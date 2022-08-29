Индивидуальная
до 1 чел.
Бахчисарай - экзотика крымского Востока
Начало: По договоренности
Расписание: Любой свободный день
5 апр в 09:00
7 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка на квадроцикле по пещерным городам Крыма
Захватывающая экскурсия на квадроциклах по пещерным городам и древним монастырям Крыма. Посетите Мангуп-Кале и Эски-Кермен, наслаждайтесь видами полуострова
Начало: Улица Кирова, 77, село Красный Мак
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Закат на Ай-Петри: романтическое путешествие с видами на Ялту
Подарите себе и вашему значимому другому вечер, наполненный красотой и романтикой, на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
3 апр в 09:00
4 апр в 09:00
23 800 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMrfon13829 августа 2022Всем рекомендую Получили моря впечатлений
- ТТатьяна24 февраля 2021Экскурсия очень понравилась!!!! Эксскурсавод Юлия, очень начитанный, интересный человек. Время пролетело незаметно-интересно. Благодаря ей я открыла для себя по новому Крым. По ходу экскурсии из за погодных условий была сделана корректировка маршрута и это внесло свою неожиданную изюминку. Спасибо Юлии!
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Популярные места»
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