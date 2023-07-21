1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
3 часа
Прогулка на квадроцикле по пещерным городам Крыма
Захватывающая экскурсия на квадроциклах по пещерным городам и древним монастырям Крыма. Посетите Мангуп-Кале и Эски-Кермен, наслаждайтесь видами полуострова
Начало: Улица Кирова, 77, село Красный Мак
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пройдите по улочкам древнего Мангупа, изучите пещерные храмы и жилища, насладитесь горными пейзажами и пением птиц
Начало: Мангуп
Расписание: По воскресеньям в 9:00
30 июня в 09:00
4 авг в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро - полное погружение
Погрузитесь в удивительный мир природы Крыма с экскурсией в Зеленогорье, где вас ждут Арпатские водопады и Зеленое озеро
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Для смелых исследователей, готовых отпустить контроль и отправиться на поиски приключений. Маршрут сложится прямо в дороге, обещая незабываемые эмоции
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
Расписание: 9:00,13:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман21 июля 2023Бахчисарай как на ладони: джип-турПонравилось все. Гид/водитель прекрасно владел исторической темой, показал красивые места/локации с разных ракурсов. Вместе выбрали маршрут менее трудоёмкий в жару,
- ООльга22 сентября 2022Бахчисарай как на ладони: джип-турВ сентябре путешествовали по Крыму. Экскурсия по окрестностям Бахчисарая стала одним из ярких впечатлений от Крыма. Виды с высоты птичьего
- ККытманова1 сентября 2022Мангуп-Кале - жемчужина ФеодороОчень любим с мужем подобные места. Огромную благодарность хотим выразить Сергею за Экскурссию. Помимо завораживающих видов и прекрасно проведённого заката
- MMrfon13829 августа 2022Всем рекомендую Получили моря впечатлений
- ННаталья9 августа 2022Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
- KKristina19 июля 2022Бахчисарай как на ладони: джип-турЭто была отличная экскурсия!!!! Незабываемые впечатления на джипе в горах, потрясающие виды, очень интересный рассказ Сергея! Хочу отметить, что Сергей -
- ААнна24 августа 2021" Наш проводник (к чертям феминитивы) по горам,в течение 3-х дней,Надя. (сразу оговорюсь,что другие девушки в роли гидов на горах,
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в июне 2024
Сейчас в Бахчисарае в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 200 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Экскурсии по окрестностям Бахчисарая и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август