Приглашаем вас на шаманский вечер на берегу Байкала, где духи прошлого встречаются с современным миром. Вечер на Байкале, бескрайнее чистое небо и древние обряды шаманов создадут волшебную атмосферу.
Вы познакомитесь с
Вы познакомитесь с
7 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в атмосферу магии
- 🔥 Очищение с помощью огня и трав
- 🌌 Понимание природы через глаза шаманов
- 🕊 Практика призывания духа помощника
- 👴 Налаживание связи с предками
- 💫 Создание собственного оберега
- 🎶 Совместный танец Йохр
Что можно увидеть
- Обряд очищения огнем
- Обряд очищения травами
- Танец Йохр
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Вас ждут:
- Знакомство с миром шаманов.
- Очищение с помощью огня. Вы погрузитесь в атмосферу магии во время практики очищения с помощью огня. Это древний обряд, который помогает освободиться от негативной энергии и привести разум и душу в гармонию.
- Очищение с помощью трав и воды. Узнайте о силе природных элементов и их влиянии на наше благополучие.
- Понимание природы через глаза шаманов. Вы погрузитесь в мудрость шаманов, обсудим их уникальное видение природы и ее роли в жизни человека. Вы узнаете, как шаманы видят мир вокруг нас и как мы можем быть в гармонии с этим миром.
- Практика призывания духа помощника. Шаманы верят в существование духов-помощников, которые могут поддержать нас на нашем пути. На этом этапе вы сможете попробовать призвать своего собственного духовного проводника.
- Узнайте о глубоких корнях человеческого существования и его связи с природой и миром духов.
- Практика налаживания связи с предками. Проведите время, чтобы почтить своих предков и укрепить свою связь с ними через древние шаманские практики.
- Подношение благодарности предкам. Мы выразим благодарность нашим предкам за их мудрость, поддержку и наследие, которое они передали нам.
- Создадите свой собственный оберег.
- Обмен энергией и совместный танец Йохр. Завершится этот вечер совместным танцем Йохр, во время которого вы будете обмениваться энергией с природой и с другими участниками. Не упустите возможность принять участие в уникальном мероприятии, которое превратит ваше путешествие на Байкал в настоящее приключение души!
С 1 апреля по 30 октября. Важно: мероприятие проводится по предварительным заявкам
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 000 ₽
|Детский от 3 до 10 лет
|2 400 ₽
|Детский до 3 лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Организация и проведение мероприятия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Местность «Каменная Черепаха»
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 апреля по 30 октября. Важно: мероприятие проводится по предварительным заявкам
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
6 апр 2024
Шаманский вечер это что-то необъяснимое. Мне даже кажется, что он нужен всем как ещё дополнительная точка наполнения на Байкале. Это так душевно и так необычно. Спасибо огромное.
С
Сергей
4 апр 2024
Приехал на шаманский вечер только чтобы узнать традиции и как это все работает. Скажу что очень увлекательно и интересно. Какая-то магия точно есть. Я прямо почувствовал прилив сил. Спасибо жене, что уговорила. И вам за организацию.
О
Ольга
1 апр 2024
Все знают, что я люблю и увлекаюсь энергиями. В поездке на Байкал узнала про шаманский вечер. И не раздумывая решила посетить. И очень благодарна интуиции. Это какая-то невероятная связь с родом, с духами. сделала там свой оберег я счастлива. Благодарю вас. Частичка Байкала теперь всегда со мной.
К
Кристина
30 окт 2023
Мечтала с зимнего Байкала увезти частичку с собой. И тут увидела буклет о проведении шаманского вечера и изготовление оберега. Мне все очень понравилось. Оберег теперь всегда со мной.
Е
Елена
25 сен 2023
Спасибо огромное организаторам за такой вечер. Ещё глубже уединение с природой и традициями. Знакомство с природой и духами. Что-то магическое. И точно навсегда в моем сердце
О
Олег
15 сен 2023
Шаманский вечер покорил нашу группу. Мы нашим коллективом ещё долго обсуждали его. Атмосфера нереальная. Природа. И традиции. Ещё раз решили поблагодарить вас за возможность побывать в таких чудных местах
Э
Эльвира
1 сен 2023
Благодарю за шаманский вечер. Меня так поразила практика связи с предками. . Я даже почувствовала силу рода. Оберег теперь есть)
С
София
30 авг 2023
В эту поездку сложилось все. Погода, природа) красоты Байкала. И еще решились на шаманский вечер. Мы очень рады и благодарны за организацию.
А
Алевтина
12 авг 2023
Спасибо большое за организацию и душевный вечер с шаманами. С их культурой, традициями. И отдельное спасибо за оберег.
Д
Дарья
15 июля 2023
Хочу сказать огромное спасибо организаторам за волшебный вечер! Время пролетело так быстро. Было все на высшем уровне. Много нового узнали, открыли для себя. Байкал моя любовь однозначно.
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