Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

По тайным тропам

Большой Каньон Крыма — гигантский разлом в земной коре — одно из живописнейших мест Крыма. Мы внимательно исследуем его. Частично маршрут проходит по тайным тропам, где мы прикоснемся к истории местности. На этом маршруте мы увидим самые живописные уголки каньона, которые спрятаны от массовых посетителей. Большой Каньон также называют «Местом Силы», поэтому здесь здорово помедитировать и ощутить единение с природой.

Над Большим Каньоном…

Мы посетим Тисовую рощу, увидим Голубое озеро, Ванну Молодости и, конечно, насладимся видом на каньон с верху, Коровий грот… Если позволят погодные условия, ситуация на реке и силы участников позволяют спустимся на дно Большого Каньона (но это только для спортивных и подготовленных людей), и прогуляйся внизу.

Организационные детали

В остальном, маршрут проходим для всех возрастов, даже деткам. Я подстрою экскурсию под ваши пожелания и уровень физической подготовки. Также рядом есть водопад Серебрянные струи, Юсупово озеро в горах и смотровая площадка откуда видно весь Большой Каньон. Если вы захотите, можем посетить и эти места.

По времени 5-6 часов или более по желанию. Возьмите с собой! Спортивная удобная обувь, одежда, купальник, вода и перекус с собой… На парковке есть ресторан где снимали фильм «Три пискаря» — про Буратино и здесь вкусно кормят (по желанию).

Обратите внимание! Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Можно поехать на вашем транспорте или заказать специально под экскурсии. Напишите мне об этом в заказе, мы выберем лучший вариант.