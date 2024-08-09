2 день

Обзорная экскурсия по Астрахани, Краеведческий музей

Завтрак в гостинице.

10:00 Программа пребывания начинается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед в кафе города.

После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России. В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.

История места, где сегодня располагается Астрахань, насчитывает более 300 тыс. лет назад, о чем и рассказывает экспозиция выставочного зала «Живое прошлое земли». Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея – «Золото сарматов», в коллекции, которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.

15:00 Окончание экскурсионной программы в центре города.

Свободное время.

По желанию за доп. плату: экскурсия на пивоварню с дегустацией пива и речная прогулка на речном трамвайчике (2 часа), состоится при наборе группы от 10 человек: взрослый – 2500 рублей, дети – 2000 рублей.

Во время экскурсии Вас проведут по пивоварне, расскажут, как готовят пиво и предложат дегустацию двух вида пива (светлое и темное). В продолжение экскурсии Вы совершите прогулку на речном теплоходе по р. Волга с рыбными деликатесами и бокалом понравившегося Вам пива. Детям в качестве напитка предлагается натуральный сок.