6 дней
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию на 6 дней
Начало: Россия, Волгоград
8 окт в 10:00
60 000₽ за человека
6 дней
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Начало: Г. Элиста
15 июл в 10:00
61 000₽ за человека
6 дней
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Начало: Г. Элиста
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
60 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААркадий3 мая 2024Все было четко по программе, никаких сбоев.
- ААнна24 апреля 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым
- ННаталья24 апреля 2024Организация тура на высоте, все четко по времени и по расписанию. Отдельно хочется поблагодарить нашего гида Алексея Алехина за сопровождение в самобытную Калмыкию!
- ЕЕлена30 мая 2023Ребят, кому нужен нескончаемый словесный поток гида с кучей информации, событий и дат, то вам НЕ сюда. Но вам сюда, если
- ААнна16 августа 2022Тур динамичный, комфортный, очень все понравилось. Нас поразили, буквальном смысле, места где мы побывали: это колоритная Элиста со своими легендами,
- ТТатьяна8 июля 2022Замечательный тур! Очень познавательный и очень интересный. Побывали в буддийском храме, купались в самом соленом озере России, катались на верблюдах,
- ННаталья4 июля 2022Большое спасибо за роскошный отдых. Тур очень насыщенный и интересный. Гид Зурган выше всех похвал.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит тур в Астрахани в августе 2024
Сейчас в Астрахани в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 60 000 до 61 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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