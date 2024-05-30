Главные экскурсионные места на Байкале

Найдено 14 экскурсий в категории «Популярные места» на Байкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за человека
Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
Мини-группа
14 часов
19 отзывов
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
12 500 за человека
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Познавательный день на Байкале
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750 за всё до 3 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие
Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за всё до 2 чел.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 3 чел.
Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала
Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном
Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Шаманский вечер на берегу Байкала
Групповая
3 часа
10 отзывов
Погружение в мир шаманов: вечер на Байкале
Добро пожаловать на шаманский вечер на берегу Байкала! Погрузитесь в древние обряды, ощутите магию природы и примите участие в танце Йохр
Начало: Местность «Каменная Черепаха»
Расписание: С 1 апреля по 30 октября. Важно: мероприятие проводится по предварительным заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3 000 за человека
Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия в Байкале: Каменный пляж и национальная бурятская юрта
Хотите познакомиться с уникальным колоритом и природой Байкала? Прогулка от мыса Любви до «Черепахи» подарит незабываемые впечатления и вкус национальных блюд
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
52 отзыва
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Аршан - красота Тункинской долины
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
15 часов
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1800016 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    На острове Ольхон нужно обязательно всем побывать. Словами это не расскажешь. Просто поверьте. Что то происходит с человеком, какое-то обновление
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    что ли. Все на Байкал!!! Нашу поездку организовал Спутник. Все очень понравилось. Спасибо большое Галине за организацию и нашему гиду Устиму.

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Экскурсия очень понравилась.
  • В
    Вероника
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
  • Е
    Егор
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
  • П
    Полина
    6 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
  • М
    Марина
    6 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Шаманский вечер это что-то необъяснимое. Мне даже кажется, что он нужен всем как ещё дополнительная точка наполнения на Байкале. Это так душевно и так необычно. Спасибо огромное.
  • И
    Иван
    5 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели
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    нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми.

  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Приехал на шаманский вечер только чтобы узнать традиции и как это все работает. Скажу что очень увлекательно и интересно. Какая-то магия точно есть. Я прямо почувствовал прилив сил. Спасибо жене, что уговорила. И вам за организацию.
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Все знают, что я люблю и увлекаюсь энергиями. В поездке на Байкал узнала про шаманский вечер. И не раздумывая решила
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    посетить. И очень благодарна интуиции. Это какая-то невероятная связь с родом, с духами. сделала там свой оберег я счастлива. Благодарю вас. Частичка Байкала теперь всегда со мной.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
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  1. День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
  2. Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
  3. Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
  4. Знакомство с озером Байкал за 1 день
  5. Познавательный день на Байкале
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