Индивидуальные экскурсии в Бахчисарае с личным гидом

Найдено 23 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Бахчисарае, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Мангупа
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Тайны Мангупа: индивидуальная экскурсия по древней крепости
Откройте для себя Мангуп - уникальную крепость, созданную природой и откорректированную Византийской империей. Узнайте её тайны и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Алимова балка и Бурун-Кай
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Незабываемая экскурсия по Алимовой балке и Бурун-Каю: путешествие через века
Проведите 5-6 часов в удивительном путешествии по Алимовой балке и Бурун-Каю, где история и природа Крыма раскрываются во всей красе
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 15 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Путешествие в Качи-Кальон и Бисерный храм: удивительная экскурсия в Бахчисарае
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Большой Каньон Крыма
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Индивидуальная
5 часов
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пройдите по улочкам древнего Мангупа, изучите пещерные храмы и жилища, насладитесь горными пейзажами и пением птиц
Начало: Мангуп
Расписание: По воскресеньям в 9:00
30 июня в 09:00
4 авг в 09:00
1 200 за человека
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Индивидуальная
5 часов
Пещерный монастырь Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в мир древних традиций и красоты природы Крыма, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен в Бахчисарае: путешествие во времени в старую крепость
Посетите уникальное историческое место в Бахчисарае, где каждый камень дышит историей древней крепости Эски-Кермен
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
11 200 за всё до 4 чел.
Дорос - столица княжества Феодоро
Индивидуальная
10 часов
Дорос - древняя столица княжества Феодоро в Бахчисарае
Погрузитесь в историю княжества Феодоро, исследуя развалины на плато Мангуп-Кале. Впечатляющие виды и уникальные артефакты ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 990 за всё до 4 чел.
Горная лаванда в Крыму
Индивидуальная
6 часов
Горная лаванда в Крыму: фото, полеты и горные озера
Погрузитесь в мир ароматов на плантациях лаванды, насладитесь полетами и купанием в горных озерах Бахчисарая
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Цветочный Крым
Индивидуальная
6 часов
Цветочный Крым: уникальное путешествие по цветущим местам Бахчисарая
Погрузитесь в мир крымской флоры с экскурсией Цветочный Крым. От подснежников до лавандовых полей - красота, которую стоит увидеть
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Индивидуальная
11 часов
Поход на Чатыр-Даг: маршрут на Ангар-Бурун
Путешествие на Чатыр-Даг и Ангар-Бурун - это уникальная возможность насладиться красотой природы и горными пейзажами в любое время года
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 800 за всё до 3 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Индивидуальная
8 часов
Закат на Ай-Петри: романтическое путешествие с видами на Ялту
Подарите себе и вашему значимому другому вечер, наполненный красотой и романтикой, на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро - полное погружение
Погрузитесь в удивительный мир природы Крыма с экскурсией в Зеленогорье, где вас ждут Арпатские водопады и Зеленое озеро
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700 за всё до 3 чел.
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Индивидуальная
12 часов
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Индивидуальная
12 часов
Крымская Киммерия: Путешествие от моря к звездам в Бахчисарае
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуйте фантастические природные достопримечательности Восточного Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 200 за всё до 3 чел.
Легенды Храма Солнца
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу мистики и природной красоты на индивидуальной экскурсии по Храму Солнца. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 700 за всё до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Пеший маршрут в окрестностях Алушты, который под силу каждому. Три привала, потрясающие виды и возможность сократить маршрут при необходимости
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
Индивидуальная
12 часов
Легенды Алимовой балки: историческое путешествие с гидом в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу загадочной Алимовой балки, где история и мистика сплетаются с красотой природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Путешествие в Долину Привидений
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Долину Привидений: индивидуальная экскурсия в Бахчисарае
Индивидуальная экскурсия в Долину Привидений Бахчисарая подарит незабываемые эмоции и великолепные виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Для смелых исследователей, готовых отпустить контроль и отправиться на поиски приключений. Маршрут сложится прямо в дороге, обещая незабываемые эмоции
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Большой Каньон. Экстрим
Индивидуальная
7 часов
Большой Каньон. Экстрим: Полное прохождение каньона и восхождение на гору Бойко
Пройдите весь Большой Каньон в Бахчисарае, включая гору Бойко и Ай-Петри. Величественные виды, родники, лес и экстремальные участки ждут вас
Начало: Село Соколиное, Бахчисарайского района
Расписание: Каждый день 9:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
Расписание: 9:00,13:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    21 июля 2023
    Бахчисарай как на ладони: джип-тур
    Понравилось все. Гид/водитель прекрасно владел исторической темой, показал красивые места/локации с разных ракурсов. Вместе выбрали маршрут менее трудоёмкий в жару,
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    бонусом попали в Свято-Успенский монастырь. Удивительно как за несколько часов можно было столько увидеть. Машина удобная. Не попали в Ханский дворец (закрыт на реконструкцию), так что вернемся.

  • О
    Ольга
    22 сентября 2022
    Бахчисарай как на ладони: джип-тур
    В сентябре путешествовали по Крыму. Экскурсия по окрестностям Бахчисарая стала одним из ярких впечатлений от Крыма. Виды с высоты птичьего
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    полёта с разных гор и сторон на Бахчисарай превзошли ожидания. Экскурсию проводил Сергей. История этого края и легенды были познавательны и интересно рассказаны. Спасибо большое Сергею за экскурсию! Рекомендую всем отдыхающим и путешественникам.

  • К
    Кытманова
    1 сентября 2022
    Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
    Очень любим с мужем подобные места. Огромную благодарность хотим выразить Сергею за Экскурссию. Помимо завораживающих видов и прекрасно проведённого заката
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    с видом на море с высоты Мангуп-Кале, мы узнали историю этого пещерного города и побывали в действительно сильных энергетически его местах, где когда-то кипела жизнь. Ещё раз спасибо Сергею за дружескую атмосферу и профессиональный подход к своему делу!

  • Н
    Наталья
    9 августа 2022
    Большой Каньон Крыма
    Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
  • K
    Kristina
    19 июля 2022
    Бахчисарай как на ладони: джип-тур
    Это была отличная экскурсия!!!! Незабываемые впечатления на джипе в горах, потрясающие виды, очень интересный рассказ Сергея! Хочу отметить, что Сергей -
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    обладатель захватывающих фактов из истории Бахчисарая, было очень интересно. а также, учитывая то, что это все-таки была поездка в горы и для бояк высоты и экстрима будет оказан персонализированный подход))) Ну а кто хочет поэкстремальнее - уверена, Сергей сделает для этого все возможное)). В общем, я очень рекоммендую это путешествие. Вы прекрасно проведете время, зарядитесь горным воздухом, насладитель очумелыми пейзажами, соберете потрясный фото и видео репортаж и уж точно не пожалеете о проведенном времени! Спасибо, Сергей и удачи вам в вашем деле!

  • Н
    Наталья
    3 мая 2022
    Алимова балка и Бурун-Кай
    Надежда, большое спасибо Вам за удивительную, интереснейшую экскурсию по Качи-Кальону!!! Уйма впечатлений!!!
  • А
    Александр
    1 мая 2022
    Алимова балка и Бурун-Кай
    "Надежда, огромное спасибо вам!!! Поход прошел супер) много узнали интересного, увидели древние наскальные рисунки.. Прогулялись у подножья Бурун- Кая 2, по южному
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    склону можевеловой роще и тут же по северному склону в Тисовой роще, это было необычно) И потом мы зашли на Сюреньскую крепость, и мы там ощутили могущество средних веков… И также мы посетили монастырь … И увидели много-много интересного) Особенно мы рады что вы нас познакомили с Крымским орхеологом писателем!!! Харитонов Сергей Владимирович Нам удолось пообщаться с самим писателем, и попросили его книги, он нам и автограф свой оставил на книгах, я ценю такие книги на которых автограф-автора стоит, такие книги просто безценные. И даже не заметили как быстро время прошло, интересно и весело…"

  • Е
    Елизавета
    29 апреля 2022
    Алимова балка и Бурун-Кай
    Ходили составом в 9 человек на Эски-Кермен, экскурсия была насыщенной и интересной, сложностей не возникло, все очень-преочень! Советую это прекрасное место для посещения)
  • А
    Анна
    24 августа 2021
    Большой Каньон Крыма
    " Наш проводник (к чертям феминитивы) по горам,в течение 3-х дней,Надя. (сразу оговорюсь,что другие девушки в роли гидов на горах,
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    по крайней мере мне,не встречались). Надя- это шок!)) Кроме того,что она в одиночку способна переночевать в лесу по системе «где упала,там и дом», без «стрингов и палатки», как в известном анекдоте, знает кабаньи тропы (Надя не водит обычными туристическими маршрутами,у неё свои тропинки), и может просто пойти по отвесной скале вниз (у нас челюсти отпали от этого зрелища), она знает очень много легенд и достоверного обо …. короче,обо всем! Я даже не буду пытаться передать услышанное- тут важен авторский Надин стиль,а он не подражаем😂это как перевод Гоблина- над слушать лично). Изьясняется Надя на смеси русского с украинским гэканьем и церковно- славянского с элементами жаргона. «- Пойдёте в лес с палаткой- не оставляйте обувь на улице. Ее воруют лисы. - ну и зачем лисам обувь? - а они отжимают готовые норки у барсуков. Барсуки- очень чистоплотные, ну просто страшные чистюли. Лиса ворует вонючую туристическую Обувь и засовывает в норку барсуку. Чистюля- барсук эвакуируется и его норку занимает лиса.». Есть в этом что- то от «чёрного риэлторства»)). Кстати,если кто- то желает заготовить травы- Надя в помощь. в горах растёт шалфей,чабрец и много ещё чего. Оказывается,ягоды можжевельника можно есть и они являются мощным антиоксидантом. Например,поезжая в страну,где не очень соблюдаются санитарно- гигиенические нормы,можно взять с собой ягоды можжевельника и просто пожевать их до или после еды- это спасёт от отравления. Я себе насобирала. Надя-проводник по всем Крымским горам,родилась в них и знает их как свои 5 пальцев. Пещеры,гроты,Озера,водопады,реки…. У нас была возможность сравнить с другим гидами. И могу сказать одно- хотите незабываемых Крымских впечатлений -просто закажите тур у Нади))"

  • Е
    Екатерина
    26 августа 2019
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    "Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
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    городов, проводила по непроходимым тропам и делала наши приключения самыми увлекательными и незабываемыми. Мы, нашей большой компанией, с детьми от 6 до 14 лет, покорили Качи-Кальон, Тапи-Кермен, добрались до ванны молодости в Большом каньоне и даже дальше, посетили зоопарк, парк Викингов… В общем набрались прекрасных впечатлений от наших путешествий! В следующий раз приедем исследовать новые места, надеюсь, с гуру крыма - Надеждой"

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Индивидуальные»

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  1. Тайны Мангупа
  2. Алимова балка и Бурун-Кай
  3. Качи-Кальон и Бисерный храм
  4. Большой Каньон Крыма
  5. Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в июне 2024
Сейчас в Бахчисарае в категории "Индивидуальные" можно забронировать 23 экскурсии от 1 200 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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