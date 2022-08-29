Т Татьяна

Экскурсия очень понравилась!!!! Эксскурсавод Юлия, очень начитанный, интересный человек. Время пролетело незаметно-интересно. Благодаря ей я открыла для себя по новому Крым. По ходу экскурсии из за погодных условий была сделана корректировка маршрута и это внесло свою неожиданную изюминку. Спасибо Юлии!