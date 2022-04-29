На Мангупе много интересного и насколько максимально мы с вами все посмотрим зависит от вашего доступного времени, физических сил и желания.

Я подстрою экскурсию под ваши пожелания и уровень физической подготовки. Есть стандартный маршрут и усложнённый с заходом в гости к местным пещерным жителям, в карстовые дикие пещеры, места для медитаций.

Укажите в заказе, что вас интересует, от этого и будет отталкиваться.

Организационные детали

Мангуп можно подняться пешком (40 мин -1 час) или на уазиках (2 тыс р подъем… 2.5 тыс верх-вниз).

Входные билеты около 100 р (пенсионерам, студентам скидки при наличии удостоверения). Время на маршрут 5-6 часов или более… У подножья горы есть кафе с вкусной татарской кухней, озеро, лошади.

В остальном, маршрут проходим для всех возрастов, даже деткам. Также рядом есть Юсупово озеро в горах и смотровая площадка, откуда видно весь Большой Каньон. Если вы захотите, можем посетить и эти места.

По времени 5-6 часов или более по желанию. Возьмите с собой! Спортивная удобная обувь, одежда, купальник, вода и перекус с собой…. Для посещения карстовой пещеры (дикая не оборудованная) фонари и одежда которую не жалко, если посещаем отшельника — гостинцы.

Обратите внимание! Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант.