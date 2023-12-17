Приглашаю вас на западный берег Байкала — в поселок Большое Голоустное.
Это место запомнится вам бескрайними просторами, живописными пейзажами и особенной атмосферой тишины и покоя.
Вместе с вами мы изучим красоты Байкальской природы, прокатимся на коньках и заедем в гости к очаровательным маламутам.
Это место запомнится вам бескрайними просторами, живописными пейзажами и особенной атмосферой тишины и покоя.
Вместе с вами мы изучим красоты Байкальской природы, прокатимся на коньках и заедем в гости к очаровательным маламутам.
Ближайшие даты:
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
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23
дек
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Белая, зимой розрачный лед и те самые космические пузырики
- Реликтовые тополя
- Деревня Малое голустное и Большое голоустное
- Летом — сухое озеро
- Свято-Никольский храм
- По желанию: питомник маламутов
Описание
Живописные пейзажи по трассе протяженностью 120 км. Тот самый путь, который проделали декабристы направляясь из Иркутска на рудники и опальный Протопоп Аввакум. Красота природы вне времени и житейских перипетий и Протопоп Аввакум пишет о море — Байкал: «Около ево горы высокие, утесы каменные Двадцать тысяч верст и больше я волочился, а не видал таких нигде. Вода пресная, а нерпы и зайцы велики в нем. .» Организационная информация:
Напишите, пожалуйста, если планируете кататься на собаках или на коньках, что бы я могла позаботиться о брони заранее.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортном минивэне
- Услуги гида
- Что не входит
- Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории Прибайкальский национальный парк — 160 руб. /чел. (летом, и в том случае, мы с вами идем до Сухого озера).
- Обед может быть в кафе или ресторане (сибирская и бурятская кухня), приблизительно от 600 руб., или хлебосольный фермерский обед (650 руб. с человека), если будем заезжать в гости к маламутам.
- Экскурсия в питомник маламутов — 500 руб. /чел., а если вам захочется покататься — 1500 руб. /чел.
- Аренда коньков – от 250 руб.
- Аренда хивуса, квадроциклов, снегоходов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу из любой точки в городе ИркутскЗавершение: По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Напишите
- Пожалуйста
- Если планируете кататься на собаках и \ или на коньках
- Что бы я могла позаботиться о брони заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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