150
1-местный Флекс / 1-местный стдОсновное место79150

Hampton by Hilton**** Волгоград, Профсоюзная 13. Завтрак шв стол

Космос**** Астрахань, Анри Барбюса, 29В, Завтрак шв стол

2-местный стд / 2-местный стдОсновное место60500

2-местный семейный / 2-местный стд

Основное место61850
Доп. место55600
1-местный стд / 1-местный стдОсновное место76000

Hampton by Hilton**** Волгоград, Профсоюзная 13. Завтрак шв стол

Астраханская **** Астрахань, ул. Ульяновых, д. 6. Завтрак шв стол

2-местный стд / 2-местный стдОсновное место64500
1-местный стд / 1-местный стдОсновное место81800

Волгоград ***** Волгоград ул Мира 12. Завтрак шв стол

Victoria Palas***** Астрахань, Красная набережная, д. 3, Завтрак шв стол

2-местный стд / 2-местный стдОсновное место79250
1-местный стд / 1-местный стдОсновное место104500

Доплата за сутки проживания при раннем прибытии в отель г. Волгоград и доплата за сутки проживания при позднем убытии из г. Астрахань, руб:

Доплата за сутки проживания при раннем заезде или позднем выездеКатегория номераКатегория местаСтоимость

Эстель*** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46

Завтрак шв стол

2-местный стдОсновное место2500

2-местный комфорт

Основное место2650
Доп м1500
1-местный стдОсновное место3700
1-местный стд плюсОсновное место4200

Южный ***

Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18

Завтрак шв стол

2-местный комфортОсновное место2650
2-местный ФлексОсновное место3100

2-местный студия

Основное место3100
Доп. место1500
1-местный стдОсновное место3900
1-местный комфортОсновное место4400
1-местный ФлексОсновное место5300

Hampton by Hilton**** Волгоград, Профсоюзная 13

Завтрак шв стол

2-местный стдОсновное место3450

2-местный семейный

Основное место3950
Доп. место1500
1-местный стдОсновное место6700

Волгоград *****

Волгоград ул Мира 12. Завтрак шв стол

2-местный стдОсновное место5900
1-местный стдОсновное место9600
Доплата за сутки проживания при раннем заезде или позднем выезде Астрахань Категория номераКатегория местаСтоимость

Янтарь *** Астрахань, ул. Красная Набережная, 23

Завтрак комплекс

2-местный стдОсновное место2300
Доп. место1800
1-местный стдОсновное место3450

Бон отель ***

Астрахань, ул. Ленина,2

Завтрак континентальный

2-местный стдОсновное место3000
1-местный стдОсновное место4150

Азимут***

Астрахань, Кремлевская, 4,

Завтрак шв стол

2-местный стдОсновное место3950
Доп. место3000
1-местный стдОсновное место6800

Космос****

Астрахань, Анри Барбюса, 29В,

Завтрак шв стол

2-местный стдОсновное место2950
Доп. место2200
1-местный стдОсновное место4500

Астраханская ****

Астрахань, ул. Ульяновых, д. 6

Завтрак шв стол

2-местный стдОсновное место3900
1-местный стдОсновное место5900

Victoria Palas*****

Астрахань, Красная набережная, д. 3,

Завтрак шв стол

2-местный стдОсновное место6200
1-местный стдОсновное место10000

Варианты проживания

Отель «Estel»

2 ночи

Отель Estel расположен в центральной части Волгограда, недалеко от многих общественных и культурных объектов. В числе услуг для гостей есть билетная касса, камера хранения багажа и другое. Внимательный персонал готов встретить постояльцев в любое время суток, а заезд и выезд осуществляется максимально быстро. на всей территории отеля доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. При желании можно посетить салон красоты на территории.

Заселение предлагается в комфортабельные номера с приятной обстановкой и стильным интерьером. Все категории оборудованы холодильником, сейфом и другой нужной техникой. Также жильцам доступны удобства индивидуальной ванной комнаты с качественной сантехникой.

При отеле работает собственный ресторан, в котором каждое утро накрывают питательные завтраки для постояльцев в формате шведского стола. В течение дня здесь можно покушать изумительные блюда европейской кухни. Чтобы разнообразить рацион можно отправиться в кафе и бары поблизости.

Месторасположение отеля позволяет быстро добраться до железнодорожного вокзала и автовокзала. Одинаково удобно будет доехать до набережной и речного порта. Расстояние до этих объектов не превысит 3 км. Недалеко от нее находится ТЮЗ, торговый центр «Диамант Зацарицинский», отделения банков и сетевые магазины. В 30 минутах езды расположен Международный аэропорт.

Отель «Estel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Южный»

2 ночи

Комфортабельный отель «Южный» находится в Волгограде. Здесь гостям могут предложить высокий уровень обслуживания. В сервис включено: бесплатный интернет, камера хранения багажа, охраняемая парковка и ежедневная уборка.

Интерьер выполнен в классическом стиле. В просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения и проживания. В распоряжении гостей будет: кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями, шкаф для одежды, собственная ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

На территории работает бар, а также ресторан с широким ассортиментом блюд на любой вкус. Можно заказать доставку еды и напитков. На первом этаже есть продуктовый мини-маркет.

Для проведения различных торжеств или корпоративных мероприятий можно арендовать банкетный или конференц-зал многофункционального лофта «Сити Холл Южный».

Рядом расположены Донской казачий театр, Аллея героев, кинотеатры и торговый центр. Расстояние до аэропорта составляет 15 км.

Отель «Южный»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная»

2 ночи

Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная» 4 звезды располагается в 2 км от центра Волгограда. Для проживающих предоставляется несколько дополнительных услуг - фитнес-центр, небольшая библиотека, парковка. Везде работает бесплатный Wi-Fi.

Современный номерной фонд выдержан в едином стиле и представлен несколькими категориями. В каждой комнате есть эргономичные кровати с белоснежным постельным бельем, а также необходимый комплект мебели и техники. Для хранения личных вещей можно воспользоваться сейфом. Выдаются махровые полотенца и гигиенические принадлежности.

Каждое утро подают сытные завтраки в формате "шведский стол", где можно насладиться горячими блюдами. Также работает лобби, где можно заказать напитки и свежую выпечку.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает конференц-центр «Volga Hall». Пространство разделено на три секции разной вместимости. Можно воспользоваться мультимедийным оборудованием.

В пешей доступности находится остановка скоростного трамвая и Ворошиловский торговый центр. До Мамаева Кургана можно доехать за 20 минут.

Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Волгоград»

2 ночи

Отель «Волгоград» расположен в историческом центре города-героя Волгоград. Из его окон открывается завораживающий вид на историческую Аллею Героев, Вечный огонь и Александро-Невский собор.

В номерном фонде представлено 157 уютных и современных номеров различных категорий. Интерьер каждой комнаты выполнен в строгом классическом стиле, которые создаст располагающую атмосферу как для рабочей обстановки, так и для отдыха после тяжелого дня. Профессиональный персонал, атмосфера уюта, эстетическое наслаждение сделают Ваш отдых незабываемым.

На территории отеля работает ресторан европейской кухни «Moliere».

Для организации деловых мероприятий или корпоративных событий в отеле оборудовано 4 конференц-площадки с новейшим оборудованием.

Для гостей доступны SPA комплекс «Biarritz» и фитнес-зал. В пешей доступности протянулась набережная реки Волги с многочисленными парками и скверами, которые прекрасно подойдут для прогулок и знакомства с городом. За короткое время можно добраться до знаменитого музея «Панорама-Сталинградская битва». Расстояние до аэропорта - 15 км, до железнодорожного вокзала - 0,5 км.

Гостиница «Волгоград»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Янтарь **

3 ночи

Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.

В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.

Комплекс предоставляет услуги по проведению деловых встреч, семинаров, а также любых торжеств.

Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.

Янтарь **
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бон отель **

3 ночи

Гостиница «Бонотель» расположена в городе Астрахань.

Красивая старинная гостиница представлена из просторных, светлых, комфортных номеров, в которых есть все необходимые удобства: собственная ванная комната, набор полотенец, средства личной гигиены, холодильник, телевизор, беспроводной интернет.

Есть доставка завтрака, еды и напитков. В 647 м находится продуктовый магазин «Михайловский».

В шаговой доступности располагается много достопримечательностей: Астраханский кремль, ТЮЗ, Музей культуры Астрахани, Братский сад, площадь имени Ленина, набережная. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,5 км, до аэропорта — 7,1 км.

Бон отель **
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Азимут**

3 ночи

«АЗИМУТ Сити Отель Астрахань» («AZIMUT Сити Отель Астрахань») располагается в центре города, неподалеку от набережной. В числе удобств бесплатная парковка, Wi-Fi, фитнес-центр, настольный теннис, бильярдная, массаж. Утром накрывается завтрак «Шведский стол». На территории работает ресторан. В конференц-залах можно провести переговоры.

Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории. В каждом из них имеется изысканная мебель, телефон, телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение, небольшой холодильник, мини-бар, система кондиционирования. Просторный санузел оснащен качественной сантехникой. Для поддержания чистоты во всех номерах проводится ежедневная уборка.

Каждое утро для постояльцев отеля накрывается завтрак по системе "Шведский стол". На территории отеля работает уютный ресторан, где можно отведать вкуснейшие блюда русской и европейской кухни. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут приятно провести время за чтением интересной книги, заказать любимые напитки и закуски. Для того, чтобы киносеанс в летнем кинотеатре был еще приятней, в баре можно приобрести попкорн, закуски и напитки.

В отеле созданы все условия для делового общения. В просторных конференц-зала "Санкт-Петербург","Сочи" и "Москва" можно провести семинар, форум, презентацию, совещание, переговоры. Зал может быть оснащен компьютером, флипчартом, экраном, доской, мультимедиа-проектором, телевизором, звуковой системой, DVD проигрывателем, микрофонами и лекционными зонами. Сотрудники помогут организовать мероприятие и предоставят необходимое мультимедийное оборудование.

В пределах двух километров располагается Этнографический музей, Крымская башня, Успенский собор, Гаупвахта, планетарий, Триумфальная арка, парк Дружба. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 3,3 км, а до аэропорта 9,2 км.

Азимут**
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Космос***

3 ночи

Гостиница «Cosmos Astrakhan» 4* находится в нескольких минутах езды от центра города Астрахань по адресу ул. Анри Барбюса, д. 29В, лит. А. Выгодная локация на карте города, высокий уровень сервиса, современные условия проживания, собственный ресторан и демократичные цены делают этот отель популярным местом отдыха у туристов и деловых гостей города. Официальный сайт 101Hotels.com предлагает забронировать номер в «Космос Астрахань» по актуальным ценам 2024 онлайн или по телефону.

«Cosmos Astrakhan» - это высокий сервис. Гости могут расположиться в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего полноценного отдыха.

Отель предлагает постояльцам сытные завтраки, разнообразные обеды и ужин.

Многочисленные услуги позволят гостям не только прекрасно и полноценно отдохнуть, но и продуктивно провести деловую встречу или переговоры. «Cosmos Astrakhan» - это наилучший выбор людей, ценящих комфорт и сервис прежде всего.

Отель находится в 0,2 км от железнодорожного вокзала и в 9,3 км от аэропорта.

Космос***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Астраханская ***

3 ночи

Гостиница «Астраханская» ждёт своих гостей в Астрахани. К Вашим услугам Wi-Fi, трансфер, прачечная и другое.

Приятное оформление номеров и уютная атмосфера сделают Ваш отдых отличным. Здесь есть всё, чтобы проживание было комфортным.

На территории работает ресторан, где подают блюда разных кухонь мира. Здесь можно замечательно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал «Hall», оборудованный всей необходимой техникой.

В шаговой доступности кафе, магазины, интересные места города, парки, скверы, а также Набережная.

Астраханская ***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Victoria Palas****

3 ночи

Отель «Виктория Палас» находится в Астрахани. Этот отель располагается в центре города, в шаговой доступности основных достопримечательностей: Кремль, Театр Оперы и Балета, Лебединое озеро, Картинная галерея им. Кустодиева, Драматический театр.

Отель принимает гостей бизнес-класса, находящихся в командировке, а также гостей, путешествующих в туристических целях. В 2024 году была проведена реновация.

В распоряжении гостей есть ресторан, летнее кафе, лобби-бар, услуги прачечной, круглосуточное обслуживание номеров, бассейн, сауна, парковая зона и парковка. Отдельное направление отеля — проведение мероприятий и праздников. Банкетный и конференц-зал отеля рассчитаны на 240 персон.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации предоставят гостям необходимую туристическую информацию, а также помогут с бронированием экскурсий и заказом такси.

Отель предлагает для размещения 63 номера различной категории. Номера имеют панорамный вид на набережную реки Волги и Астраханский Кремль. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Victoria Palas****
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории (2 ночи в Волгограде, 3 ночи в Астрахани)
  • Питание: 5 завтраков в отеле (в зависимости от концепции отеля комплексный, шведский стол, в 3-й день тура при раннем выезде из отеля - ланч бокс)
  • Иммерсивный спектакль-экскурсия «Завтра начинается вчера»
  • Входные платы: в музей панораму "Сталинградская битва", "Музей Старая Сарепта", реконструкция "Сарай-Бату", "Астраханский краеведческий музей"
  • Астраханский кремль, посещение осетровой фермы
  • Прогулка по дельте Волги на лотосовые поля
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Волгограда и обратно из Астрахани
  • 5 комплексных обедов по программе тура - 5500 руб. /чел
  • Ужины
  • Доп. экскурсии по желанию (заранее бронируются и оплачиваются на месте):посещение частной пивоварни с дегустацией пива и приятной прогулкой на речном трамвайчике: 2700 руб. взр., 2200 руб. дети до 18 лет
  • Посещение частной пивоварни с дегустацией пива и приятной прогулкой на речном трамвайчике: 2700 руб. взр., 2200 руб. дети до 18 лет
  • Доплата за сутки проживания при раннем прибытии/позднем убытии
Место начала и завершения?
Волгоград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Время сбора группы указано по местному времени региона.

Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т. д.).

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.

Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.

Основной период цветения лотосов июль-август.

В зависимости от погодных условий возможно будет увидеть отдельные цветы лотоса в сентябре.

Обслуживание тура происходит в соответствии правил и требований Роспотребнадзора.

Можно ли брать с собой детей младше 7 лет?

Желательно брать детей от 7 лет, но у нас бывают туристы и от 5 лет, в этом случае нужно понимать, что в туре возможны длительные переезды, и маленьким детям может быть тяжело.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Ольга
19 сен 2025
Грамотные, вежливые, предупредительные - настоящие профессионалы. Автобусы и водители - тоже произвели хорошее впечатление.
Т
Татьяна
31 авг 2025
Большое спасибо «Большой Стране»! Конкретно, Михаилу Шульману — всё было организовано очень хорошо. Прекрасные экскурсии, прекрасные экскурсоводы: Жанна Александровна — Волгоград и Эвелина — Астрахань. Хорошие номера в отелях. Я получила огромное удовольствие и хорошо отдохнула. Большое спасибо!
О
Ольга
29 авг 2025
Организация на высшем уровне. Нас встретили прямо у поезда, посадили в автобус, по завершению экскурсий вечером разместили по гостиницам. На телефон прислали рассписание на следующий день. Всё расписано до минуты. Огромная благодарность гидам, которые помогли мне найти телефон, оставленный в автобусе. Благодарим всех, кто занимался организацией нашего тура. Удачи!

