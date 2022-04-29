Мангуп - крепость которую создала Природа, а Византийская империя откорректировала
Мангуп — крепость которую создала Природа, а Византийская империя откорректировала.
В итоге, получилась самая мощная крепость Европы по словам путешественников тех времён.
Столица княжества Феодора, последний оплот Византийской империи, которую лучшая армия Османской империи осаждала полгода и только хитростью смогла взять. История Мангупа не заканчивается 15-18 веком.
Но здесь по сей день живут люди. В пещерах. И мы можем их увидеть (они мои друзья).
Пещерные монастыри, храмы, Цитадель, раскопки дворцов, казематы, Акустическая пещера + природные карстовые пещеры, сказочные цветы весной, волшебный лес, родники в горах = 90 гектар удовольствия.
В итоге, получилась самая мощная крепость Европы по словам путешественников тех времён.
Столица княжества Феодора, последний оплот Византийской империи, которую лучшая армия Османской империи осаждала полгода и только хитростью смогла взять. История Мангупа не заканчивается 15-18 веком.
Но здесь по сей день живут люди. В пещерах. И мы можем их увидеть (они мои друзья).
Пещерные монастыри, храмы, Цитадель, раскопки дворцов, казематы, Акустическая пещера + природные карстовые пещеры, сказочные цветы весной, волшебный лес, родники в горах = 90 гектар удовольствия.
Надежда — ваш гид в Бахчисарае
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На Мангупе много интересного и насколько максимально мы с вами все посмотрим зависит от вашего доступного времени, физических сил и желания.
Я подстрою экскурсию под ваши пожелания и уровень физической подготовки. Есть стандартный маршрут и усложнённый с заходом в гости к местным пещерным жителям, в карстовые дикие пещеры, места для медитаций.
Укажите в заказе, что вас интересует, от этого и будет отталкиваться.
Организационные детали
Мангуп можно подняться пешком (40 мин -1 час) или на уазиках (2 тыс р подъем… 2.5 тыс верх-вниз).
Входные билеты около 100 р (пенсионерам, студентам скидки при наличии удостоверения). Время на маршрут 5-6 часов или более… У подножья горы есть кафе с вкусной татарской кухней, озеро, лошади.
В остальном, маршрут проходим для всех возрастов, даже деткам. Также рядом есть Юсупово озеро в горах и смотровая площадка, откуда видно весь Большой Каньон. Если вы захотите, можем посетить и эти места.
По времени 5-6 часов или более по желанию. Возьмите с собой! Спортивная удобная обувь, одежда, купальник, вода и перекус с собой…. Для посещения карстовой пещеры (дикая не оборудованная) фонари и одежда которую не жалко, если посещаем отшельника — гостинцы.
Обратите внимание! Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт (можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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