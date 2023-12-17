Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала

Индивидуальная экскурсия на Байкале
Приглашаю вас на западный берег Байкала — в поселок Большое Голоустное.

Это место запомнится вам бескрайними просторами, живописными пейзажами и особенной атмосферой тишины и покоя.

Вместе с вами мы изучим красоты Байкальской природы, прокатимся на коньках и заедем в гости к очаровательным маламутам.
Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
Ближайшие даты:
17
дек
18
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19
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даты

Что вас ожидает:

  • Гора Белая, зимой розрачный лед и те самые космические пузырики
  • Реликтовые тополя
  • Деревня Малое голустное и Большое голоустное
  • Летом — сухое озеро
  • Свято-Никольский храм
  • По желанию: питомник маламутов

Описание

Живописные пейзажи по трассе протяженностью 120 км. Тот самый путь, который проделали декабристы направляясь из Иркутска на рудники и опальный Протопоп Аввакум. Красота природы вне времени и житейских перипетий и Протопоп Аввакум пишет о море — Байкал: «Около ево горы высокие, утесы каменные Двадцать тысяч верст и больше я волочился, а не видал таких нигде. Вода пресная, а нерпы и зайцы велики в нем. .» Организационная информация:
Напишите, пожалуйста, если планируете кататься на собаках или на коньках, что бы я могла позаботиться о брони заранее.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном минивэне
  • Услуги гида
Что не входит
  • Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории Прибайкальский национальный парк — 160 руб. /чел. (летом, и в том случае, мы с вами идем до Сухого озера).
  • Обед может быть в кафе или ресторане (сибирская и бурятская кухня), приблизительно от 600 руб., или хлебосольный фермерский обед (650 руб. с человека), если будем заезжать в гости к маламутам.
  • Экскурсия в питомник маламутов — 500 руб. /чел., а если вам захочется покататься — 1500 руб. /чел.
  • Аренда коньков – от 250 руб.
  • Аренда хивуса, квадроциклов, снегоходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск
Завершение: По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Напишите
  • Пожалуйста
  • Если планируете кататься на собаках и \ или на коньках
  • Что бы я могла позаботиться о брони заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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