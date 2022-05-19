Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

Качи-Кальон и Бисерный храм

Приглашаю вас в удивительное путешествие в горы

Приглашаю вас в удивительное путешествие в горы.

За 5-6 часов мы побываем в пещерном городе, осмотрим пещерный храм и древние наскальные рисунки, увидим красивейшее горное озеро и побываем в монашеском ските.

Маршрут совсем несложный и подойдет даже детям (с 5-6 лет), но живописный и необычный.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Качи-Кальон и Бисерный храм
Качи-Кальон и Бисерный храм
Качи-Кальон и Бисерный храм
Качи-Кальон и Бисерный храм

«Пещерный город» Качи-Кальон

Центр средневекового виноделия в Крыму — «пещерный город» Качи-Кальон. Выход Энергии Земли или «Место Силы» — ощущаемое людьми на протяжении веков — здесь было древнее капище, затем христианские монастыри, святой источник, куда приходили роженицы зарзешиться (рожать) вплоть до XIX века, коленопреклоненная черешня возрастом 400 лет. Рядом древняя стоянка первобытных людей

Таш-Аир

Таш-Аир с наскальными рисунками возрастом 6 тыс лет. Действующий монашеский скит Анастасии Узорешительницы с уникальным пещерным храмом украшенным вручную бисером, устройство как в афонских храмах с стасидиями. Качи-Кальон Мекка для джамперов и бейсеров, которые массово здесь селятся и потому здесь постоянно летают парашютисты. Красивейшее озеро в горах.
Все это и более, можно посмотреть за 5-6 часов, можно с детьми разных возрастов.
Возьмите с собой! Спортивная удобная обувь, одежда, головной убор, купальники… еда+ вода, деньги для сувениров оригинальных сделанные руками монахов (кто захочет); + возможно входная плата —

билет 100 р где-то.

Обратите внимание! Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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