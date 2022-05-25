Что вас ждет

Начинается наше путешествие в красивом буковом лесу в предгорьях горы Чатыр-Даг. По дороге увидим очень красивые старые буки самых фантастических форм и погуляем по роще секвойядендрона мамонтовидного.

Дальше взойдем на верхнее плато горы Чатыр-Даг по комфортному подъему. Прогуляемся по верхнему плато горы Чатыр-Даг и полюбуемся на виды, которые открываются с одной из его вершин, горы Ангар-Бурун. Довольные и счастливые мы спустимся обратно, к точке старта (маршрут круговой).

Нас ждет интересная и красивая природа, потрясающие горные пейзажи, в каждый из сезонов прекрасные по своему. Зимой это настоящая зимняя сказка, со стоящими в инее травинками, весной и в начале лета — цветущие поля, осенью — золотые леса, а в конце лета — инопланетные степные пейзажи.

На горе Ангар-Бурун можно задержаться и до заката. Спуск в этом случае будет в темное время суток. Это интересно, но не всем подходит. Правда, скажем так, из всех, кто решился на приключение, все получили массу впечатлений. Но в любом случае, решение за Вами.

Важно знать

Поход на верхнее плато горы Чатыр-Даг по маршруту на Ангар-Бурун проводится в индивидуальном формате, с учетом всех ваших пожеланий и в комфортном для вас темпе.

Маршрут средней категории сложности, т. е это все-таки треккинг с существенным набором высоты, но он доступен людям с любой физической подготовкой, главное — иметь желание подняться на вершину, об остальном позаботятся гиды.

В зависимости от времени года, снаряжение будет различное. Инструктора обязательно свяжутся с вами за сутки до выхода, и расскажут, что взять с собой.

В стоимость экскурсии включено:

сопровождение на маршруте,

чай/кофе,

фрукты/сухофрукты,

обед.

Туристы оплачивают самостоятельно: