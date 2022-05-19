Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

«Пещерный город» Качи-Кальон

Центр средневекового виноделия в Крыму — «пещерный город» Качи-Кальон. Выход Энергии Земли или «Место Силы» — ощущаемое людьми на протяжении веков — здесь было древнее капище, затем христианские монастыри, святой источник, куда приходили роженицы зарзешиться (рожать) вплоть до XIX века, коленопреклоненная черешня возрастом 400 лет. Рядом древняя стоянка первобытных людей

Таш-Аир

Таш-Аир с наскальными рисунками возрастом 6 тыс лет. Действующий монашеский скит Анастасии Узорешительницы с уникальным пещерным храмом украшенным вручную бисером, устройство как в афонских храмах с стасидиями. Качи-Кальон Мекка для джамперов и бейсеров, которые массово здесь селятся и потому здесь постоянно летают парашютисты. Красивейшее озеро в горах.

Все это и более, можно посмотреть за 5-6 часов, можно с детьми разных возрастов.

Возьмите с собой! Спортивная удобная обувь, одежда, головной убор, купальники… еда+ вода, деньги для сувениров оригинальных сделанные руками монахов (кто захочет); + возможно входная плата —

билет 100 р где-то.

Обратите внимание! Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант.