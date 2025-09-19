Вы проведете два дня в историческом Волгограде, оцените впечатляющую архитектуру
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Волгограду, Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»
Прибытие в Волгоград.
09:00Встреча группы на привокзальной площади у фонтана с табличкой «Наследники великой степи. Волгоград-Астрахань-Элиста».
Экскурсионная программа «Город-герой Волгоград» с посещением памятника-ансамбля «Мамаев курган».
Вы познакомитесь с захватывающей историей Царицына – Сталинграда – Волгограда.
Вам расскажут о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, о памятнике духовному покровителю Волгограда и, конечно, о самой высокой статуе России – «Родина Мать».
Посещение музея-панорама «Сталинградская битва».
Музей-панорама состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам, триумфального, предпанорамного и панорамного залов, кинозала, военно-исторической библиотеки. Комплекс сооружен на историческом месте высадки в сентябре 1942 г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева.
С помощью AR-технологии, которая позволяет «оживить» экспозицию музея-панорамы, сделать её более динамичной и наполненной, благодаря дополненной реальности.
Окончание экскурсионной программы.
Обед комплексный в кафе города (доп. плата).
Трансфер в отель.
Размещение в гостинице выбранной категории.
Свободное время.
По желанию в свободное время за доп. плату можно:
- часовая прогулка на кораблике по р. Волга от 1500 руб.;
- посещение Волгоградского планетария от 500 руб.;
- посещение Мемориально Исторического музея от 400 руб.;
- посещение музея «Россия – моя история» от 400 руб.;
- посещение музея Изобразительных искусств от 400 руб.
Экскурсия "Легенды и были старого Царицына", иммерсивный спектакль экскурсия "Завтра начинается вчера"
07:00-08:30 Завтрак в отеле.
Сбор группы в холле отеля.
Отправление на экскурсию «Легенды и были старого Царицына» в южные районы города Волгограда.
Город настолько богат вековыми событиями, легендами, традициями и поверьями связанных с ним. Наш экскурсовод расскажет: о происхождении названия реки Царицы, «Дома с привидениями», о жизни Царицынских купцов и меценатов, об истории «Царицын и Петр I», о жизни Царицына во времена правления Екатерины II.
На территории музея-заповедника «Старая Сарепта» узнаете о европейцах-колонистах на территории нашего города. Музей уникален для России и Европы, в мире мало сохранилось подобных архитектурных комплексов бывшей гернгутской колонии основанной в 1765 году.
В состав музея-заповедника входят: площадь Свободы, немецкая кирха, дом пастора, дом немецкого колониста и дом Гольдбаха, в котором размещается выставка немецких ремесел Сарепты 18-19 веков.
На Красноармейской набережной наш раскроет Вам тайну строительства судоходного «Волго-Донского канала имени В. И. Ленина» – крупнейшего гидротехнического сооружения у памятника В. И. Ленину высотой 57 метров.
Обед комплексный в кафе города (доп. плата).
Окончание экскурсионной программы.
Свободное время.
18:00 Сбор группы в центре города в сквере им. А. Пушкина (пл. Примирения).
Иммерсивный спектакль экскурсия «Завтра начинается вчера».
Это спектакль о том, как в нашем современном мегаполисе, среди многоэтажек и стеклянных торговых центров, спрятался старый город – старинные здания, ушедшие на несколько этажей под землю, улицы, которых больше нет, люди, о которых мы уже и не помним.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
По желанию в свободное время за доп. плату можно:
Богдинско-Баскунчакский заповедник. «Сарай-Бату»
Ранний завтрак в отеле или ланч бокс в дорогу.
Освобождение номеров.
07:00-07:30 Сбор группы в холле отеля.
Отправление в Богдинско-Баскунчакский заповедник – «Сарай-Бату» – Астрахань.
При выезде из Волгограда не забудьте перевести часы.
Разница во времени в Астрахани + 1 час к МСК.
Путешествие с купанием в соленом озере Баскунчак и посещением реконструкции города Сарай-Бату.
К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы располагается г. Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак.
Эти уникальные природные объекты входят в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Посещение одного из красивейших и необычных озер мира – соленое оз. Баскунчак, которое славится своей солью, грязью и водами «мертвого моря».
Внимание! Купание в озере без резиновых тапочек невозможно. Все дно озера покрыто острыми кристаллами соли. Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки, головной убор.
На берегу озера нет проката шезлонгов и зонтиков. На стоянке автобуса возможно ополоснуться после купания (доп. плата от 150 руб. /чел). От места парковки автобуса до озера идти пешком около 1 км. За доп. плату можно воспользоваться услугой местных жителей — трансфер к озеру к новым выломам, где возможно искупаться, от 600 руб. /чел. при посадке в одну машину 4–5 чел. (аренда УАЗика в оба конца от 3000 руб. /машина).
Отправление в Сарай-Бату.
Обед комплексный по пути в Сарай-Бату (доп. плата).
В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области).
Глядя на широкую пустынную степь, окружающую село, невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна из столиц мира, один из крупнейших центров цивилизации.
Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села и осела когда-то та самая Золотая Орда.
Посещение реконструкции города Сарай-Бату.
История средневекового города Сарай-Бату началась в далеком 1250 году: именно тогда чингизид Бату основал этот город, как стоянку кочевников. Но впоследствии Сарай-Бату разросся и превратился в столицу Золотой Орды.
Осмотр декораций.
Свободное время для катания на верблюдах (доп плата) и покупки сувениров.
Отправление в Астрахань.
21:30-22:00Прибытие в Астрахань.
Размещение в гостинице выбранной категории.
Большая обзорная экскурсия по Астрахани
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Сбор группы в холле отеля.
Большая обзорная экскурсия по Астрахани.
Астраханский кремль, красивейшие центральные улицы, набережная Волги, старинные особняки и новейшие здания – все это вы увидите во время экскурсии.
Также в программе: площадь Петра I, осмотр особняков по ул. Никольская, ул. Ан. Сергеева, иранского и армянского подворья, Благовещенского монастыря и часовни Николая Чудотворца, армянского креста – хачкара и памятника поэту-песеннику Курмангазы.
Обедкомплексный (доп. плата).
Продолжение экскурсии по городу.
Посещение Краеведческого музея.
«Ихтиафауна Каспийского бассейна». Знакомство с подводным миром и многообразием Волжской дельты.
«Золото сарматов». Золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района: золотая пектораль – нагрудный символ царской власти, золотые поясные пряжки с изображением степного ушастого ежа, фалары, поруч.
Окончание экскурсионной программы в центре города.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницы.
По желанию за доп плату:
Посещение частной пивоварни с дегустацией пива и приятной прогулкой на речном трамвайчике.
Ну кто из Россиян не любит пива? Разве только дети. Предлагаем Вам увлекательное посещение частной пивоварни в одном из ресторанов. Вы узнаете как готовят пиво в Астрахани и почувствуете вкус пшеничного, светлого и темного пива.
Закончится Ваша вкусная экскурсия на речном трамвайчике с красивыми видами на город, с рыбными деликатесами и кружечкой понравившегося пива. Ну а детям в качестве напитка предлагается натуральный сок.
Стоимость: 2700 руб. взр., 2200 руб. дети до 18 лет.
Дегустация + прогулка на речном трамвайчике обязательно бронируется заранее и состоится при группе от 10 чел.
Осетровая ферма. Лотосовые поля
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Сбор группы в холле отеля.
Отправление в Камызякский район Астраханской области на экскурсию «Осетровая ферма и лотосовые поля».
Именно сегодня Вы поближе познакомитесь с астраханской «Царской рыбой», побываете в самой большой водной акватории покрытой лотосами и сможете сделать уникальные фотографии.
Прибытие на осетровую ферму.
Экскурсия по осетровой ферме.
Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.
Вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых.
Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.
Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.
На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных.
Сбор группы и отправление на базу отдыха.
База расположена в 70 километрах от города, на живописном берегу реки Табола. Это поистине райский уголок с чистейшей водой и бесконечной зеленью.
Это настоящая находка для тех, кто предпочел беспечному отдыху на черноморском побережье увлекательные путешествия на лодках по знаменитым каспийским раскатам.
Вкусный обед из рыб осетровых пород в кафе базы отдыха с изысканными блюдами из рыбы (уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой овощная нарезка, чай или компот). Доп. плата.
После обеда водная прогулка по дельте Волги на лотосовые поля (время экскурсии по воде до лотосов и обратно 1,5-2 часа).
Вам откроются живописные пейзажи и обитатели Волжской дельты (птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части дельты.
Свободное время на территории базы отдыха.
Для желающих доступны бассейн и зона отдыха, а также возможность порыбачить с мостиков и поймать заветный трофей.
Сбор группы и отправление в Астрахань.
19:00-20:00Прибытие Астрахань.
Трансфер в отель.
Свободное время.
Завершение тура
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Свободное время.
12:00 Сбор группы в холле отеля.
Организованный групповой трансфер на ж/д вокзал и аэропорт.
Проводы туристов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Волгограде на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отели
|Категория номера
|Категория места
|Стоимость
Эстель*** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46. Завтрак шв стол
Янтарь *** Астрахань, ул. Красная Набережная, 23 . Завтрак комплекс
|2-местный стд / 2-местный стд
|Основное место
|50150
2-местный комфорт / 2-местный стд
|Основное место
|50650
|Доп. место
|46650
|1-местный стд / 1-местный стд
|Основное место
|58250
|1-местный стд плюс / 1-метсный стд
|Основное место
|59650
Эстель*** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46. Завтрак шв стол
Бон отель *** Астрахань, ул. Ленина,2. Завтрак континентальный
|2-местный стд / 2-местный стд
|Основное место
|58000
|2-местный комфорт / 2-местный стд
|Основное место
|58650
|1-местный стд / 1-местный стд
|Основное место
|66150
|1-местный стд плюс / 1-местный стд
|Основное место
|67550
Южный *** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв стол
Бон отель *** Астрахань, ул. Ленина,2. Завтрак континентальный
|2-местный комфорт / 2-местный стд
|Основное место
|58500
|2-местный Флекс / 2-местный стд
|Основное место
|59800
|2-местный студия / 2-местный стд
|Основное место
|59800
|1-местный стд / 1-местный стд
|Основное место
|66800
|1-местный комфорт / 1-местный стд
|Основное место
|68150
|1-местный Флекс / 1-местный стд
|Основное место
|68150
Южный *** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв стол
Космос**** Астрахань, Анри Барбюса, 29В, Завтрак шв стол
|2-местный комфорт / 2-местный стд
|Основное место
|58250
|2-местный Флекс / 2-местный стд
|Основное место
|59500
2-местный студия / 2-местный стд
|Основное место
|59500
|Доп. место
|53500
|1-местный стд / 1-местный стд
|Основное место
|68150
|1-местный комфорт / 1-местный стд
|Основное место
|69550
|1-местный Флекс / 1-местный стд
|Основное место
|69550
Южный *** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв стол
Азимут*** Астрахань, Кремлевская, 4. Завтрак шв стол
|2-местный комфорт / 2-местный стд
|Основное место
|62500
|2-местный Флекс / 2-местный стд
|Основное место
|63650
2-местный студия / 2-местный стд
|Основное место
|63650
|Доп. место
|56650
|1-местный стд / 1-местный стд
|Основное место
|77850
|1-местный комфорт / 1-местный стд
|Основное место
|79150
|1-местный Флекс / 1-местный стд
|Основное место
|79150
Hampton by Hilton**** Волгоград, Профсоюзная 13. Завтрак шв стол
Космос**** Астрахань, Анри Барбюса, 29В, Завтрак шв стол
|2-местный стд / 2-местный стд
|Основное место
|60500
2-местный семейный / 2-местный стд
|Основное место
|61850
|Доп. место
|55600
|1-местный стд / 1-местный стд
|Основное место
|76000
Hampton by Hilton**** Волгоград, Профсоюзная 13. Завтрак шв стол
Астраханская **** Астрахань, ул. Ульяновых, д. 6. Завтрак шв стол
|2-местный стд / 2-местный стд
|Основное место
|64500
|1-местный стд / 1-местный стд
|Основное место
|81800
Волгоград ***** Волгоград ул Мира 12. Завтрак шв стол
Victoria Palas***** Астрахань, Красная набережная, д. 3, Завтрак шв стол
|2-местный стд / 2-местный стд
|Основное место
|79250
|1-местный стд / 1-местный стд
|Основное место
|104500
Доплата за сутки проживания при раннем прибытии в отель г. Волгоград и доплата за сутки проживания при позднем убытии из г. Астрахань, руб:
|Доплата за сутки проживания при раннем заезде или позднем выезде
|Категория номера
|Категория места
|Стоимость
Эстель*** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46
Завтрак шв стол
|2-местный стд
|Основное место
|2500
2-местный комфорт
|Основное место
|2650
|Доп м
|1500
|1-местный стд
|Основное место
|3700
|1-местный стд плюс
|Основное место
|4200
Южный ***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18
Завтрак шв стол
|2-местный комфорт
|Основное место
|2650
|2-местный Флекс
|Основное место
|3100
2-местный студия
|Основное место
|3100
|Доп. место
|1500
|1-местный стд
|Основное место
|3900
|1-местный комфорт
|Основное место
|4400
|1-местный Флекс
|Основное место
|5300
Hampton by Hilton**** Волгоград, Профсоюзная 13
Завтрак шв стол
|2-местный стд
|Основное место
|3450
2-местный семейный
|Основное место
|3950
|Доп. место
|1500
|1-местный стд
|Основное место
|6700
Волгоград *****
Волгоград ул Мира 12. Завтрак шв стол
|2-местный стд
|Основное место
|5900
|1-местный стд
|Основное место
|9600
|Доплата за сутки проживания при раннем заезде или позднем выезде Астрахань
|Категория номера
|Категория места
|Стоимость
Янтарь *** Астрахань, ул. Красная Набережная, 23
Завтрак комплекс
|2-местный стд
|Основное место
|2300
|Доп. место
|1800
|1-местный стд
|Основное место
|3450
Бон отель ***
Астрахань, ул. Ленина,2
Завтрак континентальный
|2-местный стд
|Основное место
|3000
|1-местный стд
|Основное место
|4150
Азимут***
Астрахань, Кремлевская, 4,
Завтрак шв стол
|2-местный стд
|Основное место
|3950
|Доп. место
|3000
|1-местный стд
|Основное место
|6800
Космос****
Астрахань, Анри Барбюса, 29В,
Завтрак шв стол
|2-местный стд
|Основное место
|2950
|Доп. место
|2200
|1-местный стд
|Основное место
|4500
Астраханская ****
Астрахань, ул. Ульяновых, д. 6
Завтрак шв стол
|2-местный стд
|Основное место
|3900
|1-местный стд
|Основное место
|5900
Victoria Palas*****
Астрахань, Красная набережная, д. 3,
Завтрак шв стол
|2-местный стд
|Основное место
|6200
|1-местный стд
|Основное место
|10000
Варианты проживания
Отель «Estel»
Отель Estel расположен в центральной части Волгограда, недалеко от многих общественных и культурных объектов. В числе услуг для гостей есть билетная касса, камера хранения багажа и другое. Внимательный персонал готов встретить постояльцев в любое время суток, а заезд и выезд осуществляется максимально быстро. на всей территории отеля доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. При желании можно посетить салон красоты на территории.
Заселение предлагается в комфортабельные номера с приятной обстановкой и стильным интерьером. Все категории оборудованы холодильником, сейфом и другой нужной техникой. Также жильцам доступны удобства индивидуальной ванной комнаты с качественной сантехникой.
При отеле работает собственный ресторан, в котором каждое утро накрывают питательные завтраки для постояльцев в формате шведского стола. В течение дня здесь можно покушать изумительные блюда европейской кухни. Чтобы разнообразить рацион можно отправиться в кафе и бары поблизости.
Месторасположение отеля позволяет быстро добраться до железнодорожного вокзала и автовокзала. Одинаково удобно будет доехать до набережной и речного порта. Расстояние до этих объектов не превысит 3 км. Недалеко от нее находится ТЮЗ, торговый центр «Диамант Зацарицинский», отделения банков и сетевые магазины. В 30 минутах езды расположен Международный аэропорт.
Отель «Южный»
Комфортабельный отель «Южный» находится в Волгограде. Здесь гостям могут предложить высокий уровень обслуживания. В сервис включено: бесплатный интернет, камера хранения багажа, охраняемая парковка и ежедневная уборка.
Интерьер выполнен в классическом стиле. В просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения и проживания. В распоряжении гостей будет: кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями, шкаф для одежды, собственная ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
На территории работает бар, а также ресторан с широким ассортиментом блюд на любой вкус. Можно заказать доставку еды и напитков. На первом этаже есть продуктовый мини-маркет.
Для проведения различных торжеств или корпоративных мероприятий можно арендовать банкетный или конференц-зал многофункционального лофта «Сити Холл Южный».
Рядом расположены Донской казачий театр, Аллея героев, кинотеатры и торговый центр. Расстояние до аэропорта составляет 15 км.
Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная»
Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная» 4 звезды располагается в 2 км от центра Волгограда. Для проживающих предоставляется несколько дополнительных услуг - фитнес-центр, небольшая библиотека, парковка. Везде работает бесплатный Wi-Fi.
Современный номерной фонд выдержан в едином стиле и представлен несколькими категориями. В каждой комнате есть эргономичные кровати с белоснежным постельным бельем, а также необходимый комплект мебели и техники. Для хранения личных вещей можно воспользоваться сейфом. Выдаются махровые полотенца и гигиенические принадлежности.
Каждое утро подают сытные завтраки в формате "шведский стол", где можно насладиться горячими блюдами. Также работает лобби, где можно заказать напитки и свежую выпечку.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает конференц-центр «Volga Hall». Пространство разделено на три секции разной вместимости. Можно воспользоваться мультимедийным оборудованием.
В пешей доступности находится остановка скоростного трамвая и Ворошиловский торговый центр. До Мамаева Кургана можно доехать за 20 минут.
Гостиница «Волгоград»
Отель «Волгоград» расположен в историческом центре города-героя Волгоград. Из его окон открывается завораживающий вид на историческую Аллею Героев, Вечный огонь и Александро-Невский собор.
В номерном фонде представлено 157 уютных и современных номеров различных категорий. Интерьер каждой комнаты выполнен в строгом классическом стиле, которые создаст располагающую атмосферу как для рабочей обстановки, так и для отдыха после тяжелого дня. Профессиональный персонал, атмосфера уюта, эстетическое наслаждение сделают Ваш отдых незабываемым.
На территории отеля работает ресторан европейской кухни «Moliere».
Для организации деловых мероприятий или корпоративных событий в отеле оборудовано 4 конференц-площадки с новейшим оборудованием.
Для гостей доступны SPA комплекс «Biarritz» и фитнес-зал. В пешей доступности протянулась набережная реки Волги с многочисленными парками и скверами, которые прекрасно подойдут для прогулок и знакомства с городом. За короткое время можно добраться до знаменитого музея «Панорама-Сталинградская битва». Расстояние до аэропорта - 15 км, до железнодорожного вокзала - 0,5 км.
Янтарь **
Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.
В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.
Комплекс предоставляет услуги по проведению деловых встреч, семинаров, а также любых торжеств.
Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.
Бон отель **
Гостиница «Бонотель» расположена в городе Астрахань.
Красивая старинная гостиница представлена из просторных, светлых, комфортных номеров, в которых есть все необходимые удобства: собственная ванная комната, набор полотенец, средства личной гигиены, холодильник, телевизор, беспроводной интернет.
Есть доставка завтрака, еды и напитков. В 647 м находится продуктовый магазин «Михайловский».
В шаговой доступности располагается много достопримечательностей: Астраханский кремль, ТЮЗ, Музей культуры Астрахани, Братский сад, площадь имени Ленина, набережная. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,5 км, до аэропорта — 7,1 км.
Азимут**
«АЗИМУТ Сити Отель Астрахань» («AZIMUT Сити Отель Астрахань») располагается в центре города, неподалеку от набережной. В числе удобств бесплатная парковка, Wi-Fi, фитнес-центр, настольный теннис, бильярдная, массаж. Утром накрывается завтрак «Шведский стол». На территории работает ресторан. В конференц-залах можно провести переговоры.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории. В каждом из них имеется изысканная мебель, телефон, телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение, небольшой холодильник, мини-бар, система кондиционирования. Просторный санузел оснащен качественной сантехникой. Для поддержания чистоты во всех номерах проводится ежедневная уборка.
Каждое утро для постояльцев отеля накрывается завтрак по системе "Шведский стол". На территории отеля работает уютный ресторан, где можно отведать вкуснейшие блюда русской и европейской кухни. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут приятно провести время за чтением интересной книги, заказать любимые напитки и закуски. Для того, чтобы киносеанс в летнем кинотеатре был еще приятней, в баре можно приобрести попкорн, закуски и напитки.
В отеле созданы все условия для делового общения. В просторных конференц-зала "Санкт-Петербург","Сочи" и "Москва" можно провести семинар, форум, презентацию, совещание, переговоры. Зал может быть оснащен компьютером, флипчартом, экраном, доской, мультимедиа-проектором, телевизором, звуковой системой, DVD проигрывателем, микрофонами и лекционными зонами. Сотрудники помогут организовать мероприятие и предоставят необходимое мультимедийное оборудование.
В пределах двух километров располагается Этнографический музей, Крымская башня, Успенский собор, Гаупвахта, планетарий, Триумфальная арка, парк Дружба. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 3,3 км, а до аэропорта 9,2 км.
Космос***
Гостиница «Cosmos Astrakhan» 4* находится в нескольких минутах езды от центра города Астрахань по адресу ул. Анри Барбюса, д. 29В, лит. А. Выгодная локация на карте города, высокий уровень сервиса, современные условия проживания, собственный ресторан и демократичные цены делают этот отель популярным местом отдыха у туристов и деловых гостей города. Официальный сайт 101Hotels.com предлагает забронировать номер в «Космос Астрахань» по актуальным ценам 2024 онлайн или по телефону.
«Cosmos Astrakhan» - это высокий сервис. Гости могут расположиться в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего полноценного отдыха.
Отель предлагает постояльцам сытные завтраки, разнообразные обеды и ужин.
Многочисленные услуги позволят гостям не только прекрасно и полноценно отдохнуть, но и продуктивно провести деловую встречу или переговоры. «Cosmos Astrakhan» - это наилучший выбор людей, ценящих комфорт и сервис прежде всего.
Отель находится в 0,2 км от железнодорожного вокзала и в 9,3 км от аэропорта.
Астраханская ***
Гостиница «Астраханская» ждёт своих гостей в Астрахани. К Вашим услугам Wi-Fi, трансфер, прачечная и другое.
Приятное оформление номеров и уютная атмосфера сделают Ваш отдых отличным. Здесь есть всё, чтобы проживание было комфортным.
На территории работает ресторан, где подают блюда разных кухонь мира. Здесь можно замечательно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал «Hall», оборудованный всей необходимой техникой.
В шаговой доступности кафе, магазины, интересные места города, парки, скверы, а также Набережная.
Victoria Palas****
Отель «Виктория Палас» находится в Астрахани. Этот отель располагается в центре города, в шаговой доступности основных достопримечательностей: Кремль, Театр Оперы и Балета, Лебединое озеро, Картинная галерея им. Кустодиева, Драматический театр.
Отель принимает гостей бизнес-класса, находящихся в командировке, а также гостей, путешествующих в туристических целях. В 2024 году была проведена реновация.
В распоряжении гостей есть ресторан, летнее кафе, лобби-бар, услуги прачечной, круглосуточное обслуживание номеров, бассейн, сауна, парковая зона и парковка. Отдельное направление отеля — проведение мероприятий и праздников. Банкетный и конференц-зал отеля рассчитаны на 240 персон.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации предоставят гостям необходимую туристическую информацию, а также помогут с бронированием экскурсий и заказом такси.
Отель предлагает для размещения 63 номера различной категории. Номера имеют панорамный вид на набережную реки Волги и Астраханский Кремль. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории (2 ночи в Волгограде, 3 ночи в Астрахани)
- Питание: 5 завтраков в отеле (в зависимости от концепции отеля комплексный, шведский стол, в 3-й день тура при раннем выезде из отеля - ланч бокс)
- Иммерсивный спектакль-экскурсия «Завтра начинается вчера»
- Входные платы: в музей панораму "Сталинградская битва", "Музей Старая Сарепта", реконструкция "Сарай-Бату", "Астраханский краеведческий музей"
- Астраханский кремль, посещение осетровой фермы
- Прогулка по дельте Волги на лотосовые поля
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Волгограда и обратно из Астрахани
- 5 комплексных обедов по программе тура - 5500 руб. /чел
- Ужины
- Доп. экскурсии по желанию (заранее бронируются и оплачиваются на месте):посещение частной пивоварни с дегустацией пива и приятной прогулкой на речном трамвайчике: 2700 руб. взр., 2200 руб. дети до 18 лет
- Посещение частной пивоварни с дегустацией пива и приятной прогулкой на речном трамвайчике: 2700 руб. взр., 2200 руб. дети до 18 лет
- Доплата за сутки проживания при раннем прибытии/позднем убытии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Время сбора группы указано по местному времени региона.
Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т. д.).
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Основной период цветения лотосов июль-август.
В зависимости от погодных условий возможно будет увидеть отдельные цветы лотоса в сентябре.
Обслуживание тура происходит в соответствии правил и требований Роспотребнадзора.
Можно ли брать с собой детей младше 7 лет?
Желательно брать детей от 7 лет, но у нас бывают туристы и от 5 лет, в этом случае нужно понимать, что в туре возможны длительные переезды, и маленьким детям может быть тяжело.