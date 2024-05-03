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нужно дружеское общение вперемешку с былями и небылицами и наслаждение здесь и сейчас. Мало того, что сам по себе тур с кучей любопытных «фишек», так ещё и экспромт/импровизация случались:))) то фотоохота на жирненьких сусликов в Сарай Бату, то «цыганочка с выходом» на набережных Астрахани и Ахтубинска во спасение от комаров и мошки, то змеючка на тропинке, то ежик (правда, не ушастый). Точечные гиды - прекрасны. И невозможно не отметить нашего самого прекрасного «АлеХана» (он же - Алексей, он же - Лёша, он же - Алекс, он же - …). Лёёёш, спасибо тебе преогромное за адекватную манеру вождения, в тч по степному бездорожью; за то, что слышал, а иногда и предвосхищал; за твое спокойствие, за твои «дааа» и «нееет», за поддержку совершенно любой атмосферы - помолчать/поговорить/посмеяться/попеть и отдельное спасибо за навеянное тобой состояние удовлетворенной расслабленности (на жаргоне - расслабон), которого нам так не хватает в бешеном ритме трудовых будней. Уралан!!!