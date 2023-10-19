Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное

Байкал - место встречи с нетронутой природой: Экскурсия в Большое Голоустное

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Давайте на один день покинем шумный город и отправимся к озеру Байкал — место нетронутой природы и завораживающих видов, окутанное легендами и таинственной атмосферой. Наш путь лежит в поселок Большое Голоустное, небольшой, но очень уютный.

Увидим местный храм и часовню, прогуляемся к смотровым площадкам, откуда можно вдоволь полюбоваться озером, сделаем впечатляющие фотографии.
Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
Ближайшие даты:
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
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Что вас ожидает:

  • Живописания дорога до Байкала (возможно с остановкой и кормлением лошадей)
  • Посёлок Большое Голоустное
  • Озеро Байкал
  • Церковь Свято-Никольская
  • Смотровая площадка «Кудыкина гора»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что Вас ждетПоездка на Байкал на лёгковом автомобиле из Иркутска в Посёлок Большое Голоустное — прекрасное место, чтобы насладиться красотами озера Байкал, сделать фотографии на фоне чистейшего льда и природных пейзажей.
Частая цель поездки в данный посёлок — возможность покататься на коньках по самому большому озеру в мире и попробовать блюда бурятской кухни, а также насладиться чистым воздухом и нетронутой природой. Важная информация • Позавтракайте перед путешествием.
  • Надевайте одежду по погоде (частые холодные ветра).
  • Возьмите наличные для сувениров и доп. услуг.

По бронированию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск — Б. Голоустное — Иркутск
  • Услуги проводника
  • Вода
Что не входит
  • Дополнительно на месте возможны прогулки на хивусе (катер на воздушной подушке — около 4000 руб.)
  • Прокат коньков (можно взять при заказе тура, написав при бронировании, — 500 руб. с человека)
  • Катание на лошадях или другом транспорте (по присутствию на месте)
  • Перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заезд по адресу
Завершение: Возврат
Когда и сколько длится?
Когда: По бронированию
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Позавтракайте перед путешествием
  • Одежда по погоде (частые холодные ветра)
  • Наличность для сувениров и доп услуг
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Летние
На весь день
Семейные

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