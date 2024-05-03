Туры на микроавтобусе в Астрахани с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Астрахани, цены от 60 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию на 6 дней
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
6 дней
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию на 6 дней
Начало: Россия, Волгоград
8 окт в 10:00
60 000 за человека
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
6 дней
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Начало: Г. Элиста
15 июл в 10:00
61 000 за человека
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
6 дней
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Начало: Г. Элиста
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
60 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Аркадий
    3 мая 2024
    Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
    Все было четко по программе, никаких сбоев.
    Все было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоев
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым
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    местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!

    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезтиДобрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию на 6 дней
    Организация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гида Алексея Алехина за сопровождение в самобытную Калмыкию!
    Организация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гидаОрганизация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гидаОрганизация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гидаОрганизация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гидаОрганизация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гидаОрганизация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гида
  • Е
    Елена
    30 мая 2023
    Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
    Ребят, кому нужен нескончаемый словесный поток гида с кучей информации, событий и дат, то вам НЕ сюда. Но вам сюда, если
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    нужно дружеское общение вперемешку с былями и небылицами и наслаждение здесь и сейчас. Мало того, что сам по себе тур с кучей любопытных «фишек», так ещё и экспромт/импровизация случались:))) то фотоохота на жирненьких сусликов в Сарай Бату, то «цыганочка с выходом» на набережных Астрахани и Ахтубинска во спасение от комаров и мошки, то змеючка на тропинке, то ежик (правда, не ушастый). Точечные гиды - прекрасны. И невозможно не отметить нашего самого прекрасного «АлеХана» (он же - Алексей, он же - Лёша, он же - Алекс, он же - …). Лёёёш, спасибо тебе преогромное за адекватную манеру вождения, в тч по степному бездорожью; за то, что слышал, а иногда и предвосхищал; за твое спокойствие, за твои «дааа» и «нееет», за поддержку совершенно любой атмосферы - помолчать/поговорить/посмеяться/попеть и отдельное спасибо за навеянное тобой состояние удовлетворенной расслабленности (на жаргоне - расслабон), которого нам так не хватает в бешеном ритме трудовых будней. Уралан!!!

  • А
    Анна
    16 августа 2022
    Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
    Тур динамичный, комфортный, очень все понравилось. Нас поразили, буквальном смысле, места где мы побывали: это колоритная Элиста со своими легендами,
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    поющие барханы и соленые розовые озера, горящий родник и цветущие лотосы, ради которых пришлось почти через всю страну перелетать. Это сказка… Древнейшие культуры - Астраханский Кремль, реконструкция Сарай Бату. Гора легенда Богдо и Баскунчак. Море эмоций, впечатлений. тур получился очень увлекательным, познавательным и главное интересным. Спасибо организаторам!

  • Т
    Татьяна
    8 июля 2022
    Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
    Замечательный тур! Очень познавательный и очень интересный. Побывали в буддийском храме, купались в самом соленом озере России, катались на верблюдах,
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    вдыхали запахи калмыцких степей и многое-многое другое. Все дни были очень насыщенными, скучать абсолютно было некогда. Надолго запомнится посещение "Музея кочевых народов" в Элисте - какие нам там пели песни на калмыцком языке, как много нам поведала гид Надежда об истории калмыцкого народа. Все можно было трогать, одевать любые костюмы, играть на любых инструментах. Дети были просто в восторге (и взрослые, конечно, тоже).

  • Н
    Наталья
    4 июля 2022
    Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
    Большое спасибо за роскошный отдых. Тур очень насыщенный и интересный. Гид Зурган выше всех похвал.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На микроавтобусе»

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Сколько стоит тур в Астрахани в августе 2024
Сейчас в Астрахани в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 60 000 до 61 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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