Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

Алимова балка и чудеса Крыма

Мы побываем у Алимовой балки. Даже в самую жару тут свежо и прохладно. Зелено. К тому же, тут не снуют толпы туристов (если только на майские праздники с палатками). Поэтому нас ждет спокойная и умиротворяющая прогулка среди невероятных пейзажей.

Мы осмотрим Алимов навес, стоянку первобытного человека (9 век до н. э.) и Алимову расщелину, где скрывался от полиции Крымский Робин-Гуд Алим, разбойник и знаменитость XIX века.

Археологические памятники и древний город

Отыщем родник с чистейшей горной воды и Священный камень Язлы-Таш, которому до XIX века поклонялись все жители полуострова. Таврские ящики (Места силы), крымские дольмены, археологические памятники до нашей эры.

Наконец мы побываем на смотровой площадка Кизил-Бурун и смотровой площадке Бурун-Кая, где пол Крыма окажутся у ваших ног. Когда-то тут была средневековая крепость, Мы осмотрим остатки средневековых улиц и домов и вы ощутите древность всеми фибрами души.

Все это и более, можно посмотреть за 5-6 часов, можно с детьми разных возрастов.

Возьмите с собой! Спортивная удобная обувь, одежда, головной убор, купальники… еда+ вода, деньги для сувениров оригинальных сделанные руками монахов (кто захочет); + возможно входная плата —

билет 100 р где-то.

Обратите внимание! Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант.

Экскурсия индивидуальная, поэтому разные нюансы рассматриваем с вами индивидуально: встреча, подъезд, усложнить или облегчить, помедитировать можно и нужно и т. д.