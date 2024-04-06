В Вероника В поисках нерп: приключения по берегам Байкала Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.

Е Егор В поисках нерп: приключения по берегам Байкала Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!

М Марина Шаманский вечер на берегу Байкала Шаманский вечер это что-то необъяснимое. Мне даже кажется, что он нужен всем как ещё дополнительная точка наполнения на Байкале. Это так душевно и так необычно. Спасибо огромное.

С Сергей Шаманский вечер на берегу Байкала Приехал на шаманский вечер только чтобы узнать традиции и как это все работает. Скажу что очень увлекательно и интересно. Какая-то магия точно есть. Я прямо почувствовал прилив сил. Спасибо жене, что уговорила. И вам за организацию.

О Ольга Шаманский вечер на берегу Байкала читать дальше посетить. И очень благодарна интуиции. Это какая-то невероятная связь с родом, с духами. сделала там свой оберег я счастлива. Благодарю вас. Частичка Байкала теперь всегда со мной. Все знают, что я люблю и увлекаюсь энергиями. В поездке на Байкал узнала про шаманский вечер. И не раздумывая решила

В Вячеслав Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным Все супер. Гид Алексей очень душевный человек и хороший фотограф.

Е Елена Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным Вот и сбылась моя мечта. Я увидела голубой лед Байкала. Чудесная поездка, спасибо за комфорт и потрясающие рассказы об Иркутске и Байкале гиду Алине.

Я Яна Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным читать дальше экскурсию, рассказы о жизни Иркутска. Он помог достать коньки, хотя пункт был закрыт, и поддерживал всю дорогу на льду в буквальном смысле. Кататься по Байкалу — очень непросто. Еще он показал самые красивые пузырьки на льду. Девочки, если едете одни, как я, то не переживайте – Евгений еще отлично фоткает) Спасибо за организацию и помощь в исполнении мечты. Не попала к Алине, но попала к Евгению! Экскурсия в прямом смысле индивидуальная — кроме вас больше никого. Благодарю Евгения за

Н Наталья Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала Шикарная экскурсия. Гид просто умница. Интересно, познавательно, комфортно