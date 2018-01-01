Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

Большой Каньон Крыма

Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма

Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма.

За 5-6 мы обойдем каньон и увидим местные природные достопримечательности: Тисовая роща, Голубое озеро, Ванна Молодости, Коровий грот… Маршрут совсем несложный и подойдет даже детям (с 5-6 лет), но живописный и необычный.
Большой Каньон Крыма
Большой Каньон Крыма
Большой Каньон Крыма
Большой Каньон Крыма
Большой Каньон Крыма
Большой Каньон Крыма
Большой Каньон Крыма

По тайным тропам

Большой Каньон Крыма — гигантский разлом в земной коре — одно из живописнейших мест Крыма. Мы внимательно исследуем его. Частично маршрут проходит по тайным тропам, где мы прикоснемся к истории местности. На этом маршруте мы увидим самые живописные уголки каньона, которые спрятаны от массовых посетителей. Большой Каньон также называют «Местом Силы», поэтому здесь здорово помедитировать и ощутить единение с природой.

Над Большим Каньоном…

Мы посетим Тисовую рощу, увидим Голубое озеро, Ванну Молодости и, конечно, насладимся видом на каньон с верху, Коровий грот… Если позволят погодные условия, ситуация на реке и силы участников позволяют спустимся на дно Большого Каньона (но это только для спортивных и подготовленных людей), и прогуляйся внизу.

Организационные детали

В остальном, маршрут проходим для всех возрастов, даже деткам. Я подстрою экскурсию под ваши пожелания и уровень физической подготовки. Также рядом есть водопад Серебрянные струи, Юсупово озеро в горах и смотровая площадка откуда видно весь Большой Каньон. Если вы захотите, можем посетить и эти места.
По времени 5-6 часов или более по желанию. Возьмите с собой! Спортивная удобная обувь, одежда, купальник, вода и перекус с собой… На парковке есть ресторан где снимали фильм «Три пискаря» — про Буратино и здесь вкусно кормят (по желанию).
Обратите внимание! Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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