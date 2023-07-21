Выездные экскурсии из Бахчисарая

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Бахчисарае, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой Каньон Крыма
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Прогулка на квадроцикле по пещерным городам Крыма
Захватывающая экскурсия на квадроциклах по пещерным городам и древним монастырям Крыма. Посетите Мангуп-Кале и Эски-Кермен, наслаждайтесь видами полуострова
Начало: Улица Кирова, 77, село Красный Мак
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за человека
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Индивидуальная
5 часов
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пройдите по улочкам древнего Мангупа, изучите пещерные храмы и жилища, насладитесь горными пейзажами и пением птиц
Начало: Мангуп
Расписание: По воскресеньям в 9:00
30 июня в 09:00
4 авг в 09:00
1 200 за человека
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро - полное погружение
Погрузитесь в удивительный мир природы Крыма с экскурсией в Зеленогорье, где вас ждут Арпатские водопады и Зеленое озеро
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700 за всё до 3 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Для смелых исследователей, готовых отпустить контроль и отправиться на поиски приключений. Маршрут сложится прямо в дороге, обещая незабываемые эмоции
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
Расписание: 9:00,13:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    21 июля 2023
    Бахчисарай как на ладони: джип-тур
    Понравилось все. Гид/водитель прекрасно владел исторической темой, показал красивые места/локации с разных ракурсов. Вместе выбрали маршрут менее трудоёмкий в жару,
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    бонусом попали в Свято-Успенский монастырь. Удивительно как за несколько часов можно было столько увидеть. Машина удобная. Не попали в Ханский дворец (закрыт на реконструкцию), так что вернемся.

  • О
    Ольга
    22 сентября 2022
    Бахчисарай как на ладони: джип-тур
    В сентябре путешествовали по Крыму. Экскурсия по окрестностям Бахчисарая стала одним из ярких впечатлений от Крыма. Виды с высоты птичьего
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    полёта с разных гор и сторон на Бахчисарай превзошли ожидания. Экскурсию проводил Сергей. История этого края и легенды были познавательны и интересно рассказаны. Спасибо большое Сергею за экскурсию! Рекомендую всем отдыхающим и путешественникам.

  • К
    Кытманова
    1 сентября 2022
    Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
    Очень любим с мужем подобные места. Огромную благодарность хотим выразить Сергею за Экскурссию. Помимо завораживающих видов и прекрасно проведённого заката
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    с видом на море с высоты Мангуп-Кале, мы узнали историю этого пещерного города и побывали в действительно сильных энергетически его местах, где когда-то кипела жизнь. Ещё раз спасибо Сергею за дружескую атмосферу и профессиональный подход к своему делу!

  • M
    Mrfon138
    29 августа 2022
    Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
    Всем рекомендую Получили моря впечатлений
  • Н
    Наталья
    9 августа 2022
    Большой Каньон Крыма
    Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
  • K
    Kristina
    19 июля 2022
    Бахчисарай как на ладони: джип-тур
    Это была отличная экскурсия!!!! Незабываемые впечатления на джипе в горах, потрясающие виды, очень интересный рассказ Сергея! Хочу отметить, что Сергей -
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    обладатель захватывающих фактов из истории Бахчисарая, было очень интересно. а также, учитывая то, что это все-таки была поездка в горы и для бояк высоты и экстрима будет оказан персонализированный подход))) Ну а кто хочет поэкстремальнее - уверена, Сергей сделает для этого все возможное)). В общем, я очень рекоммендую это путешествие. Вы прекрасно проведете время, зарядитесь горным воздухом, насладитель очумелыми пейзажами, соберете потрясный фото и видео репортаж и уж точно не пожалеете о проведенном времени! Спасибо, Сергей и удачи вам в вашем деле!

  • А
    Анна
    24 августа 2021
    Большой Каньон Крыма
    " Наш проводник (к чертям феминитивы) по горам,в течение 3-х дней,Надя. (сразу оговорюсь,что другие девушки в роли гидов на горах,
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    по крайней мере мне,не встречались). Надя- это шок!)) Кроме того,что она в одиночку способна переночевать в лесу по системе «где упала,там и дом», без «стрингов и палатки», как в известном анекдоте, знает кабаньи тропы (Надя не водит обычными туристическими маршрутами,у неё свои тропинки), и может просто пойти по отвесной скале вниз (у нас челюсти отпали от этого зрелища), она знает очень много легенд и достоверного обо …. короче,обо всем! Я даже не буду пытаться передать услышанное- тут важен авторский Надин стиль,а он не подражаем😂это как перевод Гоблина- над слушать лично). Изьясняется Надя на смеси русского с украинским гэканьем и церковно- славянского с элементами жаргона. «- Пойдёте в лес с палаткой- не оставляйте обувь на улице. Ее воруют лисы. - ну и зачем лисам обувь? - а они отжимают готовые норки у барсуков. Барсуки- очень чистоплотные, ну просто страшные чистюли. Лиса ворует вонючую туристическую Обувь и засовывает в норку барсуку. Чистюля- барсук эвакуируется и его норку занимает лиса.». Есть в этом что- то от «чёрного риэлторства»)). Кстати,если кто- то желает заготовить травы- Надя в помощь. в горах растёт шалфей,чабрец и много ещё чего. Оказывается,ягоды можжевельника можно есть и они являются мощным антиоксидантом. Например,поезжая в страну,где не очень соблюдаются санитарно- гигиенические нормы,можно взять с собой ягоды можжевельника и просто пожевать их до или после еды- это спасёт от отравления. Я себе насобирала. Надя-проводник по всем Крымским горам,родилась в них и знает их как свои 5 пальцев. Пещеры,гроты,Озера,водопады,реки…. У нас была возможность сравнить с другим гидами. И могу сказать одно- хотите незабываемых Крымских впечатлений -просто закажите тур у Нади))"

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Выездные»

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  1. Большой Каньон Крыма
  2. Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
  3. Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
  4. Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
  5. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в июне 2024
Сейчас в Бахчисарае в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 200 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Экскурсии по окрестностям Бахчисарая и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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