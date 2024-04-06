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миром шаманов, пройдете очищение с помощью огня и трав, узнаете о силе природных элементов и их влиянии на наше благополучие. Погрузитесь в мудрость шаманов, обсудите их уникальное видение природы и ее роли в жизни человека.



Практика призывания духа помощника, налаживание связи с предками и создание собственного оберега помогут вам укрепить свою связь с природой и миром духов.



Завершится вечер танцем Йохр, во время которого вы будете обмениваться энергией с природой и с другими участниками.



Не упустите возможность принять участие в этом уникальном мероприятии и превратить ваше путешествие на Байкал в настоящее приключение души