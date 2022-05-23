Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

Алимова балка и Бурун-Кай

Вас ждет спокойная и умиротворяющая прогулка среди незабываемых горных пейзажей

Вас ждет спокойная и умиротворяющая прогулка среди незабываемых горных пейзажей.

За 5-6 часов мы побываем в красивейших местах Крыма: у Алимовой балки, где даже в пик сезона тихо, спокойно, прохладно и зелено.

Заберемся на смотровые площадки и увидим пол-Крыма у наших ног, погуляем по средневековой крепости и увидим стоянку первобытного человека.

Маршрут совсем несложный и подойдет даже детям (с 5-6 лет), но живописный и необычный.
Алимова балка и Бурун-Кай
Алимова балка и Бурун-Кай
Алимова балка и Бурун-Кай
Алимова балка и Бурун-Кай
Алимова балка и Бурун-Кай
Алимова балка и Бурун-Кай
Алимова балка и Бурун-Кай

Алимова балка и чудеса Крыма

Мы побываем у Алимовой балки. Даже в самую жару тут свежо и прохладно. Зелено. К тому же, тут не снуют толпы туристов (если только на майские праздники с палатками). Поэтому нас ждет спокойная и умиротворяющая прогулка среди невероятных пейзажей.
Мы осмотрим Алимов навес, стоянку первобытного человека (9 век до н. э.) и Алимову расщелину, где скрывался от полиции Крымский Робин-Гуд Алим, разбойник и знаменитость XIX века.

Археологические памятники и древний город

Отыщем родник с чистейшей горной воды и Священный камень Язлы-Таш, которому до XIX века поклонялись все жители полуострова. Таврские ящики (Места силы), крымские дольмены, археологические памятники до нашей эры.
Наконец мы побываем на смотровой площадка Кизил-Бурун и смотровой площадке Бурун-Кая, где пол Крыма окажутся у ваших ног. Когда-то тут была средневековая крепость, Мы осмотрим остатки средневековых улиц и домов и вы ощутите древность всеми фибрами души.
Все это и более, можно посмотреть за 5-6 часов, можно с детьми разных возрастов.
Возьмите с собой! Спортивная удобная обувь, одежда, головной убор, купальники… еда+ вода, деньги для сувениров оригинальных сделанные руками монахов (кто захочет); + возможно входная плата —

билет 100 р где-то.

Обратите внимание! Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант.
Экскурсия индивидуальная, поэтому разные нюансы рассматриваем с вами индивидуально: встреча, подъезд, усложнить или облегчить, помедитировать можно и нужно и т. д.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

🎩Индивидуальные☀️На весь день🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Бахчисарае

Легенды Алимовой балки
7 часов
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Легенды Алимовой балки
Алимова балка место интересное как своей историей, так и легендами
4 000 за 1-7 чел.
Легенды Алимовой балки
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наташа
Нет отзывов
Легенды Алимовой балки
Погулять по живописному ущелью и отыскать дольмены, родник с живой водой и пещеру разбойника
23 мая
24 мая
25 мая
10 400 за 1-3 чел.
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
3 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
Александр
Нет отзывов
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Вас ждет захватывающая экскурсия по пещерным городам и древним монастырям Крыма на квадроциклах и автомобилях УАЗ
4 500 за 1 человека
Крымский Новый Год в альпийском стиле
5 дней
Авторский тур
Олег
Нет отзывов
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
26 900 за 1 человека
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Погулять по горным тропам, посетить пещерный монастырь Челтер-Коба и увидеть руины древней крепости
22 мая
26 мая
29 мая
8 000 за 1-6 чел.
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Эльмира
4.6
10 отзывов
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Раскрыть секрет меловых гигантов, узнать о быте крымских татар и рассмотреть символы города
21 мая
22 мая
23 мая
46003 910 за 1-5 чел.
Древние сокровища горного Крыма
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
5
18 отзывов
Древние сокровища горного Крыма
Пещерный город Тепе-Кермен, Свято-Успенский монастырь, усыпальница Балта Тиймез и колодец Тик-Кую
22 мая
24 мая
25 мая
60005 400 за 1-10 чел.
Крымский прованс
4 часа
За красивыми фото
Александра
Нет отзывов
Крымский прованс
Приглашаю вас на самою ароматную фото-прогулку
26 мая
28 мая
30 мая
1 500 за 1 человека
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Денис
Нет отзывов
Необычный Бахчисарай: Бисерный храм и исчезнувшая деревня Лаки
Увидеть две святыни, открыть местные предания и полюбоваться завораживающими видами
Сегодня
Завтра
21 мая
8 500 за 1-6 чел.
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Дружеское путешествие к фантастическим панорамам, пещерным городам и неизведанным местам края
Сегодня
Завтра
21 мая
6 990 за 1-4 чел.
Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
4 часа
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
Мангуп-Кале - средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, расположенный на плато горы-останца Баба-Даг
6 000 за 1-4 чел.
Треккинг по местам силы Качинской долины
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наташа
5
1 отзыв
Треккинг по местам силы Качинской долины
Отыскать мистические уголки в окрестностях Бахчисарая и насладиться пейзажами крымских гор
23 мая
24 мая
25 мая
12 990 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бахчисарае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бахчисарае
ХОРОШО
🧭
ТАМ