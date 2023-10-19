Что Вас ждетПоездка на Байкал на лёгковом автомобиле из Иркутска в Посёлок Большое Голоустное — прекрасное место, чтобы насладиться красотами озера Байкал, сделать фотографии на фоне чистейшего льда и природных пейзажей.

Частая цель поездки в данный посёлок — возможность покататься на коньках по самому большому озеру в мире и попробовать блюда бурятской кухни, а также насладиться чистым воздухом и нетронутой природой. Важная информация • Позавтракайте перед путешествием.