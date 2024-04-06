1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала
Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном
Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск
«Приглашаю вас на западный берег Байкала — в поселок Большое Голоустное»
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Погружение в мир шаманов: вечер на Байкале
Добро пожаловать на шаманский вечер на берегу Байкала! Погрузитесь в древние обряды, ощутите магию природы и примите участие в танце Йохр
Начало: Местность «Каменная Черепаха»
«Вас ждет шаманский вечер на берегу величественного озера Байкал»
Расписание: С 1 апреля по 30 октября. Важно: мероприятие проводится по предварительным заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Байкале: Каменный пляж и национальная бурятская юрта
Хотите познакомиться с уникальным колоритом и природой Байкала? Прогулка от мыса Любви до «Черепахи» подарит незабываемые впечатления и вкус национальных блюд
Начало: Турка, Горячинск
«Отправляйтесь в увлекательное путешествие по берегу Байкала»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
«Мы прогуляемся по байкальской набережной, посетим колоритный рыбный рынок, где вы сможете отведать рыбку горячего, холодного копчения и купить разнообразные сувениры»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника6 апреля 2024В поисках нерп: приключения по берегам БайкалаСпасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
- ЕЕгор6 апреля 2024В поисках нерп: приключения по берегам БайкалаИз Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
- ММарина6 апреля 2024Шаманский вечер это что-то необъяснимое. Мне даже кажется, что он нужен всем как ещё дополнительная точка наполнения на Байкале. Это так душевно и так необычно. Спасибо огромное.
- ССергей4 апреля 2024Приехал на шаманский вечер только чтобы узнать традиции и как это все работает. Скажу что очень увлекательно и интересно. Какая-то магия точно есть. Я прямо почувствовал прилив сил. Спасибо жене, что уговорила. И вам за организацию.
- ООльга1 апреля 2024Все знают, что я люблю и увлекаюсь энергиями. В поездке на Байкал узнала про шаманский вечер. И не раздумывая решила
- ВВячеслав20 марта 2024Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекраснымВсе супер. Гид Алексей очень душевный человек и хороший фотограф.
- ЕЕлена7 марта 2024Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекраснымВот и сбылась моя мечта. Я увидела голубой лед Байкала. Чудесная поездка, спасибо за комфорт и потрясающие рассказы об Иркутске и Байкале гиду Алине.
- ЯЯна19 февраля 2024Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекраснымНе попала к Алине, но попала к Евгению! Экскурсия в прямом смысле индивидуальная — кроме вас больше никого. Благодарю Евгения за
- ННаталья16 февраля 2024Шикарная экскурсия. Гид просто умница. Интересно, познавательно, комфортно
- ООлег25 августа 2023Красивое живописное место, не все про него знают, людей мало, можно посидеть в тихой обстановке и понаслаждаться Байкалом.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Набережная»
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