Данный тур – это настоящее приключение, которое
Программа тура по дням
Прибытие
Прибытие в Астрахань, самостоятельное размещение в отеле.
Заселение в гостиницу после 14:00.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Астрахани, Краеведческий музей
Завтрак в гостинице.
10:00 Программа пребывания начинается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед в кафе города.
После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России. В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.
История места, где сегодня располагается Астрахань, насчитывает более 300 тыс. лет назад, о чем и рассказывает экспозиция выставочного зала «Живое прошлое земли». Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея – «Золото сарматов», в коллекции, которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
15:00 Окончание экскурсионной программы в центре города.
Свободное время.
По желанию за доп. плату: экскурсия на пивоварню с дегустацией пива и речная прогулка на речном трамвайчике (2 часа), состоится при наборе группы от 10 человек: взрослый – 2500 рублей, дети – 2000 рублей.
Во время экскурсии Вас проведут по пивоварне, расскажут, как готовят пиво и предложат дегустацию двух вида пива (светлое и темное). В продолжение экскурсии Вы совершите прогулку на речном теплоходе по р. Волга с рыбными деликатесами и бокалом понравившегося Вам пива. Детям в качестве напитка предлагается натуральный сок.
Дельта Волги
Традиционно с середины июля в дельте Волги расцветает сказочной красоты цветок лотоса орехоносного. Наверное, только ленивый не знает, что лотос во многих древних восточных культурах является священным растением, символизирует гармонию, открытость души, чистоту намерений и благородство.
Астраханская область – единственное место в Европе, где лотос орехоносный растет сам по себе и в таких огромных количествах.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
10:30 Организованный трансфер к месту отправления на экскурсию в дельту Волги.
11:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.
По прибытию гостей на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у гостей будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу. В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
После возвращения на базу отдыха гостей ждет комплексный обед с ухой с элементами традиционной астраханской кухни.
В свободное время на территории базы отдыха гостям доступны бассейн и зона отдыха.
Размещение в номерах на базе отдыха.
Ужин в ресторане базы отдыха.
Рыбалка с егерем
Завтрак в ресторане базы отдыха.
Приглашаем Вас вместе с егерями базы отправиться на рыбалку в раскатную часть дельты Волги.
Астраханская область приветствует своих гостей зеленью травы, теплыми деньками и ярким солнцем. И, конечно же, дает возможность каждому выловить самый главный трофей в его жизни.
Опытные егеря базы расскажут вам все об особенностях рыбалки в этом удивительном крае, помогут подобрать подходящую прикормку и наживку, выбрать лучшие места для охоты и рыбалки.
На базе Вы сможете взять в аренду все необходимое вам снаряжение, а после удачной ловли и охоты насладиться блюдами, которые повара базы приготовят из них.
Внимание: аренда лодки с егерем на 1 световой день на 2 человека входит в стоимость. А также спининг, банка червей, и расход ГСМ на 60 литров.
В случае перерасхода ГСМ выше 60 литров оплата на базе по факту из расчета 1 литр – 75 рублей.
Обед и ужин в ресторане базы отдыха.
Свободное время.
Свободный день
Завтрак, обед и ужин в ресторане базы отдыха.
Свободное время на территории.
В свободное время возможно воспользоваться бесплатно открытыми бассейнами и мангальной зоной.
За дополнительную плату можно воспользоваться банным комплексом, а также заказать дополнительные экскурсии.
Отъезд
08:00 Завтрак в ресторане базы отдыха.
Освобождение номера.
09:00 Организованный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Астрахани.
Примерное время в пути 1,5 часа.
По желанию можно воспользоваться поздним трансфером с базы отдыха за дополнительную плату, время необходимо заранее согласовать с администратором на базе отдыха.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Астрахани – 3 ночи, на базе отдыха в дельте Волги – 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/Размещение
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|40 900
|46 400
|40 150
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|41 900
|49 200
|40 700
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|46 000
|56 150
|–
Стоимость дополнительных суток, руб:
|Гостиница/Размещение
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Космос» 4*
|2 300
|3 600
|2 000
|«Азимут» 3*
|2 700
|4 700
|2 200
|«Виктория Палас» 4*
|4 350
|7 500
|–
|База отдыха на Волге
|2 800
|4 000
|–
Варианты проживания
Гостиница «Азимут» 3
"АЗИМУТ Отель Астрахань" (AZIMUT Hotel Astrahan') располагается в центре города, неподалеку от набережной. В числе удобств бесплатная парковка, Wi-Fi, фитнес-центр, настольный теннис, бильярдная, массаж. В каждом номере имеется мебель, телефон, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, мини-бар, кондиционер. Утром накрывается завтрак "Шведский стол". На территории работает ресторан. В конференц-залах можно провести переговоры. В 2 км располагается Этнографический музей, Крымская башня, Успенский собор, Гаупвахта, планетарий, Триумфальная арка, парк. Расстояние до ЖД вокзала — 4 км, а до аэропорта — 9,2 км.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории. В каждом из них имеется изысканная мебель, телефон, телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение, небольшой холодильник, мини-бар, система кондиционирования. Просторный санузел оснащен качественной сантехникой. Для поддержания чистоты во всех номерах проводится ежедневная уборка.
Каждое утро для постояльцев отеля накрывается завтрак по системе "Шведский стол". На территории отеля работает уютный ресторан, где можно отведать вкуснейшие блюда русской и европейской кухни. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут приятно провести время за чтением интересной книги, заказать любимые напитки и закуски. Для того, чтобы киносеанс в летнем кинотеатре был еще приятней, в баре можно приобрести попкорн, закуски и напитки.
В отеле созданы все условия для делового общения. В просторных конференц-зала "Санкт-Петербург","Сочи" и "Москва" можно провести семинар, форум, презентацию, совещание, переговоры. Зал может быть оснащен компьютером, флипчартом, экраном, доской, мультимедиа-проектором, телевизором, звуковой системой, DVD проигрывателем, микрофонами и лекционными зонами. Сотрудники помогут организовать мероприятие и предоставят необходимое мультимедийное оборудование.
В пределах двух километров располагается Этнографический музей, Крымская башня, Успенский собор, Гаупвахта, планетарий, Триумфальная арка, парк Дружба. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 3,3 км, а до аэропорта 9,2 км.
Гостиница «Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
Гостиница «Виктория Палас» 4
Гостиница находится в Кировском районе города Астрахани. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, место на автомобильной парковке, бассейн, сауна.
В номерах доступно проживание как одноместное, так и двухместное. Интерьер выполнен в светлых тонах и имеет индивидуальный дизайн.
В отеле доступно два тарифа: с питанием и без. Предоставляются сытные и вкусные блюда русской кухни.
Ближайшие достопримечательности это мост Влюбленных, дом прапорщику Петровой, фонтан Свадебный вальс, Ведомство Астраханское Биржевое.
База отдыха «Fish-club»
Рыболовно-охотничья база «Fish-Club» находится в 80 км от Астрахани. На базе ждут гостей круглый год.
На территории базы есть: два коттеджа на 4 человека (+1-2 дополнительных места в каждом коттедже), два коттеджа на 6 человек (+1-2 дополнительных места в каждом коттедже), один коттедж на 10 человек, гостиница на 12 номеров класса «Люкс» (2-, 3-местные номера с возможностью дополнительного места, каждый номер с отдельным входом и верандой).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в Астрахани в одно-, двухместных номерах с удобствами (2 ночи)
- Размещение на базе отдыха в одно-, двухместных номерах с удобствами (3 ночи)
- Питание по программе (5 завтраков, 4 обеда и 3 ужина)
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида - экскурсовода в Астрахани
- Экскурсионное обслуживание (Краеведческий музей - 2 экспозиции, Астраханский кремль)
- Услуги базы отдыха (трансфер на базу и обратно, прогулка в дельту Волги, аренда лодки 1 день, аренда спиннинга, 1 банка червей на человека)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Встреча накануне тура или поздний трансфер в последний день тура по запросу
- Мероприятия, не указанные в программе тура (доп. экскурсии):экскурсия на пивоварню с дегустацией пива и речная прогулка на речном трамвайчике (2 часа): взрослый - 2500 рублей, дети - 2000 рублей
- Экскурсия на пивоварню с дегустацией пива и речная прогулка на речном трамвайчике (2 часа): взрослый - 2500 рублей, дети - 2000 рублей
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что необходимо с собой иметь в лодке при отправлении на лотосовые поля или рыбалку:
- Документы (паспорт, свидетельство о рождении на ребенка), так как базы расположены в приграничной зоне. Доступно только для граждан РФ.
- Головной убор.
- Легкая одежда с длинным рукавом.
- Купальные принадлежности.
- Средства для/от загара.
- Вода.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Астрахани?
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Какие особенности региона?
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Есть ли скидка для детей?
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.
Правила поведения на воде
- Во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете.
- Вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается.
- Запрещено распитие спиртных напитков.
- Купание возможно только в строго отведенных для этого местах.