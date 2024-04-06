Экскурсии по набережной Байкала

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» на Байкале, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала
Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном
Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск
«Приглашаю вас на западный берег Байкала — в поселок Большое Голоустное»
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Шаманский вечер на берегу Байкала
Групповая
3 часа
10 отзывов
Погружение в мир шаманов: вечер на Байкале
Добро пожаловать на шаманский вечер на берегу Байкала! Погрузитесь в древние обряды, ощутите магию природы и примите участие в танце Йохр
Начало: Местность «Каменная Черепаха»
«Вас ждет шаманский вечер на берегу величественного озера Байкал»
Расписание: С 1 апреля по 30 октября. Важно: мероприятие проводится по предварительным заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3 000 за человека
Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия в Байкале: Каменный пляж и национальная бурятская юрта
Хотите познакомиться с уникальным колоритом и природой Байкала? Прогулка от мыса Любви до «Черепахи» подарит незабываемые впечатления и вкус национальных блюд
Начало: Турка, Горячинск
«Отправляйтесь в увлекательное путешествие по берегу Байкала»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
«Мы прогуляемся по байкальской набережной, посетим колоритный рыбный рынок, где вы сможете отведать рыбку горячего, холодного копчения и купить разнообразные сувениры»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
  • Е
    Егор
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
  • М
    Марина
    6 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Шаманский вечер это что-то необъяснимое. Мне даже кажется, что он нужен всем как ещё дополнительная точка наполнения на Байкале. Это так душевно и так необычно. Спасибо огромное.
  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Приехал на шаманский вечер только чтобы узнать традиции и как это все работает. Скажу что очень увлекательно и интересно. Какая-то магия точно есть. Я прямо почувствовал прилив сил. Спасибо жене, что уговорила. И вам за организацию.
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Все знают, что я люблю и увлекаюсь энергиями. В поездке на Байкал узнала про шаманский вечер. И не раздумывая решила
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    посетить. И очень благодарна интуиции. Это какая-то невероятная связь с родом, с духами. сделала там свой оберег я счастлива. Благодарю вас. Частичка Байкала теперь всегда со мной.

  • В
    Вячеслав
    20 марта 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
    Все супер. Гид Алексей очень душевный человек и хороший фотограф.
  • Е
    Елена
    7 марта 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
    Вот и сбылась моя мечта. Я увидела голубой лед Байкала. Чудесная поездка, спасибо за комфорт и потрясающие рассказы об Иркутске и Байкале гиду Алине.
  • Я
    Яна
    19 февраля 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
    Не попала к Алине, но попала к Евгению! Экскурсия в прямом смысле индивидуальная — кроме вас больше никого. Благодарю Евгения за
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    экскурсию, рассказы о жизни Иркутска. Он помог достать коньки, хотя пункт был закрыт, и поддерживал всю дорогу на льду в буквальном смысле. Кататься по Байкалу — очень непросто. Еще он показал самые красивые пузырьки на льду. Девочки, если едете одни, как я, то не переживайте – Евгений еще отлично фоткает) Спасибо за организацию и помощь в исполнении мечты.

  • Н
    Наталья
    16 февраля 2024
    Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
    Шикарная экскурсия. Гид просто умница. Интересно, познавательно, комфортно
  • О
    Олег
    25 августа 2023
    Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
    Красивое живописное место, не все про него знают, людей мало, можно посидеть в тихой обстановке и понаслаждаться Байкалом.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
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  3. Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
  4. Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Мыс Кобылья голова
  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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