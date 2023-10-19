Байкал - место встречи с нетронутой природой: Экскурсия в Большое Голоустное
Давайте на один день покинем шумный город и отправимся к озеру Байкал — место нетронутой природы и завораживающих видов, окутанное легендами и таинственной атмосферой. Наш путь лежит в поселок Большое Голоустное, небольшой, но очень уютный.
Увидим местный храм и часовню, прогуляемся к смотровым площадкам, откуда можно вдоволь полюбоваться озером, сделаем впечатляющие фотографии.
Увидим местный храм и часовню, прогуляемся к смотровым площадкам, откуда можно вдоволь полюбоваться озером, сделаем впечатляющие фотографии.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Живописания дорога до Байкала (возможно с остановкой и кормлением лошадей)
- Посёлок Большое Голоустное
- Озеро Байкал
- Церковь Свято-Никольская
- Смотровая площадка «Кудыкина гора»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что Вас ждетПоездка на Байкал на лёгковом автомобиле из Иркутска в Посёлок Большое Голоустное — прекрасное место, чтобы насладиться красотами озера Байкал, сделать фотографии на фоне чистейшего льда и природных пейзажей.
Частая цель поездки в данный посёлок — возможность покататься на коньках по самому большому озеру в мире и попробовать блюда бурятской кухни, а также насладиться чистым воздухом и нетронутой природой. Важная информация • Позавтракайте перед путешествием.
- Надевайте одежду по погоде (частые холодные ветра).
- Возьмите наличные для сувениров и доп. услуг.
По бронированию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Иркутск — Б. Голоустное — Иркутск
- Услуги проводника
- Вода
- Что не входит
- Дополнительно на месте возможны прогулки на хивусе (катер на воздушной подушке — около 4000 руб.)
- Прокат коньков (можно взять при заказе тура, написав при бронировании, — 500 руб. с человека)
- Катание на лошадях или другом транспорте (по присутствию на месте)
- Перекус
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заезд по адресуЗавершение: Возврат
- Когда и сколько длится?
- Когда: По бронированиюЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Позавтракайте перед путешествием
- Одежда по погоде (частые холодные ветра)
- Наличность для сувениров и доп услуг
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании