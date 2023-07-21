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по крайней мере мне,не встречались). Надя- это шок!)) Кроме того,что она в одиночку способна переночевать в лесу по системе «где упала,там и дом», без «стрингов и палатки», как в известном анекдоте, знает кабаньи тропы (Надя не водит обычными туристическими маршрутами,у неё свои тропинки), и может просто пойти по отвесной скале вниз (у нас челюсти отпали от этого зрелища), она знает очень много легенд и достоверного обо …. короче,обо всем! Я даже не буду пытаться передать услышанное- тут важен авторский Надин стиль,а он не подражаем😂это как перевод Гоблина- над слушать лично). Изьясняется Надя на смеси русского с украинским гэканьем и церковно- славянского с элементами жаргона. «- Пойдёте в лес с палаткой- не оставляйте обувь на улице. Ее воруют лисы. - ну и зачем лисам обувь? - а они отжимают готовые норки у барсуков. Барсуки- очень чистоплотные, ну просто страшные чистюли. Лиса ворует вонючую туристическую Обувь и засовывает в норку барсуку. Чистюля- барсук эвакуируется и его норку занимает лиса.». Есть в этом что- то от «чёрного риэлторства»)). Кстати,если кто- то желает заготовить травы- Надя в помощь. в горах растёт шалфей,чабрец и много ещё чего. Оказывается,ягоды можжевельника можно есть и они являются мощным антиоксидантом. Например,поезжая в страну,где не очень соблюдаются санитарно- гигиенические нормы,можно взять с собой ягоды можжевельника и просто пожевать их до или после еды- это спасёт от отравления. Я себе насобирала. Надя-проводник по всем Крымским горам,родилась в них и знает их как свои 5 пальцев. Пещеры,гроты,Озера,водопады,реки…. У нас была возможность сравнить с другим гидами. И могу сказать одно- хотите незабываемых Крымских впечатлений -просто закажите тур у Нади))"