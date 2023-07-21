1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Тайны Мангупа: индивидуальная экскурсия по древней крепости
Откройте для себя Мангуп - уникальную крепость, созданную природой и откорректированную Византийской империей. Узнайте её тайны и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемая экскурсия по Алимовой балке и Бурун-Каю: путешествие через века
Проведите 5-6 часов в удивительном путешествии по Алимовой балке и Бурун-Каю, где история и природа Крыма раскрываются во всей красе
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Качи-Кальон и Бисерный храм: удивительная экскурсия в Бахчисарае
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пройдите по улочкам древнего Мангупа, изучите пещерные храмы и жилища, насладитесь горными пейзажами и пением птиц
Начало: Мангуп
Расписание: По воскресеньям в 9:00
30 июня в 09:00
4 авг в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Пещерный монастырь Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в мир древних традиций и красоты природы Крыма, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен в Бахчисарае: путешествие во времени в старую крепость
Посетите уникальное историческое место в Бахчисарае, где каждый камень дышит историей древней крепости Эски-Кермен
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дорос - древняя столица княжества Феодоро в Бахчисарае
Погрузитесь в историю княжества Феодоро, исследуя развалины на плато Мангуп-Кале. Впечатляющие виды и уникальные артефакты ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная лаванда в Крыму: фото, полеты и горные озера
Погрузитесь в мир ароматов на плантациях лаванды, насладитесь полетами и купанием в горных озерах Бахчисарая
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Цветочный Крым: уникальное путешествие по цветущим местам Бахчисарая
Погрузитесь в мир крымской флоры с экскурсией Цветочный Крым. От подснежников до лавандовых полей - красота, которую стоит увидеть
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
11 часов
Поход на Чатыр-Даг: маршрут на Ангар-Бурун
Путешествие на Чатыр-Даг и Ангар-Бурун - это уникальная возможность насладиться красотой природы и горными пейзажами в любое время года
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Закат на Ай-Петри: романтическое путешествие с видами на Ялту
Подарите себе и вашему значимому другому вечер, наполненный красотой и романтикой, на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро - полное погружение
Погрузитесь в удивительный мир природы Крыма с экскурсией в Зеленогорье, где вас ждут Арпатские водопады и Зеленое озеро
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Крымская Киммерия: Путешествие от моря к звездам в Бахчисарае
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуйте фантастические природные достопримечательности Восточного Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу мистики и природной красоты на индивидуальной экскурсии по Храму Солнца. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Пеший маршрут в окрестностях Алушты, который под силу каждому. Три привала, потрясающие виды и возможность сократить маршрут при необходимости
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Легенды Алимовой балки: историческое путешествие с гидом в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу загадочной Алимовой балки, где история и мистика сплетаются с красотой природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Долину Привидений: индивидуальная экскурсия в Бахчисарае
Индивидуальная экскурсия в Долину Привидений Бахчисарая подарит незабываемые эмоции и великолепные виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Для смелых исследователей, готовых отпустить контроль и отправиться на поиски приключений. Маршрут сложится прямо в дороге, обещая незабываемые эмоции
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большой Каньон. Экстрим: Полное прохождение каньона и восхождение на гору Бойко
Пройдите весь Большой Каньон в Бахчисарае, включая гору Бойко и Ай-Петри. Величественные виды, родники, лес и экстремальные участки ждут вас
Начало: Село Соколиное, Бахчисарайского района
Расписание: Каждый день 9:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
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Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
Расписание: 9:00,13:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман21 июля 2023Бахчисарай как на ладони: джип-турПонравилось все. Гид/водитель прекрасно владел исторической темой, показал красивые места/локации с разных ракурсов. Вместе выбрали маршрут менее трудоёмкий в жару,
- ООльга22 сентября 2022Бахчисарай как на ладони: джип-турВ сентябре путешествовали по Крыму. Экскурсия по окрестностям Бахчисарая стала одним из ярких впечатлений от Крыма. Виды с высоты птичьего
- ККытманова1 сентября 2022Мангуп-Кале - жемчужина ФеодороОчень любим с мужем подобные места. Огромную благодарность хотим выразить Сергею за Экскурссию. Помимо завораживающих видов и прекрасно проведённого заката
- ННаталья9 августа 2022Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
- KKristina19 июля 2022Бахчисарай как на ладони: джип-турЭто была отличная экскурсия!!!! Незабываемые впечатления на джипе в горах, потрясающие виды, очень интересный рассказ Сергея! Хочу отметить, что Сергей -
- ННаталья3 мая 2022Надежда, большое спасибо Вам за удивительную, интереснейшую экскурсию по Качи-Кальону!!! Уйма впечатлений!!!
- ААлександр1 мая 2022"Надежда, огромное спасибо вам!!! Поход прошел супер) много узнали интересного, увидели древние наскальные рисунки.. Прогулялись у подножья Бурун- Кая 2, по южному
- ЕЕлизавета29 апреля 2022Ходили составом в 9 человек на Эски-Кермен, экскурсия была насыщенной и интересной, сложностей не возникло, все очень-преочень! Советую это прекрасное место для посещения)
- ААнна24 августа 2021" Наш проводник (к чертям феминитивы) по горам,в течение 3-х дней,Надя. (сразу оговорюсь,что другие девушки в роли гидов на горах,
- ЕЕкатерина26 августа 2019"Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Индивидуальные»
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