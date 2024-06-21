Экскурсии на 1 день в Бахчисарае

Найдено 19 экскурсий в категории «На весь день» в Бахчисарае, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Качи-Кальон и Бисерный храм
10 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
В тренде
Путешествие в Качи-Кальон и Бисерный храм: удивительная экскурсия в Бахчисарае
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Тайны Мангупа
12 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны Мангупа: индивидуальная экскурсия по древней крепости
Откройте для себя Мангуп - уникальную крепость, созданную природой и откорректированную Византийской империей. Узнайте её тайны и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Алимова балка и Бурун-Кай
11 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Незабываемая экскурсия по Алимовой балке и Бурун-Каю: путешествие через века
Проведите 5-6 часов в удивительном путешествии по Алимовой балке и Бурун-Каю, где история и природа Крыма раскрываются во всей красе
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 15 чел.
Большой Каньон Крыма
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Дорос - столица княжества Феодоро
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорос - древняя столица княжества Феодоро в Бахчисарае
Погрузитесь в историю княжества Феодоро, исследуя развалины на плато Мангуп-Кале. Впечатляющие виды и уникальные артефакты ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 990 за всё до 4 чел.
Горная лаванда в Крыму
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная лаванда в Крыму: фото, полеты и горные озера
Погрузитесь в мир ароматов на плантациях лаванды, насладитесь полетами и купанием в горных озерах Бахчисарая
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Цветочный Крым
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Цветочный Крым: уникальное путешествие по цветущим местам Бахчисарая
Погрузитесь в мир крымской флоры с экскурсией Цветочный Крым. От подснежников до лавандовых полей - красота, которую стоит увидеть
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход на Чатыр-Даг: маршрут на Ангар-Бурун
Путешествие на Чатыр-Даг и Ангар-Бурун - это уникальная возможность насладиться красотой природы и горными пейзажами в любое время года
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 800 за всё до 3 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Закат на Ай-Петри: романтическое путешествие с видами на Ялту
Подарите себе и вашему значимому другому вечер, наполненный красотой и романтикой, на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро - полное погружение
Погрузитесь в удивительный мир природы Крыма с экскурсией в Зеленогорье, где вас ждут Арпатские водопады и Зеленое озеро
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
13 700 за всё до 3 чел.
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Крымская Киммерия: Путешествие от моря к звездам в Бахчисарае
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуйте фантастические природные достопримечательности Восточного Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
18 200 за всё до 3 чел.
Легенды Храма Солнца
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу мистики и природной красоты на индивидуальной экскурсии по Храму Солнца. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 700 за всё до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Пеший маршрут в окрестностях Алушты, который под силу каждому. Три привала, потрясающие виды и возможность сократить маршрут при необходимости
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Алимовой балки: историческое путешествие с гидом в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу загадочной Алимовой балки, где история и мистика сплетаются с красотой природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Путешествие в Долину Привидений
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Долину Привидений: индивидуальная экскурсия в Бахчисарае
Индивидуальная экскурсия в Долину Привидений Бахчисарая подарит незабываемые эмоции и великолепные виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Для смелых исследователей, готовых отпустить контроль и отправиться на поиски приключений. Маршрут сложится прямо в дороге, обещая незабываемые эмоции
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Большой Каньон. Экстрим
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Каньон. Экстрим: Полное прохождение каньона и восхождение на гору Бойко
Пройдите весь Большой Каньон в Бахчисарае, включая гору Бойко и Ай-Петри. Величественные виды, родники, лес и экстремальные участки ждут вас
Начало: Село Соколиное, Бахчисарайского района
Расписание: Каждый день 9:00
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гунько
    21 июня 2024
    Тайны Мангупа
    Хочу большую благодарность выразить экскурсоводу Надежде!!! Спасибо, Надежда, за огромный и увлекательный багаж увлекательной и полезной информации. Мы очень рады, что на экскурсию попали именно к вам!!!
  • Н
    Наталья
    9 августа 2022
    Большой Каньон Крыма
    Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
  • Н
    Наталья
    3 мая 2022
    Алимова балка и Бурун-Кай
    Надежда, большое спасибо Вам за удивительную, интереснейшую экскурсию по Качи-Кальону!!! Уйма впечатлений!!!
  • А
    Александр
    1 мая 2022
    Алимова балка и Бурун-Кай
    "Надежда, огромное спасибо вам!!! Поход прошел супер) много узнали интересного, увидели древние наскальные рисунки.. Прогулялись у подножья Бурун- Кая 2, по южному
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    склону можевеловой роще и тут же по северному склону в Тисовой роще, это было необычно) И потом мы зашли на Сюреньскую крепость, и мы там ощутили могущество средних веков… И также мы посетили монастырь … И увидели много-много интересного) Особенно мы рады что вы нас познакомили с Крымским орхеологом писателем!!! Харитонов Сергей Владимирович Нам удолось пообщаться с самим писателем, и попросили его книги, он нам и автограф свой оставил на книгах, я ценю такие книги на которых автограф-автора стоит, такие книги просто безценные. И даже не заметили как быстро время прошло, интересно и весело…"

  • Е
    Елизавета
    29 апреля 2022
    Алимова балка и Бурун-Кай
    Ходили составом в 9 человек на Эски-Кермен, экскурсия была насыщенной и интересной, сложностей не возникло, все очень-преочень! Советую это прекрасное место для посещения)
  • А
    Анна
    24 августа 2021
    Большой Каньон Крыма
    " Наш проводник (к чертям феминитивы) по горам,в течение 3-х дней,Надя. (сразу оговорюсь,что другие девушки в роли гидов на горах,
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    по крайней мере мне,не встречались). Надя- это шок!)) Кроме того,что она в одиночку способна переночевать в лесу по системе «где упала,там и дом», без «стрингов и палатки», как в известном анекдоте, знает кабаньи тропы (Надя не водит обычными туристическими маршрутами,у неё свои тропинки), и может просто пойти по отвесной скале вниз (у нас челюсти отпали от этого зрелища), она знает очень много легенд и достоверного обо …. короче,обо всем! Я даже не буду пытаться передать услышанное- тут важен авторский Надин стиль,а он не подражаем😂это как перевод Гоблина- над слушать лично). Изьясняется Надя на смеси русского с украинским гэканьем и церковно- славянского с элементами жаргона. «- Пойдёте в лес с палаткой- не оставляйте обувь на улице. Ее воруют лисы. - ну и зачем лисам обувь? - а они отжимают готовые норки у барсуков. Барсуки- очень чистоплотные, ну просто страшные чистюли. Лиса ворует вонючую туристическую Обувь и засовывает в норку барсуку. Чистюля- барсук эвакуируется и его норку занимает лиса.». Есть в этом что- то от «чёрного риэлторства»)). Кстати,если кто- то желает заготовить травы- Надя в помощь. в горах растёт шалфей,чабрец и много ещё чего. Оказывается,ягоды можжевельника можно есть и они являются мощным антиоксидантом. Например,поезжая в страну,где не очень соблюдаются санитарно- гигиенические нормы,можно взять с собой ягоды можжевельника и просто пожевать их до или после еды- это спасёт от отравления. Я себе насобирала. Надя-проводник по всем Крымским горам,родилась в них и знает их как свои 5 пальцев. Пещеры,гроты,Озера,водопады,реки…. У нас была возможность сравнить с другим гидами. И могу сказать одно- хотите незабываемых Крымских впечатлений -просто закажите тур у Нади))"

  • Е
    Екатерина
    26 августа 2019
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    "Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
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    городов, проводила по непроходимым тропам и делала наши приключения самыми увлекательными и незабываемыми. Мы, нашей большой компанией, с детьми от 6 до 14 лет, покорили Качи-Кальон, Тапи-Кермен, добрались до ванны молодости в Большом каньоне и даже дальше, посетили зоопарк, парк Викингов… В общем набрались прекрасных впечатлений от наших путешествий! В следующий раз приедем исследовать новые места, надеюсь, с гуру крыма - Надеждой"

  • А
    Афанасий
    19 августа 2019
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    "Только здесь: 1. Невероятно увлекательное времяпровождение 2. Интереснейшие истории о посещаемых местах от лучшего проводника 3. Потрясающе красивые виды и незабываемые впечатления 4.
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    Гарантированное получение доз адреналина, эндорфина и дофамина 5. Обретение бесценного опыта выживания в горах 6. Знакомство с представителями местной флоры и фауны (конечно если вы сами этого захотите) А также высочайший уровень безопасности и куча незабываемых впечатлений Всем советую"

  • А
    Алина
    29 июля 2019
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    Один из самых интересных и прекрасных дней мы провели в Крыму! Прекрасный потому, что поход на гору Джимерджи нам организовала
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    и провела Надежда. Это был самый лучший хороший подарок на день рождения моей старшей дочери, дарите впечатления, а не вещи)). Нас было 5 человек: 2 ребёнка по 11 лет, 2 взрослых и прекрасный подросток 16 лет поэтому, на мой взгляд поход нужно было организовать так, чтобы нам всем было интересно и не трудно…. Надежда прекрасно с этим справилась. Встреча 5+, восхождение 5+, позновательная часть 5+, фиксация взятия вершины 5+, спуууск 5+. Когда встречаешь таких людей, как Надежда…. Становится приятно, что в нашем обществе есть люди, преданные всему своему ДЕЛУ И ХОЧЕТСЯ встречаться с ней снова и снова, и покорять Новые вершины! Надежда встретила нас там, куда мы смогли добраться, круто пархала с нами по горе и ещё, по нашей просьбе устроила нас на Ночлег у подножья горы….. Благодарю Вас, Надежда! И рекомендую Всем! Планируем на следующий год БАХЧИСАРАЙ…

  • А
    Артур
    26 июня 2019
    Тайны Мангупа
    С Надеждой - проводником в неизведанное - я посетил Мангуп-кале. Это древний город на вершине гор вблизи Бахчисарая. Люди жили
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    там в каменных пещерах веков этак 12 назад. Исторические сведения Надежда рассказывала со знанием дела, интересно! В пути мы были около 9 часов по горным тропам! Однако, слушая Надежду трудности похода были незаметны. Экскурсия была в небольшом составе. Имели возможность посетить места, где снимались фильмы об исторических событиях. Мне понравился этот поход! __ А на следующий день - вышел в поход уже на Южную Демерджи - через Долину Привидений, Солнечную поляну. Причудливые фигуры из камня. образовались в результате длительного воздействия ветра на - каменные столбы. При ближайшем рассмотрении увидели - что эти камни почти полностью сложены из морского ракушечника. Между прочим - располагаются они на высоте более километра. Таким образом, наглядно познаешь знания о геологическом развитии планеты. На горных тропах растут кустарники, характерные для горной местности, имеющие целительную силу. Мы зашли на древнюю крепость Фуна. Увидели место съемок фильма с Юрием Никулиным, с Натальей Варлей - Кавказская пленница или другие приключения Шурика. С вершины Южной Демерджи -высота 1325 метров открывается волшебный вид на побережье Крыма - на Восток Крыма - на Малореченское (маяк-Храм), на Алушту, на Медведь-гору, а также на соседний горный массив Четыр-Даг. Надежда - очень разносторонний человек, ведающая как историей Крыма, так и геологией полуострова, флорой и фауной! Рекомендую экскурсии по Крыму с Надеждой!

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «На весь день»

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  5. Дорос - столица княжества Феодоро
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в августе 2024
Сейчас в Бахчисарае в категории "На весь день" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 4 500 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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