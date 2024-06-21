6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
В трендеПутешествие в Качи-Кальон и Бисерный храм: удивительная экскурсия в Бахчисарае
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны Мангупа: индивидуальная экскурсия по древней крепости
Откройте для себя Мангуп - уникальную крепость, созданную природой и откорректированную Византийской империей. Узнайте её тайны и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Незабываемая экскурсия по Алимовой балке и Бурун-Каю: путешествие через века
Проведите 5-6 часов в удивительном путешествии по Алимовой балке и Бурун-Каю, где история и природа Крыма раскрываются во всей красе
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорос - древняя столица княжества Феодоро в Бахчисарае
Погрузитесь в историю княжества Феодоро, исследуя развалины на плато Мангуп-Кале. Впечатляющие виды и уникальные артефакты ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 990₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная лаванда в Крыму: фото, полеты и горные озера
Погрузитесь в мир ароматов на плантациях лаванды, насладитесь полетами и купанием в горных озерах Бахчисарая
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Цветочный Крым: уникальное путешествие по цветущим местам Бахчисарая
Погрузитесь в мир крымской флоры с экскурсией Цветочный Крым. От подснежников до лавандовых полей - красота, которую стоит увидеть
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход на Чатыр-Даг: маршрут на Ангар-Бурун
Путешествие на Чатыр-Даг и Ангар-Бурун - это уникальная возможность насладиться красотой природы и горными пейзажами в любое время года
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Закат на Ай-Петри: романтическое путешествие с видами на Ялту
Подарите себе и вашему значимому другому вечер, наполненный красотой и романтикой, на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро - полное погружение
Погрузитесь в удивительный мир природы Крыма с экскурсией в Зеленогорье, где вас ждут Арпатские водопады и Зеленое озеро
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Крымская Киммерия: Путешествие от моря к звездам в Бахчисарае
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуйте фантастические природные достопримечательности Восточного Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
18 200₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу мистики и природной красоты на индивидуальной экскурсии по Храму Солнца. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 700₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Пеший маршрут в окрестностях Алушты, который под силу каждому. Три привала, потрясающие виды и возможность сократить маршрут при необходимости
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Алимовой балки: историческое путешествие с гидом в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу загадочной Алимовой балки, где история и мистика сплетаются с красотой природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Долину Привидений: индивидуальная экскурсия в Бахчисарае
Индивидуальная экскурсия в Долину Привидений Бахчисарая подарит незабываемые эмоции и великолепные виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Для смелых исследователей, готовых отпустить контроль и отправиться на поиски приключений. Маршрут сложится прямо в дороге, обещая незабываемые эмоции
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Каньон. Экстрим: Полное прохождение каньона и восхождение на гору Бойко
Пройдите весь Большой Каньон в Бахчисарае, включая гору Бойко и Ай-Петри. Величественные виды, родники, лес и экстремальные участки ждут вас
Начало: Село Соколиное, Бахчисарайского района
Расписание: Каждый день 9:00
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГунько21 июня 2024Хочу большую благодарность выразить экскурсоводу Надежде!!! Спасибо, Надежда, за огромный и увлекательный багаж увлекательной и полезной информации. Мы очень рады, что на экскурсию попали именно к вам!!!
- ННаталья9 августа 2022Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
- ННаталья3 мая 2022Надежда, большое спасибо Вам за удивительную, интереснейшую экскурсию по Качи-Кальону!!! Уйма впечатлений!!!
- ААлександр1 мая 2022"Надежда, огромное спасибо вам!!! Поход прошел супер) много узнали интересного, увидели древние наскальные рисунки.. Прогулялись у подножья Бурун- Кая 2, по южному
- ЕЕлизавета29 апреля 2022Ходили составом в 9 человек на Эски-Кермен, экскурсия была насыщенной и интересной, сложностей не возникло, все очень-преочень! Советую это прекрасное место для посещения)
- ААнна24 августа 2021" Наш проводник (к чертям феминитивы) по горам,в течение 3-х дней,Надя. (сразу оговорюсь,что другие девушки в роли гидов на горах,
- ЕЕкатерина26 августа 2019"Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
- ААфанасий19 августа 2019"Только здесь: 1. Невероятно увлекательное времяпровождение 2. Интереснейшие истории о посещаемых местах от лучшего проводника 3. Потрясающе красивые виды и незабываемые впечатления 4.
- ААлина29 июля 2019Один из самых интересных и прекрасных дней мы провели в Крыму! Прекрасный потому, что поход на гору Джимерджи нам организовала
- ААртур26 июня 2019С Надеждой - проводником в неизведанное - я посетил Мангуп-кале. Это древний город на вершине гор вблизи Бахчисарая. Люди жили
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в августе 2024
Сейчас в Бахчисарае в категории "На весь день" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 4 500 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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