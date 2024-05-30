🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 47 отзывов День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 12 700 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 55 отзывов Популярное предложение Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7 Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30 10 000 ₽ за человека

Мини-группа 14 часов 19 отзывов Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением Начало: В отеле или аэропорту Иркутска Расписание: По расписанию в 7:30 12 500 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 25 отзывов Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких Начало: Ваш отель в Иркутске Расписание: По договоренности от 12 990 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 15 отзывов Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города) Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00 от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку Начало: Центральная часть города Иркутска Расписание: В любой день и время по договоренности от 13 750 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 31 отзыв Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей Начало: Иркутск. Место по согласованию Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 13 800 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии Начало: Место вашего проживания в Иркутске Расписание: Каждый день в 8:00 от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск Расписание: По запросу от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Групповая 3 часа 10 отзывов Погружение в мир шаманов: вечер на Байкале Добро пожаловать на шаманский вечер на берегу Байкала! Погрузитесь в древние обряды, ощутите магию природы и примите участие в танце Йохр Начало: Местность «Каменная Черепаха» Расписание: С 1 апреля по 30 октября. Важно: мероприятие проводится по предварительным заявкам 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 10 отзывов Групповая экскурсия в Байкале: Каменный пляж и национальная бурятская юрта Хотите познакомиться с уникальным колоритом и природой Байкала? Прогулка от мыса Любви до «Черепахи» подарит незабываемые впечатления и вкус национальных блюд Начало: Турка, Горячинск Расписание: с 1 мая по 30 октября 3 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Мини-группа 6 часов 52 отзыва Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед Начало: П. Хужир, у вашего отеля Расписание: Ежедневно в 10:00 3 300 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира Начало: По договоренности 10 500 ₽ за всё до 4 чел.